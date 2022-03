Conferința DevTalks 2022: 15 scene, format online & in-person, focus pe Inteligență Artificială și Inovație

DevTalks Romania, cea mai amplă conferință expo pentru dezvoltatorii software și profesioniștii IT din România, revine pe 8-10 iunie 2022 într-un nou format și noi zone de interes, cu accent pe “AI & Innovation. Humanity Reimagined”.

Anul acesta, organizatorii au pregătit 15 scene care vor acoperi domenii precum: Java, DevOps, Mobile, Future of Engineering, Web, QA & Testing, CodeClash, Women In Tech, BigData & Cloud, Security, DevLead, Product Management și altele. Pe scena principală vor fi dezbătute teme actuale din lumea tech: metaverse, crypto, blockchain sau decision inteligence.

Pentru a opta ediție DevTalks, 8.000 de pasionați tech sunt așteptați atât fizic, cât și online, pentru a afla de la invitați de renume care sunt cele mai noi trenduri în domeniile de interes. În fiecare din cele trei zile ale conferinței, sunt așteptați 400* de participanți la Globalworth Tower 3 din București, unde conferințele vor avea loc atât live, pe scenă, cât și online. De asemenea, organizatorii anunță o zonă expo fizică, iar fiecare zi va include sesiuni de networking cu speakerii evenimentului și ceilalți invitați.

Printre speakerii internaționali anunțați la „DevTalks – AI & Innovation. Humanity Reimagined.” se numără specialiști și experți de renume precum:

Dmitry Vinnik – Open Source Developer Advocate @ Meta

Leigh Felton – Chief of Staff & GTM Leader @ Microsoft , WW Public Sector

, WW Public Sector Sethu Vijayakumar FRSE – Royal Academy of Engineering – Microsoft Research Chair in Robotics, Director – Edinburgh Centre for Robotics and Fellow of the Royal Society of Edinburgh, Programme Co-Director – The Alan Turing Institute

Humberto J. La Roche – Principal Engineer @ Cisco Systems

„Pentru cea de-a 8-a ediție DevTalks ne propunem să facem încă un pas îndrăzneț și să aducem la un loc peste 8000 de developeri și profesioniști IT, într-un nou concept online și in-person. Vom dezbate AI & Innovation. Humanity Reimagined, o temă care revine în atenția noastră ca aprofundare a schimbărilor pe care tehnologia ni le-a adus în ultimii 2 ani; vom analiza transformarea accelerată a mediului IT și vom include printre subiectele principale evoluția metaverse, web 3.0, NFTs, precum și inovații din zonele health și engineering. Direcția Humanity Reimagined aduce în fața comunității IT invitați deosebiți și profesioniști care vor dezbate cum a găsit tehnologia remedii, care sunt provocările și ce vom experimenta în următorii ani. DevTalks a devenit principalul motor al schimbării în comunitatea IT, cunoscută ca cea mai dorită expo-conferință pentru dezvoltatorii și profesioniștii IT din România. Ne dorim să celebrăm cu ajutorul celor 15 scene conținut valoros și ne vom uni forțele pentru a adresa subiecte surprinzătoare”, a declarat Andreea Balaci, Delivery Manager Catalyst Solutions.

Experiența DevTalks de anul acesta este realizată cu sprijinul partenerilor: MassMutual Romania, în calitate de sponsor principal al evenimentului. De asemenea, în calitate de Stage Partners la eveniment vor fi prezenți Playtika, Luxoft Romania, Vodafone Romania, EPAM Systems, BCR, CrowdStrike, ING Bank, ELC Bucharest Digital Technology Center, METRO.digital. Tech Area Partners vor fi Raiffeisen Bank, Systematic, Verifone, Wolters Kluwer, iar Gold Partners vor fi Electronic Arts România, Ericsson, Cegeka, Deloitte Digital, Endava, Cyber Smart Defence, Accenture, 1&1 Internet Development, Accesa, DKV EURO Services România, LSEG România, Societe General Global Solution Centre, R Systems și multi alții.

Începând cu 2014, DevTalks România a devenit principalul punct de interes pentru cei pasionați de tehnologie, conectând profesioniști și dezvoltatori IT, afaceri și startup-uri din întreaga lume prin evenimentele sale: DevTalks Bucharest, DevTalks Cluj, DevCon, DevHacks și DevAfterWork. Comunitatea DevTalks reușește să ofere pe parcursul întregului an evenimente specializate prin conținut valoros și conferințe dedicate specialiștilor tech din România și la nivel internațional, la care participă în medie peste 10.000 de oameni.

În 2021, într-un context pandemic special, DevTalks a atins o nouă dimensiune prin organizarea conferinței într-un format online. Peste 8.000 de pasionați IT au luat parte la 100 de sesiuni Live de prezentări tehnice susținute online de speakeri din întreaga lume, dar și la concursuri și zone de interacțiune organizate împreună cu peste 20 de companii IT de top din România și 26 de start-up-uri, devenind astfel primul eveniment de tehnologie de o asemenea amploare organizat în mediul online în România.