Zyxel Networks obține certificarea EU RED EN 18031 pentru portofoliul de produse wireless

Zyxel Networks, lider în furnizarea de soluții de rețea cloud securizate și bazate pe inteligență artificială, a obținut certificarea deplină în portofoliul său de produse wireless cu cerințele de securitate cibernetică EN 18031 ale Uniunii Europene. De la puncte de acces wireless și routere securizate până la routere mobile, soluțiile wireless ale Zyxel Networks îndeplinesc acum criteriile stricte ale directivei, care ajută la protejarea datelor și a confidențialității întreprinderilor mici și mijlocii din întreaga lume.

Reglementare nenegociabilă

Într-o mișcare de consolidare a securității digitale în întreaga regiune, UE impune acum respectarea standardelor de securitate cibernetică EN 18031 pentru toate echipamentele fără fir și radio vândute în UE. Acest regulament de referință ridică securitatea cibernetică la același nivel de importanță ca siguranța electrică și electromagnetică.

Cu peste 30 de cerințe specifice de securitate, inclusiv pornirea securizată, controlul accesului, integritatea actualizărilor software și monitorizarea traficului, EN 18031 este concepută pentru a consolida protecția utilizatorilor, a datelor și a rețelelor deopotrivă.

Securitate încorporată

Zyxel Networks este mândră să fie printre primii furnizori din industrie care demonstrează conformitatea la nivelul întregului portofoliu, oferind partenerilor și clienților încredere că produsele sale wireless sunt construite pe o bază de securitate proactivă și încorporată. Această realizare subliniază angajamentul său mai larg față de principiile Secure by Design.

Ca parte a Zyxel Group, Zyxel Networks sprijină angajamentul Grupului față de inițiativa Secure by Design a Agenției de Securitate Cibernetică și Infrastructură din SUA (CISA). În conformitate cu aceste principii, compania este prima la nivel global care oferă autentificare cu mai mulți factori (MFA) pentru utilizatorii AP la distanță prin intermediul funcției sale Secure WiFi. Poziția de lider a grupului în domeniul securității cibernetice se reflectă, de asemenea, în statutul său de unic furnizor din segmentul IMM-urilor care a atins cel mai înalt nivel de acceptare ca autoritate de numerotare CVE (CNA), evidențiind contribuția sa la dezvăluirea și remedierea responsabilă a securității.

Conformitate transparentă și responsabilă

“Securitatea a fost mult timp esențială pentru modul în care proiectăm și livrăm soluțiile noastre de rețea”, a declarat Ken Tsai, președintele Zyxel Networks. “Susținem pe deplin mișcarea de perspectivă a UE, deoarece se aliniază cu viziunea noastră de lungă durată de a ne proteja clienții și partenerii. Acest regulament ridică ștacheta pentru întreaga industrie și, făcând acest lucru, ridică reziliența infrastructurii digitale nu numai în UE, ci la nivel mondial.”

Conformitatea timpurie a Zyxel Networks îi întărește misiunea de a oferi soluții de încredere, sigure și de înaltă performanță IMM-urilor care navighează într-un peisaj de amenințări din ce în ce mai complex.