Zyxel Networks lansează routerul 5G WiFi 7 pentru a menține companiile conectate

Zyxel Networks, lider în furnizarea de soluții de rețea cloud sigure și bazate pe inteligență artificială, a lansat Nebula FWA515, un router interior 5G care redefinește conectivitatea neîntreruptă pentru companii și utilizatorii casnici care se confruntă cu opțiuni limitate de internet prin cablu. Suportând atât 5G, cât și WiFi 7, Nebula FWA515 oferă acces la internet rapid, flexibil și gestionabil în cloud pentru a menține utilizatorii productivi și conectați oriunde s-ar afla.

Conexiune perfectă, zero limite

Conceput pentru companiile care nu au infrastructură fixă sau care necesită mobilitate, Nebula FWA515 combină cele mai bune tehnologii de rețea mobilă și wireless pentru a oferi viteze WiFi de până la 7,2 Gbps pentru până la 64 de dispozitive, oriunde și oricând. Acest router nu necesită cablare și configurare complexă. Utilizatorii trebuie doar să introducă o cartelă SIM și să conecteze sursa de alimentare pentru a accesa conectivitatea WiFi 7 rapidă. Porturile LAN 2.5G încorporate asigură, de asemenea, o conexiune prin cablu fiabilă pentru endpoint-urile de birou.

Companiile care se bazează foarte mult pe conectivitate neîntreruptă, cum ar fi magazinele de vânzare cu amănuntul, clinicile și cafenelele, nu pot fi blocate de timpul de nefuncționare a rețelei. Nebula FWA515 oferă opțiuni 5G și Ethernet dual WAN, oferind failover fără probleme atunci când liniile fixe se defectează, asigurând operațiuni fără probleme cu conectivitate de rezervă permanentă.

Control fără efort, oricând, oriunde

Spre deosebire de routerele mobile tipice care oferă doar gestionarea dispozitivelor locale, Nebula FWA515 se remarcă prin suportul cloud Nebula, permițând monitorizarea de la distanță și vizibilitatea rețelei în timp real. De la magazine și clinici mobile, până la autobuze care oferă WiFi la bord, administratorii IT pot gestiona dispozitivele din toate locațiile dintr-un singur tablou de bord, fără a fi necesară o prezență fizică. Această integrare și supraveghere simplificată reduce complexitatea operațională, în special pentru organizațiile cu echipe distribuite sau mobile.

Design ecologic, viitor responsabil

Zyxel Networks își continuă angajamentul față de responsabilitatea față de mediu cu routerul Nebula FWA515. Dispozitivul este construit din plastic reciclat în proporție de 95%, livrat în ambalaje fără COV, fără halogen, fără plastic și dispune de încărcare USB-C pentru a promova reutilizarea încărcătorului și pentru a reduce deșeurile electronice.

“Viteza și flexibilitatea sunt esențiale pentru afacerile în creștere în lumea interconectată de astăzi”, a declarat domnul Kell Lin, vicepreședinte asociat senior, unitatea de afaceri strategică de rețea, Zyxel Networks. “Nebula FWA515 combină performanța wireless de ultimă oră cu un design durabil și o gestionare intuitivă a cloud-ului. Ne străduim să împuternicim atât organizațiile, cât și utilizatorii casnici, ajutându-i să rămână conectați oriunde, fără compromisuri.”

Nebula FWA515 de la Zyxel Networks este unul dintre primele produse de rețea care respectă standardele de securitate EN 18031, îndeplinind cerințele de securitate cibernetică prezentate în Directiva UE privind echipamentele radio