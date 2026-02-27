Zyxel Networks lansează o nouă eră a conectivității PoE multi-gig, de mare putere, cu seria XMG2230

Zyxel Networks, lider în furnizarea de soluții de rețea cloud sigure și bazate pe inteligență artificială, a anunțat recent lansarea seriei XMG2230, o nouă generație de switch-uri PoE de acces Layer 3 multi-gig, concepute pentru a simplifica și optimiza rețelele întreprinderilor mici și mijlocii (IMM).

Pe măsură ce complexitatea mediilor de afaceri crește, cu puncte de acces WiFi 6/7, sisteme de supraveghere, terminale POS, dispozitive NAS și terminale IoT care concurează pentru lățime de bandă și putere, seria XMG2230 oferă conectivitate rapidă, multi-gigabit, suport PoE de mare putere și capacități de gestionare ușoară.

„Seria XMG2230 este concepută pentru IMM-uri care au nevoie de putere de nivel enterprise fără complexitatea specifică acestui nivel”, a declarat Kell Lin, vicepreședinte asociat senior, Networking Strategic Business Unit, Zyxel Networks. „Prin combinarea performanței multi-gig, PoE de mare putere, design rezistent și gestionare flexibilă, ajutăm companiile să construiască fundații de rețea robuste printr-o nouă eră de conectivitate fiabilă.”

Rețele pregătite pentru viitor, fără a cheltui o avere

Pe măsură ce IMM-urile își modernizează rețelele fără a dispune de bugetele generoase ale întreprinderilor mari, seria XMG2230 oferă flexibilitatea necesară pentru a suporta atât dispozitivele de ultimă generație, cât și cele existente, fără upgrade-uri perturbatoare:

Opțiuni de porturi cu viteze multiple: Seria cuprinde două modele – XMG2230-28HP și XMG2230-52HP, care acceptă fie conectivitate 2,5G, fie o combinație de porturi 1G și 2,5G, adaptându-se la diverse cerințe ale dispozitivelor și evitând în același timp înlocuirea costisitoare a cablurilor. Ambele modele dispun de porturi uplink 10G SFP+ care combină traficul backbone pentru conferințe video fără întârziere sau agregarea legăturilor, eliminând blocajele și oferind în același timp spațiu pentru creșterea viitoare.

Seria cuprinde două modele – XMG2230-28HP și XMG2230-52HP, care acceptă fie conectivitate 2,5G, fie o combinație de porturi 1G și 2,5G, adaptându-se la diverse cerințe ale dispozitivelor și evitând în același timp înlocuirea costisitoare a cablurilor. Ambele modele dispun de porturi uplink 10G SFP+ care combină traficul backbone pentru conferințe video fără întârziere sau agregarea legăturilor, eliminând blocajele și oferind în același timp spațiu pentru creșterea viitoare.

sursele duble de alimentare cu o sursă de alimentare CA (Curent Alternativ) încorporată și o opțiune de intrare CC (Curent Continuu) externă ajută la eliminarea punctelor unice de eșec în timpul întreruperilor de alimentare. Opțiunea CC externă adaugă o redundanță flexibilă a alimentării, valorificând infrastructura CC existentă atunci când este disponibilă sau permițând backup atunci când este necesar, fără costul investiției în dispozitive cu surse de alimentare duble fixe. Suport PoE de mare putere și scalabil: Echipate atât cu PoE++, cât și cu PoE+, switch-urile alimentează totul, de la AP-uri cu WiFi 6/7 cu consum mare de energie până la dispozitive IoT cu consum redus de energie, cu un buget de putere PoE ridicat de până la 960 W furnizat de la sursa de alimentare CA, eliminând necesitatea dispozitivelor externe și simplificând implementarea. Prin utilizarea surselor externe de curent continuu, capacitatea PoE poate ajunge până la 2400 W, fiind ideală pentru site-uri industriale, centre de date mici și implementări în orașe inteligente.

Gestionare flexibilă pentru IMM-urile în creștere

Gestionarea unei rețele în creștere poate deveni rapid complexă, epuizând resursele IT și limitând scalabilitatea. Seria XMG2230 oferă un control avansat fără a adăuga complexitate prin: