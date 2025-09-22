Zyxel Networks introduce facturarea Pay as You Go pe Circle, aducând flexibilitate bazată pe utilizare pentru IMM-uri

Zyxel Networks, lider în furnizarea de soluții de rețea cloud sigure și bazate pe inteligența artificială, a anunțat astăzi lansarea unei noi opțiuni de plată online Pay as You Go (PAYG) pe platforma sa de gestionare a abonamentelor, Circle. Conceput pentru a satisface nevoile în continuă evoluție ale furnizorilor de servicii gestionate (MSP) și ale întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) care utilizează platforma de management în cloud Nebula, noul model de facturare aduce flexibilitate și scalabilitate modului în care partenerii își gestionează și își dezvoltă afacerile împreună cu Zyxel Networks.

Plătiți doar pentru ceea ce utilizați, cu planuri flexibile din care puteți alege

Circle de la Zyxel Networks este o platformă centralizată, axată pe parteneri, care simplifică și eficientizează achiziționarea, reînnoirea și gestionarea licențelor. Pentru MSP-urile care gestionează medii complexe cu cerințe în schimbare și mai multe IMM-uri cu bugete restrânse și sarcini de lucru fluctuante, noua opțiune PAYG oferă un model de facturare lunar bazat pe utilizare care reflectă consumul real per organizație. Indiferent dacă gestionează o singură locație sau sute, partenerii sunt taxați doar pentru ceea ce au folosit, fără taxe ascunse, suprataxe sau angajamente minime. Un raport detaliat de utilizare este generat lunar, oferind partenerilor transparență deplină în ceea ce privește costurile de licențiere.

Control complet

Activarea PAYG necesită doar câteva clicuri în interfața Circle, făcând procesul simplu. Nu este nevoie de tichete de asistență sau de discuții cu echipele de cont. Pentru partenerii care gestionează mai multe organizații sau unități de afaceri, PAYG poate fi aplicat selectiv pentru fiecare organizație, cu opțiunea de activare sau oprire în orice moment. Dispozitivele de rețea pot fi mutate în mod flexibil între organizații, oferind și mai mult control operațional.

Beneficiile sunt imediate, oferind partenerilor mai mici agilitatea de a licita pentru noi proiecte fără a fi nevoiți să obțină capital în avans. De asemenea, pot recupera timp prețios renunțând la reînnoirile anuale procesate manual.

Opțiuni de plată cuprinzătoare

Pentru MSP și IMM-uri, PAYG permite tranziții mai ușoare de la CapEx la OpEx, îmbunătățește cash flow-ul și susține oferte scalabile de network-as-a-service (NaaS) – toate alimentate de ecosistemul Nebula gestionat în cloud al Zyxel Networks.

“Circle oferă acum cele mai cuprinzătoare opțiuni de plată din industrie, inclusiv o opțiune flexibilă PAYG și opțiuni de reînnoire automată (facturare lunară și anuală). Aceasta include suport atât pentru tranzacțiile online, cât și pentru cele offline”, a declarat Inchen Lin, AVP al Intelligence Cloud Center al Zyxel Networks. “Lansăm un nou model PAYG ca răspuns direct la feedback-ul partenerilor și am făcut gestionarea licențelor la fel de simplă, flexibilă și scalabilă ca tehnologia noastră. Este vorba despre eliminarea barierelor de intrare și oferirea partenerilor noștri instrumentele și opțiunile de plată de care au nevoie pentru a se dezvolta în condițiile lor.”

Opțiunea PAYG este disponibilă la nivel global prin intermediul platformei Circle pentru dispozitivele gestionate în cloud Nebula.