Zyxel Networks extinde portofoliul WiFi 7

Zyxel Networks, lider în furnizarea de soluții de rețea cloud sigure și bazate pe inteligență artificială, a anunțat astăzi lansarea a șase noi puncte de acces WiFi 7 (AP) concepute special pentru întreprinderile mici. În timp ce dispozitivele compatibile cu WiFi 7 sunt deja disponibile pe scară largă, multe organizații mai mici încă se confruntă cu bariere de upgrade din cauza costurilor și complexității. Acoperind scenarii interioare, exterioare și desktop, noile modele oferă un upgrade WiFi 7 gestionabil în cloud, care este atât accesibil, cât și accesibil pentru fiecare afacere mică.

Nu toate AP-urile WiFi 7 sunt create la fel

Toate noile modele oferă noi caracteristici și beneficii semnificative care nu se găsesc pe majoritatea AP-urilor WiFi 7.

Pentru companiile conștiente de securitate, este oferit suport pentru etichetarea SSID VLAN, permițând utilizatorilor să atribuie diferite nume WiFi personalului, oaspeților sau dispozitivelor inteligente, separând traficul de rețea pentru o gestionare mai ușoară și o confidențialitate sporită fără a avea nevoie de cunoștințe IT complexe.

Aceste AP-uri încorporează, de asemenea, două inovații exclusive, în premieră în industrie, concepute pentru a îmbunătăți performanța acolo unde contează cel mai mult: Smart Mesh multi-link operation (MLO) și un design RF-first.

Smart Mesh MLO folosește o combinație de rețea mesh și MLO pentru a crea un backhaul mesh dual-radio care îmbunătățește debitul WiFi cu până la 40%*. Această descoperire reduce latența, asigurând o conectivitate mai fluidă în medii dense sau extinse.

Abordarea de proiectare RF-first face ca AP-urile să fie deosebit de potrivite pentru utilizarea în spații aglomerate și aglomerate. Interferențele de la rețelele WiFi, mobile și chiar Bluetooth adiacente pot afecta adesea performanța WiFi. Noile AP-uri sunt proiectate cu tehnologie de izolare a antenei și aspecte optimizate pentru a minimiza interferențele. Rezultatul este un semnal mai curat și mai puternic, care este esențial pentru locațiile cu densitate mare sau predispuse la interferențe.

Performanța întreprinderilor pentru întreprinderile mici

Toate cele șase modele sunt alimentate de chipset-uri Qualcomm quad-core și vin cu NebulaFlex, permițând utilizatorilor să schimbe flexibil între managementul local și Nebula Cloud. Cu funcția zero-touch și integrarea bazată pe aplicații, instalarea este la fel de simplă ca scanarea unui cod QR. Acest lucru îl face o soluție ideală pentru companiile fără echipe IT dedicate.

Fiecare model este proiectat având în vedere cazuri de utilizare specifice, inclusiv:

Implementări în aer liber care necesită protecție robustă, cum ar fi terase sau curți: NWA55BE oferă durabilitate în aer liber cu grad IP55.

NWA55BE oferă durabilitate în aer liber cu grad IP55. Zonele cu trafic intens, cum ar fi birourile pline de viață, sălile de ședințe sau locațiile aglomerate, unde aglomerația este o preocupare majoră: AP-urile dual-radio NWA90BE PRO și NWA50BE PRO dispun de suport BandFlex tri-band, oferind utilizatorilor opțiunea de a alege între benzile de 5 GHz și 6 GHz pentru a reduce aglomerația și a îmbunătăți fluxul de trafic.

AP-urile dual-radio NWA90BE PRO și NWA50BE PRO dispun de suport BandFlex tri-band, oferind utilizatorilor opțiunea de a alege între benzile de 5 GHz și 6 GHz pentru a reduce aglomerația și a îmbunătăți fluxul de trafic. Companii care oferă acces WiFi pentru oaspeți, cum ar fi cafenele, hoteluri, clinici sau magazine: modele precum NWA90BE PRO, NWA90BE și NWA55BE includ funcții de securitate robuste, cum ar fi autentificarea RADIUS și Captive Portal, făcându-le perfecte pentru gestionarea în siguranță a conectivității oaspeților și branding experiența de conectare.

modele precum NWA90BE PRO, NWA90BE și NWA55BE includ funcții de securitate robuste, cum ar fi autentificarea RADIUS și Captive Portal, făcându-le perfecte pentru gestionarea în siguranță a conectivității oaspeților și branding experiența de conectare. Birouri mici sau de acasă care caută WiFi fără probleme: NWA50BE și NWA30BE oferă conectivitate WiFi 7 dual-radio fiabilă, cu opțiuni flexibile pentru amplasarea tavanului sau desktopului pentru a se potrivi diferitelor configurații.

NWA50BE și NWA30BE oferă conectivitate WiFi 7 dual-radio fiabilă, cu opțiuni flexibile pentru amplasarea tavanului sau desktopului pentru a se potrivi diferitelor configurații. Medii cu spațiu limitat, cum ar fi ghișeele de vânzare cu amănuntul, magazinele pop-up sau configurațiile temporare de birouri: NWA30BE oferă un design compact cu antene de înaltă eficiență optimizate pentru amplasarea orizontală și desktop, oferind performanțe WiFi puternice fără a fi nevoie de cablare extinsă sau instalare pe tavan.

“Odată cu această lansare, Zyxel Networks oferă acum 13 AP-uri WiFi 7 – cel mai cuprinzător portofoliu din industrie”, a declarat Kell Lin, Senior Associate Vice President, Networking Strategic Business Unit, Zyxel Networks. “Există opțiuni pentru fiecare organizație și scenariu de utilizare, de la cele mai mici companii sau utilizatori casnici care au nevoie de WiFi simplu, eficient și sigur, până la medii mai solicitante, de înaltă densitate, în care conectivitatea fiabilă și consecventă, gestionarea și protecția pentru toți utilizatorii sunt esențiale. Cu performanța excelentă, securitatea încorporată și caracteristicile unice oferite de aceste noi AP-uri, Zyxel Networks deblochează beneficiile tehnologiei WiFi 7 și o aduce la îndemâna multor întreprinderi mici.”

Portofoliul WiFi 7 AP al Zyxel Networks este printre primele din industrie care respectă standardele de securitate EN 18031, îndeplinind cerințele de securitate cibernetică prezentate în Directiva UE privind echipamentele radio.