Zyxel Networks dezvăluie funcția de autentificare fără parolă și securitate bazată pe inteligență artificială

Zyxel Networks, lider în furnizarea de soluții de rețea cloud securizate și bazate pe inteligență artificială, a anunțat noi funcții de securitate pentru conturi și servicii de securitate, inclusiv o opțiune de conectare cu cheie de acces pentru prima dată în industrie și actualizări de securitate bazate pe inteligență artificială. Aceste îmbunătățiri combină securitatea cu operațiuni mai simple, permițând întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și furnizorilor de servicii gestionate (MSP) să răspundă mai rapid la amenințări și să se apere mai eficient cu mai puține resurse.

Provocarea tot mai mare în materie de securitate cibernetică pentru IMM-uri

La începutul acestui an, lumea a asistat la ceea ce a fost descris ca fiind cea mai mare scurgere de date din istorie, expunând peste 16 miliarde de credențiale la atacuri. Deși un sondaj recent a arătat că 94% dintre IMM-uri recunosc securitatea cibernetică ca fiind critică, multe rămân insuficient echipate, bazându-se pe instrumente și expertiză limitate pentru a-și proteja rețelele, lăsându-le deosebit de vulnerabile la breșe costisitoare.

“IMM-urile sunt prinse între amenințările cibernetice în creștere și resursele limitate”, a declarat Ken Tsai, președintele Zyxel Networks. “Prin combinarea accesului fără parolă cu securitatea bazată pe inteligență artificială, ușurăm această povară, permițând clienților și partenerilor MSP să rămână în siguranță și să se concentreze pe creștere. Aceste noi capabilități de securitate sunt integrate în portofoliul nostru larg de dispozitive și servicii, făcând implementarea și gestionarea continuă mai eficiente și mai puțin consumatoare de resurse.”

Protejarea primei linii de apărare – loginuri mai rapide și mai sigure

Parolele slabe sau reutilizate sunt locul de unde încep multe breșe. Pentru a depăși acest lucru, Zyxel Networks introduce accesul prin Passkey pentru conturile Zyxel, o funcție prima dată folosită în industrie pentru IMM-uri care reduce riscurile fără a adăuga fricțiuni și include:

Acces fără parolă : Conectați-vă fără probleme printr-o scanare a amprentei, recunoașterea feței sau codul PIN al dispozitivului pentru a debloca dispozitivele. Aceasta înseamnă că nu există parole pentru ca răufăcătorii să fure sau să facă phishing.

: Conectați-vă fără probleme printr-o scanare a amprentei, recunoașterea feței sau codul PIN al dispozitivului pentru a debloca dispozitivele. Aceasta înseamnă că nu există parole pentru ca răufăcătorii să fure sau să facă phishing. Acoperire largă : Passkey se extinde la o gamă largă de oferte de servicii Zyxel Networks, cum ar fi myZyxel, Nebula, SecuReporter, Astra, Circle, Marketplace, Store, Support Campus, Community, Education Center și multe altele. Suportul pentru aplicațiile de rețea, inclusiv conectările WiFi și VPN de acces la distanță ale Nebula Cloud Authentication pentru IMM-uri, va fi adăugat în curând[1].

: se extinde la o gamă largă de oferte de servicii Zyxel Networks, cum ar fi myZyxel, Nebula, SecuReporter, Astra, Circle, Marketplace, Store, Support Campus, Community, Education Center și multe altele. Suportul pentru aplicațiile de rețea, inclusiv conectările WiFi și VPN de acces la distanță ale Nebula Cloud Authentication pentru IMM-uri, va fi adăugat în curând[1]. Opțiuni flexibile de conectare: Passkey completează opțiunile de conectare existente, inclusiv parolă plus autentificare multi-factor, Google ID, Apple ID și Microsoft Entra ID, astfel încât organizațiile să poată adopta această nouă funcție în ritmul lor.

[1] Conectarea cu cheie de acces pentru aplicațiile de rețea, inclusiv WiFi și VPN de acces la distanță, va deveni disponibilă în prima jumătate a anului 2026.