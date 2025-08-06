Zyxel Group obține aprobarea SBTi pentru obiectivele de reducere a emisiilor de carbon

Zyxel Networks a anunțat astăzi că obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale Zyxel Group au fost validate oficial de inițiativa Science Based Targets (SBTi). Această aprobare confirmă faptul că abordarea legată de decarbonizare a Zyxel se aliniază cu obiectivul de 1,5°C al Acordului de la Paris, consolidând angajamentul Zyxel față de acțiunile climatice și sustenabilitatea mediului.

Țintele validate ale Zyxel includ:

Obiective pe termen scurt: Reducerea emisiilor absolute de gaze cu efect de seră Scope 1 și Scope 2 cu 42% până în 2030 față de anul de referință 2021; și reducerea emisiilor absolute de gaze cu efect de seră Scope 3 cu 58,8% până în 2034 față de anul de referință 2023.

Obiective pe termen lung: reducerea emisiilor absolute de gaze cu efect de seră Scope 1 și Scope 2 cu 90% până în 2050 față de anul de referință 2021; și reducerea emisiilor absolute de gaze cu efect de seră Scope 3 cu 90% până în 2050 față de anul de referință 2023.

Pentru a atinge aceste obiective, Zyxel a lansat o strategie cuprinzătoare de transformare cu emisii reduse de carbon. Inițiativele cheie includ instalarea de sisteme de energie solară pentru a crește utilizarea energiei regenerabile, implementarea unei platforme digitale de gestionare a carbonului pentru a urmări și gestiona datele privind emisiile și înlocuirea echipamentelor învechite cu tehnologii de producție cu o eficiență ridicată pentru a spori eficiența energetică și operațională.

În plus, Zyxel își implică activ lanțul de aprovizionare în scopul reducerii emisiilor. Prin practici de achiziții ecologice, gestionarea amprentei de carbon a produselor și colaborarea cu furnizorii, Zyxel construiește un lanț valoric rezilient, cu emisii reduse de carbon, în parteneriat cu clienții și părțile interesate la nivel mondial, conducând progresul colectiv către un viitor net zero.

Pentru a amplifica și mai mult impactul, Zyxel continuă să optimizeze designul produselor prin integrarea inovației cu emisii reduse de carbon și a principiilor economiei circulare. Eforturile includ îmbunătățirea eficienței energetice a produselor, prelungirea duratei de viață a produselor și creșterea utilizării materialelor reciclabile pentru a reduce emisiile de carbon pe durata ciclului de viață. Zyxel urmează, de asemenea, cadrul TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) pentru a evalua în mod regulat riscurile și oportunitățile legate de climă și pentru a asigura transparența în dezvăluirea datelor privind emisiile și progresul către angajamentele net-zero.