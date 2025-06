FEATURED OFERTE SMARTPHONES STIRI ZTE nubia Music este disponibil pe PC Garage la cel mai mic preț din România Ionut Razvan Share







ZTE Corporation, un lider global în tehnologie și inovare, anunță disponibilitatea smartphone-ului ZTE nubia Music la un preț special de doar 398,99 lei, pe platforma online PC Garage. Cu un design inedit, funcții audio dedicate și specificații generoase, nubia Music devine cel mai accesibil telefon din România cu 128 GB stocare, 4+4 GB RAM extensibil și cameră principală de 50 MP. Better Music For All Creat pentru tinerii pasionați de muzică și stil, ZTE nubia Music oferă o experiență audio remarcabilă datorită difuzoarelor performante, capabile să redea un volum cu până la 600% mai puternic decât media pieței. În plus, cele două mufe audio de 3,5 mm permit ascultarea melodiilor preferate alături de prieteni, oriunde, oricând. Caracteristici cheie ale ZTE nubia Music: Sunet puternic și clar: Difuzoare optimizate cu algoritm AI pentru un volum excepțional și redare audio imersivă;

Difuzoare capabile să redea un volum cu până la 600%, pentru o experiență intensă, oriunde te-ai afla; Tehnologie DTS:X® Ultra: Sunet cinematic și claritate audio optimizată, direct din telefonul tău. ZTE nubia Music este alegerea ideală pentru cei care își doresc un smartphone accesibil, dar complet echipat, fiind un dispozitiv care combină designul cool, performanța stabilă și o experiență audio impresionantă. nubia Music este disponibil pe PCGarage.ro la cel mai mic preț de 398,99 lei, iar pentru mai multe detalii puteți accesa link-ul.

