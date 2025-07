FEATURED SMARTPHONES STIRI ZTE nubia Focus 2 Ultra 5G disponibil acum în România Ionut Razvan Share







ZTE Corporation anunță lansarea în România a smartphone-ului nubia Focus 2 Ultra 5G, un dispozitiv de ultimă generație conceput pentru pasionații de fotografie, creatori de conținut și utilizatorii care doresc o experiență completă de utilizare. Telefonul este disponibil pe eMAG, evoMag și PC Garage în varianta Forest Green, cu 20GB RAM (8GB + 12GB extensibili) și 512 GB spațiu de stocare, la prețul de 1.599 RON și vine alături de un TV Stick ZTE (ZXV10 Google TV), CADOU în perioada de precomandă 17-31 iulie 2025. Modelul impresionează prin sistemul foto avansat, inel de control rotativ, moduri AI și ecran AMOLED mare, fiind potrivit pentru cei care creează și editează direct de pe telefon. Alături de aceste capabilități fotografice, Focus 2 Ultra 5G dispune de: Ecran AMOLED de 6,8 inci – rezoluție FHD+ cu rată de reîmprospătare de 120 Hz;

– rezoluție FHD+ cu rată de reîmprospătare de 120 Hz; Cameră frontală de 32 MP – optimizată AI pentru selfie-uri clare și apeluri video;

– optimizată AI pentru selfie-uri clare și apeluri video; Baterie de 5.000 mAh ;

; Funcții AI integrate – moduri foto automate, traducere în timp real în apeluri și optimizare cadru;

– moduri foto automate, traducere în timp real în apeluri și optimizare cadru; Conectivitate – 5G, Dual SIM, NFC, Bluetooth 5.2 și senzor de amprentă în display. Better Photography For All Focus 2 Ultra 5G dispune de o serie de specificații inovatoare care transformă experiența fotografică într-una complet nouă. Inelul rotativ unic al lentilei oferă un plus de flexibilitate și distracție în diverse scenarii de utilizare. Camera este echipată cu un senzor performant de 1/1.55” și o deschidere mare f/1.47, capturând detalii remarcabile și culori vibrante chiar și în condiții de iluminare slabă. Designul clasic de cameră, cu cercul roșu emblematic nubia, combină estetica retro cu precizia mecanică , iar butonul dedicat pentru captură adaugă o senzație autentică și stabilă, similară camerelor foto profesionale. Prin combinația dintre design elegant, autonomie ridicată și performanță foto de nivel avansat, ZTE nubia Focus 2 Ultra 5G devine alegerea ideală pentru creatorii de conținut și utilizatorii care își doresc mai mult control și calitate în utilizarea zilnică.

