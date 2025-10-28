ZTE nubia Air este disponibil în România

nubia Air marchează un pas important înainte în segmentul „Air-style”, combinând o baterie masivă de 5.000 mAh, un ecran AMOLED de 6,78 inci cu rezoluție 1.5K și certificări de impermeabilitate de top – IP69K, IP69 și IP68 – într-un design spectaculos, cu o ramă de doar 5,9 mm grosime și o greutate de numai 172 de grame.

Conform filosofiei de brand „Be yourself”, nubia Air are un aspect estetic de nivel flagship, durabilitate și o experiență profund integrată cu AI, fiind disponibil prin canalul de distribuție ZTE, la un preț care începe de la 1299 Lei.

Un design flagship, născut solid, construit subțire

De ani de zile, provocarea în designul smartphone-urilor a fost integrarea unei baterii mari și a unui ecran mare într-un corp incredibil de subțire și ușor. nubia depășește aceste limite:

ramă ultra-subțire de doar 5,9 mm

baterie masivă de 5000mAh, ce suportă peste 1000 de cicluri de încărcare,

tehnologie AI de economisire a energiei, cu peste 3 ani de utilizare zilnică fiabilă.

Designul este completat de ramă metalică elegantă, cu margini ultra-subțiri, colțuri rotunjite rafinate și ergonomie optimizată pentru confort și protecția încheieturii în utilizare intensă (gaming, video, selfie-uri).

Display premium și rezistență extremă

De ani de zile, una dintre cele mai mari provocări în designul smartphone-urilor a fost integrarea unei baterii de mare capacitate și a unui ecran generos într-un corp extrem de subțire și ușor, însă nubia a depășit limitele a ceea ce era considerat posibil. În ciuda ramei sale ultra-subțiri de doar 5,9 mm, nubia Air integrează o baterie masivă de 5.000 mAh, capabilă să susțină peste 1.000 de cicluri de încărcare, combinată cu tehnologia de economisire a energiei bazată pe inteligență artificială a nubia, oferind utilizatorilor mai mult de trei ani de utilizare zilnică de încredere.

Acest smartphone se remarcă prin cadrul metalic elegant, margini ultra-subțiri premium, colțuri rotunjite mai netede și îmbunătățite, precum și un design ergonomic care asigură o priză perfect echilibrată și confortabilă, protejând încheietura utilizatorului în timpul sesiunilor prelungite de gaming, vizionare de videoclipuri sau realizare de selfie-uri.

Ecran impresionant și rezistență de top

nubia Air este dotat cu un ecran AMOLED de 6,78 inci, rezoluție 1224 × 2720 (1,5K), densitate de 440 PPI, rată de reîmprospătare de 120 Hz și acoperire 100% DCI-P3, atingând o luminozitate maximă de 4500 nits – clar și vibrant chiar și în lumina directă a soarelui. Ecranul este protejat de Corning® Gorilla® Glass 7i, de două ori mai rezistent la căderi pe suprafețe dure precum asfaltul. În plus, este certificat IP68 și IP69, cu protecție IP69K industrială, ceea ce înseamnă că poate rezista la scufundări de până la 1,5 m timp de 30 de minute, la jeturi de apă la temperaturi de 80°C și la presiuni ridicate. Construcția este întărită printr-un cadru din aliaj de aluminiu, cu grosimea mărită a ramei tactile (+30%) și ranforsări interne pe colțuri.

Durabilitatea a fost testată riguros:

600.000 de teste de rezistență la atingere

de teste de rezistență la atingere 6.000 de teste de cădere continuă

de teste de cădere continuă 600 de teste de rostogolire repetată

de teste de rostogolire repetată 5 runde de căderi libere

Sistem foto cu AI pentru orice moment

nubia Air dispune de un sistem foto puternic cu trei camere AI de 50MP pe spate și o cameră frontală de 20MP, capabile să surprindă detalii impresionante. Funcțiile integrate includ:

AI Sport Snapshot și EIS (Electronic Image Stabilization) pentru filmări stabile în mișcare

AI Super Night și AI HDR pentru fotografii de calitate în condiții de lumină dificilă

Mod VLOG și filmare simultană cu mai multe camere, pentru conținut video creativ

AI Magic Photos (editor, eraser și alte unelte inteligente de editare)

Performanță susținută de AI

Cu un procesor octa-core pe 6 nm, până la 20GB RAM dinamic (8+12 GB) și 256GB stocare internă.

Funcții AI precum AI Performance Engine, AI Scheduling (optimizarea CPU) și APP Freeze (îngheață aplicațiile rar utilizate) extind durata de viață a bateriei cu 20% și reduc consumul de energie cu 25%.

Experiență completă: conectivitate, sunet și securitate

nubia linkfree – apeluri și mesaje Bluetooth fără conexiune de rețea

Sunet premium cu HiFi 4 DSP, codec audio performant, SNR superior și distorsiuni minime

AI Noise Cancellation și AI Echo Cancellation 3.0 pentru claritate maximă în apeluri

Senzor de amprentă sub display pentru acces rapid și sigur

O nouă eră AI everywhere for everyone

Pe nubia Air, AI nu este doar o funcție, ci o experiență integrată la nivel de sistem: fotografie, gaming, audio, streaming, traduceri și productivitate.

Cu Google Gemini, cel mai avansat model AI de la Google, telefonul devine un partener inteligent:

generare de imagini AI

redactarea de emailuri și postări social media

conversații interactive pentru brainstorming

traducere vocală în timp real și traducere pentru conversații față în față

Disponibilitate și culori

Noul nubia Air este construit pe principiul „fără compromisuri”, reflectând filosofia de brand „Be yourself” a companiei nubia. Dispozitivul este creat special pentru tânăra generație, care caută produse diferite, elegante și cu un raport valoare–preț remarcabil.

Telefonul este disponibil în două variante de culoare spectaculoase – Titanium Black și Titanium Desert – și poate fi achiziționat prin canalele de vânzare din România, respectiv: varianta Titanium Black și Titanium Desert prin emag, prin evomag cele 2 modele: Titanium Black și Titanium Desert, precum si prin GSMFit.

Telefonul beneficiază de un preț special de 1299,99 de lei pentru pachetul promoțional în care intră și încărcătorul de rețea ZTE nubia, cu 3 porturi, putere totală 80W Fast Charge, cu cablu de date inclus (100W). Încărcătorul este compatibil cu telefoane și laptopuri Type-C, oferind încărcare rapidă, eficientă și sigură pentru mai multe dispozitive simultan.