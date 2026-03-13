Zidul nevăzut: Cum au fost blocate miliarde de atacuri în 2025

Ce dezvăluie telemetria Symantec din 2025 despre peisajul amenințărilor actuale

Stiva de securitate stratificată Symantec a blocat aproximativ 3,2 miliarde de atacuri în 2025, arătând cum arată apărarea în profunzime la scară de întreprindere.

IPS a făcut munca grea (aproximativ 97% din toate blocările) și a oprit marea majoritate a amenințărilor înainte de infectare, reducând riscul și timpul de așteptare din timp.

Cifrele indică punctele de presiune actuale: redirecționarea web, malware-ul la scară de cloud și ransomware-ul, limitate de motoarele de ML și bazate pe comportament.

Peisajul amenințărilor este mai dificil ca niciodată, dar arhitectura noastră de securitate rămâne piatra de temelie a apărării moderne. În 2025, tehnologiile de securitate Symantec au blocat aproximativ 3,2 miliarde de atacuri în mediile de întreprindere. În spatele acestui număr se află o arhitectură stratificată la scară masivă – un zid invizibil, de netrecut, conceput pentru a opri amenințările din timp, a reduce timpul de așteptare și a proteja utilizatorii oriunde ar lucra.

Am pregătit o analiză mai atentă a modului exact în care a funcționat fiecare strat de protecție anul trecut și ce ne spune acest lucru despre tiparele de atac actuale, susținută de date concrete.

Linia de front a apărării întreprinderilor

Sistemul de prevenire a intruziunilor (IPS)

IPS continuă să fie un strat crucial al apărării Symantec, responsabil pentru oprirea aproape tuturor atacurilor majore. Iată de ce:

• IPS a blocat ~3,1 miliarde de atacuri, reprezentând 96,94% din totalul atacurilor oprite.

• Aprox. 95% din toate blocările IPS au fost executate în stadiul de pre-infectare, minimizând riscul pentru organizații.

• Această blocare pre-infecție este esențială, deoarece oprește încercările de exploatare a vulnerabilităților – chiar și pe cele fără o sarcină utilă malware (de exemplu, furtul de acreditări prin vulnerabilitatea serverului) – înainte ca acestea să se poată stabili, conservând resurse pentru motoarele de securitate din aval (cum ar fi antivirusul) și eliminând riscul de infecție, o capacitate care îl diferențiază adesea de soluțiile altor furnizori.

• Kernel IPS a blocat în medie 6,9 milioane de atacuri zilnic, demonstrând o neutralizare constantă și de volum mare a amenințărilor.

• Cel mai mare volum de amenințări atenuate de Kernel IPS au fost vulnerabilitățile serverului web, care au reprezentat peste 964 de milioane de blocuri.

Securizarea marginii utilizatorului

Symantec Web Extension

Activitatea web și redirecționarea rău intenționată rămân unul dintre cei mai frecvenți vectori de atac cu risc ridicat. Symantec Web Extension joacă un rol vital în protejarea utilizatorilor de site-uri rău intenționate și redirecționări. Iată cum:

• Symantec Web Extension a blocat 545,3 milioane de atacuri web, demonstrând o acoperire eficientă.

• Valoarea sa a crescut cu o creștere masivă de ~74,5% a blocărilor față de anul trecut.

• Cu 35 de milioane de atacuri de redirecționare malefice interceptate, utilizatorii au fost protejați de căile cu risc ridicat din această categorie de top blocată.

Scalarea detectării prin cloud

Protecția în cloud

Protecția în cloud este un strat esențial, de volum mare, care valorifică informații ample despre amenințări pentru a preveni atacurile într-un ecosistem de produse divers. Iată cum a rezistat amenințărilor:

• 2,4 miliarde de amenințări blocate, o scară masivă de încercări malefice.

• 956 de milioane de blocări au provenit de la motorul de învățare automată, reprezentând cel mai mare număr de amenințări blocate.

Neutralizarea amenințărilor cunoscute

Protecție statică (AV)

Stratul motorului de protecție statică neutralizează amenințările cunoscute și emergente, completând puterea preventivă a IPS și reducând riscul întreprinderii. Iată protecțiile sale remarcabile de anul trecut:

• Motoarele de protecție statică au neutralizat 72,5 milioane de amenințări.

• Motorul de reputație a blocat 35 de milioane de amenințări.

• Motorul de învățare automată a oprit 10,3 milioane de amenințări.

În timp ce controalele preventive opresc majoritatea amenințărilor în amonte, protecția statică acționează ca o plasă de siguranță mult necesară pentru familiile de programe malware cunoscute.

Apărare comportamentală și zero-day în acțiune

Protecție dinamică

Motoarele noastre bazate pe comportament sunt concepute pentru a detecta ceea ce metodele statice ratează – în special amenințările avansate și zero-day concepute pentru a evita detectarea statică. Anul trecut:

• Aceste motoare au blocat cu succes peste 26 de milioane de amenințări.

• Protecția dinamică a oprit proactiv ~98% din toate încercările de infectare cu ransomware – o apărare esențială pentru apărarea zero-day.

Apărare proactivă a serverelor și specializată

Protecția noastră se extinde și la medii specializate și de mare valoare, asigurând o apărare consistentă în întreaga întreprindere.

• Protecția serverelor întreprinderii: IPS a blocat un total de 288,2 milioane de atacuri asupra serverelor întreprinderii. Amenințările cele mai blocate au fost vulnerabilitățile serverelor web (117,8 milioane de ping-uri) și vulnerabilitățile sistemului de operare (42,9 milioane de ping-uri).

• Detectarea și prevenirea endpoint-urilor Carbon Black: Această capacitate a atins o acoperire de blocare proactivă de ~80% împotriva familiilor predominante de ransomware.

Securitate în întreaga întreprindere

Pe măsură ce Symantec și Carbon Black continuă să inoveze și să extindă apărarea dvs., cifrele vorbesc de la sine. Capacitățile noastre au blocat miliarde de atacuri în 2025, ajutând organizațiile Mențin poziții preventive puternice, chiar și pentru echipele mai mici.

Apărările robuste și moderne necesită profunzime, scalabilitate și coordonare perfectă pe mai multe straturi de protecție. Exact pe asta este concepută această arhitectură pentru a oferi – silențios, consecvent și la scară largă.

