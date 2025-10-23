YOXO lansează un magazin digital dedicat device-urilor recondiționate, în parteneriat cu Recommerce

YOXO anunță lansarea reconditionate.yoxo.ro, un magazin online dedicat telefoanelor si gadget-urilor recondiționate, dezvoltat în parteneriat cu Recommerce®, expert european în domeniu. Noua platformă oferă clienților din toată România acces la telefoane recondiționate, certificate, care respectă standardele europene de calitate. YOXO combină astfel accesibilitatea, performanța și responsabilitatea față de mediu – trăsături esențiale care definesc brandul.

YOXO extinde ecosistemul: tehnologie accesibilă și responsabilă pentru toți

Prin acest parteneriat, YOXO își extinde portofoliul digital, oferind o gamă completă de dispozitive recondiționate, disponibile tuturor utilizatorilor, indiferent de rețeaua de telefonie mobilă. Clienții se vor bucura de o selecție mai largă de produse de înaltă calitate la prețuri competitive, păstrând promisiunea YOXO de simplitate, flexibilitate și accesibilitate. Magazinul este operat de Recommerce, care se ocupă de logistică, livrare, suport pentru clienți, service și garanție. Această colaborare asigură clienților YOXO o experiență de cumpărare transparentă, fiabilă și simplă.

„Prin integrarea expertizei Recommerce oferim acum acces la tehnologie de calitate la prețuri corecte, așa cum sunt și planurile noastre tarifare. Încurajăm astfel un comportament sustenabil, consolidând în același timp flexibilitatea și accesibilitatea care definesc YOXO. Această inițiativă reflectă ambiția noastră de a face ca alegerile digitale responsabile să fie disponibile tuturor, oricând”, a declarat Raluca Vidrașcu – manager YOXO, Orange Romania.

„Colaborarea cu YOXO, lider și pionier în serviciile mobile digitale, accelerează misiunea noastră de a prelungi durata de viață a dispozitivelor electronice și de a reduce impactul asupra mediului în Europa de Est. Acest nou magazin digital este un pas crucial în transformarea modelului de economie circulară într-o alegere firească și accesibilă pentru toți consumatorii români”, a afirmat Hector Destailleur – CEE General Manager, Recommerce Group.

Inovația YOXO, susținută de cererea clienților

YOXO răspunde astfel cererilor în creștere din piață: abonamente la preț corect, smartphone-uri mult mai accesibile, pentru clienții care caută mereu alegeri smart, performanță de top la un preț echitabil, totul digital. Portofoliul YOXO oferă o varietate extinsă de dispozitive recondiționate pentru a satisface toate cerințele:

o selecție mai amplă de smartphone-uri, inclusiv cele mai noi modele, precum iPhone 16 și Samsung Galaxy S25 ;

; mai multe grade de recondiționare, inclusiv opțiunea Premium (baterie nouă și performanță aproape de cea a unui telefon nou);

(baterie nouă și performanță aproape de cea a unui telefon nou); prețuri transparente și o garanție de doi ani pentru toate dispozitivele.

YOXO susține obiceiurile responsabile în tehnologie

Punând accentul pe accesibilitate și calitate, YOXO își propune să încurajeze și mai mult obiceiurile de consum sustenabil pe piața românească. Prin extinderea ciclului de viață al dispozitivelor mobile, YOXO și Recommerce contribuie la reducerea deșeurilor electronice și la conservarea resurselor planetei. În medie, un smartphone recondiționat salvează până la 50 kg de CO2 și 154 kg de materii prime, comparativ cu unul nou1.

Acest parteneriat încurajează un comportament circular, mai conștient față de mediu. Dispozitivele recondiționate devin astfel o alegere naturală și principală pentru consumatorii moderni – o aliniere perfectă cu viziunea YOXO de a oferi soluții mobile inteligente și responsabile.