XPG a lansat SSD-ul RGB Gen4 SPECTRIX S65G

ADATA Technology a lansat un SSD în linia sa de produse de înaltă performanță pentru jocuri, XPG. Conceput pentru elita e-sports, pasionați de tehnologie și overclockeri, noul SSD SPECTRIX S65G RGB Gen4 aduce un nou nivel de performanță și estetică pe piața globală de gaming.

Conform celor mai noi studii, cererea pentru echipamente de gaming compatibile RGB pe piața PC-urilor de consum a înregistrat o creștere constantă în ultimii ani, cu o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de aproximativ 10% între 2019 și 2024. În următorii cinci ani, livrările de accesorii RGB sunt proiectate să mențină o CAGR de 8-10%, reflectând opțiunea utilizatorilor către configurații de gaming personalizate și captivante din punct de vedere vizual. Ca răspuns, XPG a lansat SPECTRIX S65G care combină iluminarea RGB cu viteze de citire/scriere ultra-rapide de 6.000/5.000 MB/s, creând cel mai rapid SSD RGB pentru jocuri de pe piață. Cu designul său caracteristic în formă de „X” și spiritul mărcii, acesta întruchipează performanța și pasiunea, asigurând că echipamentul dvs. de jocuri nu va duce niciodată lipsă de un plus de eleganță.

Viteză pentru victorii, RGB pentru inspirație

SPECTRIX S65G are o bandă luminoasă RGB în formă de X care traversează carcasa și este compatibil cu software-ul de control al iluminării de la principalii producători de plăci de bază. Astfel, utilizatorii își pot personaliza cu ușurință modurile RGB pentru o notă cu adevărat personală.

Echipat cu interfață PCIe Gen4x4 și compatibil cu standardul NVMe 1.4, noul S65G oferă viteze impresionante de citire secvențială de 6.000 MB/s și de scriere de 5.000 MB/s, asigurând performanțe fluide în timpul încărcării jocurilor și al tranzițiilor de scene în timp real. De asemenea, suportă tehnologiile SLC caching și Host Memory Buffer (HMB) și este pe deplin compatibil cu cele mai recente platforme desktop Intel și AMD. Fie că sunteți un jucător competitiv, un pasionat DIY sau un pasionat de RGB, S65G este conceput pentru a domina câmpul de luptă.

Compatibil cu PS5, îmbunătățit cu protecție robustă

Dincolo de PC-urile desktop, SPECTRIX S65G servește și ca un upgrade puternic pentru PlayStation 5, oferind capacități de stocare de până la 2000 GB pentru a rezolva problema spațiului limitat al consolei. Jucătorii de pe PS5 se pot bucura acum de o experiență de joc mai fluidă și de încărcare mai rapidă a titlurilor AAA. Pentru a asigura stabilitate și longevitate, S65G integrează LDPC (Low Density Parity Check Code) și criptarea avansată Pyrite, îmbunătățind protecția datelor și fiabilitatea transferului. Testat riguros pentru durabilitate și performanță, unitatea este acoperită de o garanție de 5 ani.