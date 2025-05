FEATURED STIRI TECH & TRENDING Xiaomi YU7, lansat oficial Ionut Razvan Share







Xiaomi EV a dezvăluit primul său SUV, Xiaomi YU7, un nume derivat din termenul chinezesc care simbolizează „a merge cu vântul”. Poziționat ca un SUV de lux de înaltă performanță, Xiaomi YU7 se adresează elitei independente, încrezătoare și dinamice. Departe de a fi doar o versiune mai înaltă a Xiaomi SU7, Xiaomi YU7 reprezintă un SUV complet reimaginat. Deși Xiaomi YU7 împărtășește același limbaj de design evolutiv cu Xiaomi SU7, acesta se remarcă prin propria identitate îndrăzneață, îmbinând stilul elegant, performanța ridicată și confortul premium cu un spațiu interior generos. În plus, integrează tehnologie inteligentă de ultimă generație, oferind o experiență complet reîmprospătată în ceea ce privește designul, confortul cabinei, siguranța și capabilitățile inteligente. Xiaomi YU7 emană un farmec de neînlocuit care îl diferențiază în clasa sa. Limbajul designului continuă — Elegant de la prima vedere Al doilea model Xiaomi EV și primul SUV, Xiaomi YU7 moștenește angajamentul mărcii față de frumusețe ca genă de bază a produsului. Păstrând limbajul de design al familiei Xiaomi SU7 și poziția elegantă, Xiaomi YU7 își sporește atractivitatea luxoasă, asigurându-se că iese în evidență fără efort în peisajele urbane. Frumusețea începe cu proporțiile Xiaomi YU7 este un SUV de dimensiuni medii spre mari, cu 4999 mm (L) × 1996 mm (l) × 1600 mm (Î) și un ampatament de 3000 mm. Acesta menține prioritatea mărcii pentru proporții, având un raport roată-caroserie de 3:1, un raport roată-înălțime de 2,1:1 și un raport lățime-înălțime de 1,25:1, întruchipând postura clasică joasă a SUV-urilor de înaltă performanță. După luni de optimizare, capota din aluminiu tip scoică de 3,11㎡ (1960×1587 mm), cea mai mare dintre vehiculele produse în serie, este integrată perfect cu caroseria. Sub ea, se află un portbagaj electric frontal de 141 L, care acceptă cel mult 8 moduri de deschidere. Anvelopele spate opționale de 275 mm, cu arcade sportive ale roților, sporesc estetica de înaltă performanță. Trei culori vibrante de lansare Xiaomi YU7 introduce trei finisaje de culoare inspirate din natură, pline de viață: Emerald Green, Titanium Silver și Orange Lava. Emerald Green, verisunea care iese în evidență, este o nuanță excepțional de rară, cu saturație ridicată, rezervată de obicei mașinilor sport premium. Inspirat de smaraldele columbiene, acest finisaj reproduce esența luxoasă a pietrei prețioase printr-un sistem complex de vopsire cu strat dublu, care utilizează trei rezervoare specializate de nuanță. Un spațiu, trei experiențe: tehnologie, lux și confort în armonie perfectă Designul exterior impresionant, departe de orice convenție, a impus standarde și mai înalte pentru interior: oferirea unui confort generos și a unui lux tehnologizat, fără a compromite proporțiile îndrăznețe ale automobilului — aceasta a fost principala provocare în proiectarea habitaclului Xiaomi YU7. Această viziune prinde viață prin filozofia „Dual-Zone Surround Luxury Cabin”, care îmbină cu măiestrie trei experiențe de bază într-un spațiu armonios În prim-planul acestei inovații se află primul ecran panoramic Xiaomi HyperVision produs în masă — o premieră în industrie — a cărui interfață revoluționară stabilește noi standarde de rafinament vizual și excelență tehnologică de lux. Sfidează convențiile SUV-urilor sport printr-un design interior desăvârșit, care oferă atât spațiu generos, cât și o senzație de deschidere și libertate. Xiaomi YU7 obține o cabină neașteptat de spațioasă, printr-un design ingenios. Xiaomi HyperVision Panoramic Display: Crearea unei experiențe de „cockpit de avion” Xiaomi YU7 ridică tehnologia din cabină la un nivel de sofisticare specific aviației, prin intermediul sistemului său revoluționar de afișare. Bazându-se pe ecranul tactil central de 16,1 inci și pe afișajele duale de divertisment spate ale Xiaomi SU7, Xiaomi YU7 introduce două inovații: afișajul panoramic Xiaomi HyperVision și un panou de control de la distanță, redefinind posibilitățile interfețelor auto. Spațiul cabinei, nivel executive redefinit Xiaomi YU7 îmbină cu măiestrie stilul dinamic cu un spațiu interior excepțional, atingând o eficiență remarcabilă a spațiului prin inginerie inovatoare. Proiectată folosind un model antropometric de 188 cm, cabina oferă spații generoase cu 100 mm spațiu pentru cap în față, 77 mm spațiu pentru cap în spate și 73 mm spațiu pentru picioare în spate, depășind concurenții din segmente similare. Această optimizare impresionantă a spațiului vertical provine din tehnologia avansată CTB integrată a bateriei Xiaomi și grosimea redusă a podelei, creând un mediu aerisit și neobstrucționat, pentru toți ocupanții. Cabină de lux cu două zone Bordul adoptă un design stratificat, cu airbag-uri, ecrane și guri de ventilație ascunse, integrate în profunzime. Configurația este optimizată meticulos pentru a crea un bord subțire, așezat mai jos și mai în față, reducând senzația de volum și apăsare specifică bordurilor tradiționale ale SUV-urilor. Acest lucru sporește atmosfera sportivă, îmbunătățind în același timp senzația de spațiu. În plus, acoperișul este dotat standard cu un trapa panoramică de 1,7 m², oferind o vedere luminoasă și amplă. Experiență profesională încă de la nivelul de bază, începând cu o autonomie de 835 km Cele „trei tehnologii electrice de bază” (motor electric, baterie, unitate de control al motorului) dezvoltate de Xiaomi EV au câștigat aprecieri puternice din partea utilizatorilor. Fie că oferă performanțe maxime sau un control precis al eficienței energetice, toate acestea dovedesc că Xiaomi EV deține, în prezent, cele mai bune tehnologii din industrie pentru acționarea electrică, bateria și managementul termic. Cu Xiaomi YU7, aceste trei tehnologii electrice de bază au evoluat și mai mult. Evoluție completă: Xiaomi HyperEngine V6s Plus La nivel de performanță, Xiaomi YU7 are o putere maximă de 690 CP și 508 kW, un timp de accelerare de la 0 la 100 km/h de 3,23 secunde și o viteză maximă de 253 km/h. Performanța sa depășește complet concurența, chiar și la o gamă de preț mai mare. Această performanță puternică este alimentată de tehnologia Xiaomi HyperEngine V6s Plus, dezvoltată recent. Motoarele convenționale folosesc o secțiune întreagă de oțel magnetic cu o structură simplă, dar cu pierderi mari. Xiaomi HyperEngine V6s Plus folosește tehnologia oțelului magnetic segmentat pentru a tăia întreaga secțiune în mai multe secțiuni mici, reducând semnificativ pierderile, sporind eficiența motorului și crescând autonomia CLTC cu 4 km. Sistem de șasiu puternic care oferă atât performanță, cât și confort Ca performanță de frânare, cea mai scurtă distanță de frânare a Xiaomi YU7 de la 100 km/h la 0 este de 33,9 m, comparabilă cu o mașină sport premium. În același timp, un mecanism de siguranță cvadruplu la frânare aduce o performanță de frânare mai stabilă și mai sigură. În plus, când vine vorba de configurația șasiului, Xiaomi YU7 este echipat cu hardware de înaltă specificație, inclusiv suspensie față cu braț dublu triunghiular + suspensie spate independentă cu cinci brațe, arc pneumatic cu cameră dublă închisă + control continuu al amortizorului, etriere fixe Brembo®️ cu patru pistoane, șasiu inteligent Xiaomi, cu o rază de bracaj de 5,7 m care poate traversa trei benzi dintr-o dată. Autonomie începând de la 835 km, cu experiențe profesionale la nivelul de bază Xiaomi YU7 este disponibil în trei variante — Standard, Pro și Max — toate oferind capacități de autonomie lungă. Varianta Standard oferă o autonomie excepțională de 835 km (CLTC) cu bateria sa de 96,3 kWh, ceea ce îl face SUV-ul pur electric cu cea mai lungă autonomie, cu o baterie sub 100 kWh, și cel mai performant din categoria SUV-urilor pur electrice de dimensiuni medii și mari, atingând o poziție de lider în ceea ce privește autonomia. În special, configurațiile cu tracțiune integrală — Xiaomi YU7 Pro (baterie de 96,3 kWh) și Max (baterie de 101,7 kWh) — oferă, de asemenea, autonomii CLTC remarcabile de 760 km, respectiv 770 km, clasându-se pe primul loc printre SUV-urile pur electrice cu tracțiune integrală și echilibrând cu succes performanța ridicată cu capacitatea de autonomie lungă. Siguranța pe primul loc: Structura caroseriei hibride din oțel-aluminiu Armor-Cage a Xiaomi YU7, complet îmbunătățită La Xiaomi YU7, cadrul hibrid din oțel-aluminiu, cu mecanism de tip „blind-cage”, proiectat pe platforma Xiaomi Modena, a fost complet modernizat. Zona de absorbție a energiei în caz de coliziune frontală măsoară acum 659 mm, rezultând o zonă de deformare frontală mai mare. Secțiunea din spate a lui Xiaomi YU7 continuă să utilizeze podeaua Xiaomi Hyper Die-Casting din trei piese de la Xiaomi SU7, oferind o rezistență structurală excepțională și rezistență la coliziuni din spate la viteze de până la 90 km/h. O traversă de înaltă rezistență de 1500 MPa a fost adăugată la partea inferioară a caroseriei, reducând semnificativ riscul de deteriorare a bateriei din cauza resturilor de pe șosea, satisfăcând cerințele de călătorie ale utilizatorilor de SUV-uri. Platformă inteligentă avansată, profesională și capabilă, cu performanțe de calcul puternice Xiaomi YU7 și-a îmbunătățit semnificativ și arhitectura electrică/electronică (EEA). În primul rând, Xiaomi YU7 adoptă un „Four-in-One Domain Control Module”, care integrează controlerul domeniului conducerii asistate (ADD), controlerul domeniului cockpitului digital (DCD), domeniului de control central al vehiculului (VCCD) și cutia telematică (T-Box). Acesta consolidează zeci de module funcționale, servind ca o unitate centrală de procesare extrem de integrată. Configurație hardware complet actualizată pentru asistență la condus, standard pentru întreaga serie Xiaomi YU7 Xiaomi YU7 este echipat cu platforma de calcul în vehicul de nouă generație NVIDIA DRIVE AGX Thor™, cu o putere de calcul de 700 TOPS și un cip emblematic special conceput pentru era modelelor mari. În plus, întreaga serie Xiaomi YU7 este echipată cu LiDAR, care poate fi utilizat pentru a vedea mai precis în medii întunecate și a identifica obstacole speciale. Distanța de detecție ajunge la 200 m, iar consumul de energie este redus cu 55%, o garanție puternică ce sporește siguranța pe șosea. Xiaomi EV adaugă instruire avansată la conducere, cu module concepute pentru a îmbunătăți capacitatea de conducere în siguranță În ceea ce privește siguranța la volan, Xiaomi EV promovează consecvent principiul „respect pentru viteză, condus în siguranță”. Dincolo de siguranța integrată în designul hardware și software al vehiculelor sale, Xiaomi EV va continua să organizeze programe de pregătire pentru șoferi și va introduce cursuri de conducere avansată, oferind utilizatorilor o formare completă — de la noțiuni teoretice până la aplicații practice — pentru a-i ajuta să își îmbunătățească abilitățile de condus în siguranță.

