Xiaomi și Gran Turismo anunță un parteneriat: Gran Turismo 7 adaugă oficial Xiaomi SU7 Ultra

Xiaomi și Polyphony Digital au anunțat un parteneriat de referință în cadrul primei runde a Gran Turismo World Series 2025. În urma acestei colaborări, Xiaomi SU7 Ultra – vehiculul electric de lux de înaltă performanță al diviziei de vehicule electrice Xiaomi – își va face debutul în celebrul simulator de curse Gran Turismo 7, disponibil pe PlayStation 4 și PlayStation 5. Este pentru prima dată când un model Xiaomi apare în această franciză. Gran Turismo este recunoscut pe scară largă drept unul dintre cele mai autentice simulatoare de condus din lume, cu parametri de inginerie ce reflectă fidel performanța din lumea reală. Influența sa se extinde dincolo de sfera jocurilor, contribuind la inovații în dinamica și siguranța vehiculelor, în timp ce reunește pasionați auto din întreaga lume. Introducerea modelului Xiaomi SU7 Ultra reflectă ascensiunea vehiculelor electrice inteligente de înaltă performanță în industria auto. În mai 2025, creatorul Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, s-a întâlnit la Beijing cu fondatorul, președintele și directorul general al Xiaomi Group, Lei Jun. În timpul vizitei, Yamauchi a efectuat un test drive captivant al Xiaomi SU7 Ultra și a vizitat fabrica de vehicule electrice Xiaomi din Yizhuang. Kazunori Yamauchi declară: „Suntem încântați să pornim acest parteneriat cu Xiaomi. Industria auto chineză a progresat rapid, iar Xiaomi – un jucător nou-înființat în sectorul auto – a creat deja un vehicul excepțional, Xiaomi SU7, ca parte esențială a ecosistemului său inteligent cuprinzător, care se întinde de la smartphone-uri și dispozitive portabile până la electrocasnice. Dincolo de acestea, prototipul Xiaomi SU7 Ultra a depășit standardele convenționale de performanță de pe Nürburgring. Martor al acestor realizări, sunt profund mișcat de curajul, curiozitatea, pasiunea și dăruirea neobosită a Xiaomi pentru atingerea unor astfel de obiective importante. Acest spirit rezonează profund cu filosofia Gran Turismo și Polyphony Digital”. Lei Jun adaugă: „Rezonăm cu filosofia vizionară a lui Yamauchi de a construi o societate mai bună prin tehnologie. Aceasta se aliniază perfect cu misiunea Xiaomi de a permite tuturor oamenilor să se bucure de o viață mai bună prin intermediul unei tehnologii accesibile și inovatoare. Valorile noastre comune au deschis calea pentru această colaborare. Reputația mondială a Gran Turismo pentru calitatea și experiența fără compromisuri ne onorează cu atât mai mult prin includerea modelului Xiaomi SU7 Ultra. . Așteptăm cu nerăbdare să le prezentăm mai multor jucători Gran Turismo și pasionaților de automobile performanțele remarcabile ale vehiculelor electrice inteligente de înaltă clasă, precum al nostru. ”. La evenimentul de anunțare a parteneriatului, Yamauchi a evidențiat Xiaomi SU7 Ultra ca fiind un model remarcabil în segmentul vehiculelor electrice inteligente, menționând că performanța sa competitivă pe Nürburgring Nordschleife demonstrează capacitățile inginerești formidabile ale Xiaomi EV. Xiaomi — lider global în tehnologie — a completat în 2024 ecosistemul său „Human x Car x Home” prin lansarea primului său vehicul electric inteligent, Xiaomi SU7. Modelul de top Xiaomi SU7 Ultra integrează inovații proprietare, inclusiv motoarele HyperEngine V8 Xiaomi (27.200 rpm; 578 CP; 635 N·m) — un sistem de configurare cu trei motoare dezvoltat intern de Xiaomi. Cu o putere totală de 1.548 CP, o viteză maximă de peste 350 km/h și o accelerație maximă de la 0 la 100 km/h de 1,98 secunde, Xiaomi SU7 Ultra deține multiple recorduri pentru vehiculele cu patru uși. Proiectat cu până la 21 de componente din fibră de carbon (acoperire de 5,5 m²) pentru o distribuție optimă a greutății și un nivel superior de rafinament, designul său îmbină performanța dinamică cu eleganța. Echipa de cercetare și dezvoltare Xiaomi EV testează riguros tehnologii precum vectorizarea cuplului și amortizarea adaptivă pe circuite de renume, inclusiv Nürburgring Nordschleife, asigurând că siguranța și excelența în manevrabilitate se transpun în experiența de condus din viata reală. Pentru a oferi produse de clasă mondială care includ atât performanțe remarcabile, cât și siguranță, echipa de cercetare și dezvoltare Xiaomi EV desfășoară activități extinse de dezvoltare la fața locului, pe circuite legendare, inclusiv Nürburgring. Prin validări intense pe pistă, inginerii perfecționează în mod iterativ dinamica vehiculului. Tehnologiile testate pe aceste circuite profesionale sunt apoi adaptate sistematic pentru producție, transferând ingineria autentică derivată din curse către vehiculele rutiere. Testarea performanței pe circuite renumite la nivel mondial reprezintă terenul suprem pentru ca mărcile auto să-și perfecționeze tehnologia și calitatea. Xiaomi EV susține ferm că timpii excepționali pe tur reprezintă mai mult decât performanță brută – aceștia reflectă excelență tehnologică, calitate fără compromisuri și standarde superioare de siguranță. În cadrul evenimentului, Zhoucan Ren, pilot principal de teste pentru Xiaomi EV, a declarat: „Echipa noastră va menține o prezență continuă la Nürburgring, pentru a ne rafina permanent produsele și a împinge limitele posibilităților în materie de vehicule de lux de înaltă performanță”. Gran Turismo 7 va integra Xiaomi SU7 Ultra printr-un proces de dezvoltare în colaborare cu Xiaomi EV, redând cu fidelitate atât estetica sa luxoasă, cât și dinamica de condus. Acest vehicul electric de înaltă performanță va debuta în Gran Turismo 7, devenind disponibil jucătorilor din întreaga lume. Privind în perspectivă, Xiaomi și Gran Turismo vor colabora în continuare pentru a dezvolta conceptul Xiaomi VISION GRAN TURISMO.

