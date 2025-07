OFERTE SMARTPHONES STIRI Xiaomi oferă granturi în valoare de 50.000 de lei pentru comunitățile sportive din România Ionut Razvan Share







Xiaomi anunță lansarea unei inițiative prin care oferă granturi in valoare de 50.000 de lei către comunități sportive din România, în parteneriat cu 321sport și aplicația Alergado. Inițiativa de sprijin are ca țintă combaterea a două probleme stringente: sedentarismul și bullying-ul online care îi determină pe mulți să renunțe la ideea de a face sport încă dinainte de a începe. „Tehnologia nu ar trebui să fie doar despre specificații, ci despre impact. Credem că ea are cu adevărat sens atunci când aduce oamenii împreună și generează transformări reale. Prin această campanie, arătăm că, în combinație cu sprijinul unei comunități și cu accesul la resurse dedicate, un device inteligent precum – Xiaomi Smart Band 10 – poate deveni motorul care te scoate din sedentarism și îți redă încrederea în tine. Susținem cinci comunități locale cu granturi financiare, pentru că știm cât de important este să ai alături sprijinul potrivit când pornești la drum.”, a declarat Georgiana Axinia, PR Manager, Xiaomi România. „Comunitățile sportive au un rol esențial în adoptarea unui stil de viață sănătos, motiv pentru care toate acțiunile 321sport sunt gândite în așa fel încât începătorii să se simtă încurajați să facă primii pași. Evenimentele noastre au un mesaj important: „Fiecare start are nevoie de un aliat!”, pentru a arăta că la început de drum este esențial să ai alături o comunitate, dar și un device care să îți oferă toate informațiile necesare ca să dezvolți o relație pe termen lung cu alergarea. Mai mult, în luna iulie, aplicația Alergado este dedicată sprijinului în lupta împotriva sedentarismului și a bullying-ului online împotriva sportului. Lucrăm cu mai multe comunități sportive din România care vor fi sprijinite financiar pentru evenimente sportive menite să aducă la start un număr cât mai mare de începători. În semn de susținere, utilizatorii aplicației aleargă 250.000 de kilometri”, a declarat Radu Restivan, fondatorul comunității 321sport și al aplicației Alergado. Aplicația Alergado este o inițiativă a 321sport care transformă fiecare kilometru alergat în sprijinul unei cauze utile pentru societate. De fiecare dată când membrii comunității aleargă, aceștia contribuie la îndeplinirea unei ținte lunare și la sprijinul unei cauze sociale. Pentru fiecare cauză specifică, Alergado lucrează cu ONG-uri specializate în acel domeniu, pentru a se asigura că proiectele se implementează corect și eficient. Granturi pentru cinci comunități sportive din România Cele cinci granturi a câte 10.000 RON fiecare vor fi acordate în urma unui concurs de proiecte comunităților de alergare care își propun să atragă cât mai mulți membri doritori de mișcare, precum și organizațiilor care vor să dezvolte noi astfel de comunități dedicate promovării unui stil de viață activ și echilibrat, asigurând, totodată, un cadru prietenos, sigur și lipsit de judecăți. Aplicațiile au putut fi trimise pana la mijlocul lunii iulie, iar selecția lor este în desfășurare. Cele cinci comunități de alergare alese din toata țara vor putea, astfel, să deconteze cheltuielile aferente organizării de evenimente, pentru a promova alergarea către începători. Selecția comunităților beneficiare din cele cinci localitați s-a realizat printr-un concurs de idei, cu proiecte pentru încurajarea persoanelor sedentare să facă sport într-un mediu sigur, empatic și lipsit de judecăți. Principalul criteriu de selecție este recrutarea și implicarea a cât mai multor alergători în sprijinul cauzelor menționate, iar granturile vor fi acordate la începutul lunii august. Campania este parte dintr-un demers amplu care însoțește lansarea oficială în România a brățării Xiaomi Smart Band 10, un dispozitiv inteligent care susține monitorizarea activității fizice și a stării generale de sănătate. Scopul acestei campanii este de a încuraja persoanele sedentare să se alăture unei comunități sportive, acolo unde să fie susținute necondiționat. Xiaomi POP RUN – prima ediție organizată în România Inițiativa Xiaomi de a susține comunitățile sportive din România va fi marcată și de prima ediție Xiaomi POP RUN, organizată în România pe 27 iulie, în apropierea mall-ului ParkLake din București. Cursa va avea o distanță de 4 kilometri și își propune să adune la start 500 de participanți, încurajând alergătorii de toate nivelurile să ia parte la un eveniment accesibil și prietenos. Participarea este gratuită, iar toți cei interesați se pot înscrie prin completarea formularului de pe platforma Xiaomi Community: https://new.c.mi.com/ro/post/16899.

Fiecare participant va primi un kit oficial de alergare care include accesorii utile pe traseu alaturi de un cupon de 15% reducere pentru Xiaomi Smart Band 10, iar evenimentul va fi animat de multă energie pozitivă oferită de comunitatea 321sport și de echipa Xiaomi România. Cursa Xiaomi POP RUN este un manifest al mișcării ca formă de exprimare liberă, de apartenență la o comunitate activă și de susținere a unui stil de viață sănătos – iar prin participare, fiecare alergător contribuie la această misiune. Debutul acestei campanii a fost marcat de lansarea în România a Xiaomi Smart Band 10 care a presupus un maraton de alergare pe bandă de 10 ore, desfășurat pe 28 iunie, în fața centrului comercial ParkLake din București. Evenimentul a fost deschis publicului larg, cu înscriere directă la fața locului, și a reunit atât alergători amatori și profesioniști din comunitatea 321sport, cât și membri activi ai comunității Xiaomi.

