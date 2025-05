FEATURED SMARTPHONES STIRI Xiaomi lansează cipurile Xiaomi XRING, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi Pad 7 Ultra și multiple produse AIoT Ionut Razvan Share







Xiaomi a lansat un nou set de produse, sub tema „Un nou început”, în Beijing. Compania a prezentat oficial Xiaomi XRING O1 3nm SoC, smartwatch-ul Xiaomi XRING T1 4G SoC, smartphone-ul Xiaomi 15S Pro, Xiaomi Pad 7 Ultra și mai multe produse AIoT pentru piața sa internă. Xiaomi prezintă Xiaomi XRING O1 3nm SoC și Xiaomi XRING T1 4G smartwatch SoC Xiaomi a prezentat primul său procesor emblematic, Xiaomi XRING O1 3nm SoC, și Xiaomi XRING T1 4G smartwatch SoC, marcând un moment crucial în dezvoltarea cipurilor sale. Xiaomi XRING O1, construit pe un proces 3 nm de a doua generație, cu 19 miliarde de tranzistori, are un CPU cu 10 nuclee și un GPU Immortalis-G925 cu 16 nuclee, oferind performanțe de vârf cu o eficiență energetică lider în industrie. De asemenea, integrează ISP-ul Xiaomi de a patra generație și un NPU cu 6 nuclee care oferă 44 TOPS pentru procesarea AI avansată. Acesta se lansează, mai întâi în China, cu noile Xiaomi 15S Pro și Pad 7 Ultra. Xiaomi XRING T1 este primul cip smartwatch 4G al Xiaomi cu o bandă de bază 4G de proprie dezvoltare, marcând o etapă cheie în călătoria sa de producție a cipurilor. Acesta suportă eSIM pentru comunicare independentă și oferă o eficiență a bateriei lider în industrie. Sprijinit de peste 7.000 de teste de laborator și mai mult de un an de reglaj în lumea reală în peste 100 de orașe, cipul îmbunătățește performanța 4G cu 35% față de concurenți, reducând în același timp consumul de energie pentru voce și date. De asemenea, acesta permite funcții precum fețe de ceas personalizabile, previzualizarea camerei de la distanță și controlul fără smartphone al vehiculelor Xiaomi. Xiaomi XRING T1 va fi introdus în noul Xiaomi Watch S4 15th Anniversary Version. Aceste cipuri reprezintă mai mult decât o etapă tehnică – sunt o declarație a angajamentului pe termen lung al Xiaomi de a deveni un lider în tehnologiile de bază. Susținută de 13,5 miliarde RMB (1.65 miliarde Euro) în cercetare și dezvoltare până în prezent, o investiție planificată de 50 miliarde RMB (6,12 miliarde Euro) în următorul deceniu și o echipă de peste 2.500 de ingineri, Xiaomi se angajează să facă o inovare profundă și susținută în dezvoltarea cipurilor. Dezvoltarea cipurilor este acum complet integrată în cadrul tehnologiilor fundamentale de bază ale Xiaomi – OS, AI și cip, aliniind hardware-ul, software-ul și experiența utilizatorului sub o singură viziune. 15 ani de Xiaomi: Xiaomi 15S Pro, lansat cu Xiaomi XRING O1 Noul lansat Xiaomi 15S Pro marchează un salt major în design, performanță și funcționalitate inteligentă. Acesta introduce două noi finisaje uimitoare: Xiaomi Composite Fiber Edition, realizat din fibră de aramidă cu o textură din fibră de carbon, și o variantă Sky Blue cu un spate mat din fibră de sticlă care oferă o strălucire metalică rafinată și moale. Bazându-se pe designul aclamat al seriei Xiaomi 15, acesta păstrează afișajul micro-curbat simetric, cadrul din aluminiu de calitate aerospațială și un decor ceramic în formă de vulcan pentru cameră, adăugând în același timp detalii premium, cum ar fi o cheie de alimentare CNC cu accent auriu, o placă de identificare „XRING” și un ambalaj exclusiv. La baza dispozitivului se află Xiaomi XRING O1 3nm SoC, primul SoC flagship dezvoltat de Xiaomi construit pe un proces de 3 nm, cu 19 miliarde de tranzistori și o arhitectură CPU cu 10 nuclee, inclusiv nuclee duble Cortex-X925 la 3.9GHz. Acesta este asociat cu un GPU Immortalis-G925 cu 16 nuclee, atingând 3 milioane de puncte în benchmark-urile AnTuTu. Eficiența este îmbunătățită și mai mult cu un nou design de răcire care crește disiparea căldurii cu 30%, patru moduri dinamice de consum redus de energie și o unitate de micro-control dedicată. De asemenea, dispozitivul dispune de o baterie de 6.100 mAh, un cip de gestionare a bateriei Surge G1 și un cip de încărcare Surge P3. Acesta oferă o longevitate excepțională chiar și cu un ecran LTM 2K 3200-nit, utilizând materiale M9 pentru un consum de energie cu 18% mai mic. Pe frontul AI, o unitate de procesare neuronală (NPU) cu 6 nuclee și 44 TOPS alimentează funcții precum scrierea AI, căutarea semantică și rezumatele notificărilor. Imaginea este la nivel flagship, cu un sistem Leica Summilux cu trei lentile (14mm-120mm), apertură principală f/1.44, ISP de a patra generație cu HDR în timp real și reducere a zgomotului AI, și performanțe video uimitoare 4K pe timp de noapte. 15S Pro susține, de asemenea, chei digitale UWB, carduri de tranzit, atenuarea răului de mișcare în timpul utilizării vehiculelor mobile și navigare îmbunătățită – oferind o experiență flagship cuprinzătoare proiectată pentru putere, inteligență și eleganță. Xiaomi 15S Pro este disponibil în variantele Xiaomi Composite Fiber și Sky Blue, cu un preț de pornire de 5499 RMB (673 Euro). Xiaomi Pad 7 Ultra debutează cu ecran OLED emblematic și performanță revoluționară Xiaomi Pad 7 Ultra reprezintă prima tabletă flagship Ultra-grade a brandului, combinând design premium, performanță de top activată de Xiaomi XRING O1 și funcții AI avansate. Xiaomi Pad 7 Ultra are un ecran OLED 3.2K de 14 inch cu o luminozitate maximă de 1600 nits, calibrat pentru culori precise și îmbunătățit cu straturi antiorbire și difuzie uniformă a luminii. Găzduită într-un corp unibody metalic ultra-slim de 5,1 mm, aceasta cântărește doar 609 grame, oferind în același timp o durabilitate excepțională prin consolidarea structurală de grad aerospațial. Tableta este alimentată de Xiaomi XRING O1 3nm SoC, cu un GPU cu 16 nuclee, două nuclee CPU ultra-large și o NPU cu 6 nuclee – oferind performanțe care rivalizează cu smartphone-urile de top, menținând în același timp o eficiență energetică excelentă. Cu 120W HyperCharge, o baterie de 12.000 mAh și Wi-Fi 7, acesta suportă conectivitate rapidă și utilizare îndelungată. Testat de Xiaomi Lab, o încărcare completă suportă până la 18,95 ore de redare video continuă pe Tencent Video. Timpul de așteptare ajunge la 61 de zile, cu până la 528 de zile în modul de așteptare ultra-power-saving. Xiaomi Pad 7 Ultra îmbunătățește productivitatea cu Xiaomi HyperOS 2, optimizat pentru tablete cu multitasking inteligent, integrare între dispozitive și funcții asistate de AI. Aceasta suportă instrumente profesionale precum WPS Office, vizualizatoare CAJ și software de proiectare CAD, transformând dispozitivul într-o stație de lucru portabilă. Tableta include o cameră frontală ultra-wide de 32 MP și o cameră din spate de 50 MP. Sunetul este furnizat printr-un sistem de opt difuzoare cu o putere maximă de 150W pentru o experiență audio imersivă. În plus, tastatura Xiaomi Pad 7 Ultra, lansată împreună cu Xiaomi Pad 7 Ultra, este fabricată din aliaj de magneziu premium, echilibrând designul ultra-subțire cu o senzație tactilă solidă. Aceasta oferă o ajustare a unghiului de la 0° la 124° prin intermediul unei balamale netede, reglate cu precizie. Cu taste retroiluminate de dimensiuni normale și o experiență de tastare de nivel laptop, se asociază perfect cu un touchpad haptic supradimensionat care oferă control precis, gesturi multi-touch și respingerea atingerilor accidentale pe margini – îmbunătățind capacitatea de utilizare a tabletei pe tot ecranul. Xiaomi Pad 7 Ultra este disponibil în variantele Misty Purple și Classic Black, cu un preț de pornire de 5699 RMB (697 Euro). Aer condiționat Mijia Fresh Pro Dual-Outlet Vertical 3HP Mijia Fresh Air Conditioner Pro Dual-Outlet Vertical 3HP introduce un sistem avansat de flux de aer cu două ieșiri și patru zone, alimentat de un radar dual cu unde milimetrice și algoritmi inteligenți. Acesta detectează până la șase persoane în cameră și ajustează direcția vântului în timp real cu moduri precum „wind-follows-person” și „wind-avoids-person” pentru confort personalizat. Cu o distribuție a aerului cu unghi larg de 160° și control multidirecțional al zonei, elimină disconfortul fluxului de aer direct și se adaptează la diferitele preferințe ale utilizatorului pe parcursul zilei. Pentru un plus de stare de bine, include purificarea ionică negativă Xiaomi și un filtru HEPA de înaltă calitate, atingând o eficiență de eliminare de peste 99% pentru poluanții comuni, cum ar fi PM2.5, bacteriile și virușii. Proiectat pentru o viață inteligentă, Mijia Fresh Air Conditioner Pro Dual-Outlet Vertical 3HP transformă răcirea casei într-o experiență mai curată, mai silențioasă și mai inteligentă. Mijia Fresh Air Conditioner Pro Dual-Outlet Vertical 3HP este disponibil pentru 8.999 RMB (1.101 Euro). Aer condiționat Mijia Pro SkyFlow 1.5HP Mijia Air Conditioner Pro SkyFlow 1.5HP se bazează pe modelul anterior, cu un sistem inovator de percepție umană bazat pe radar. Dispunând de două rețele de unde milimetrice și de motorul AI Xiaomi, acesta detectează în mod activ mișcarea utilizatorului pe o rază de 180° și comută automat între modurile de flux de aer blând și direcționat. Acesta combină confortul inteligent cu un consum restrâns de energie de nivel următor , având un APF de 5,65 – mult peste standardele naționale de grad 1 – ajutând utilizatorii să economisească peste 360 kWh de energie anual. În ceea ce privește igiena, îndeplinește certificarea Mother & Baby din China, integrând filtrarea HEPA, curățarea la temperaturi înalte de 56 °C și memento-uri inteligente prin aplicația Mi Home, pentru o liniște pe termen lung. Cu un finisaj argintiu elegant, un spațiu de instalare subțire de 2 cm și un design inspirat de AC central, acesta îmbină aspectul estetic cu inovația practică pentru locuința modernă. Mijia Air Conditioner Pro SkyFlow 1.5HP va fi disponibil pentru 3999 RMB (489 Euro). Frigider Mijia Pro Dual-System French Door Built-In 508 L Frigiderul Mijia Pro Dual-System French Door Built-In 508 L prezintă un design independent cu sistem dual pentru un control precis al temperaturii și o depozitare mai proaspătă. Evaporatoarele separate pentru frigider și congelator previn amestecarea mirosurilor, în timp ce un ventilator ultra-subțire asigură un spațiu fără compromisuri. Un sertar cu control al umidității menține produsele proaspete cu o umiditate de ~90% folosind tehnologia sită moleculară, în timp ce un sertar reglabil oferă mai multe moduri pentru carne, alimente pentru copii sau răcire la 0°C. Sterilizarea cu ioni activi și cu ioni de argint asigură purificarea întregului spațiu de depozitare, în timp ce congelatorul la -30°C menține prospețimea alimentelor. Exteriorul are un panou din sticlă și balamale încorporate, realizând o instalare fără sudură la o adâncime de 600 mm cu un spațiu lateral de numai 4 mm. Chiar și în apropierea unui perete, ușa se deschide complet la 90° pentru acces ușor – combinând forma elegantă cu funcționalitatea inteligentă și flexibil. Frigiderul Mijia Pro Dual-System French Door Built-In 508L va fi disponibil pentru 4.999 RMB (611 Euro). Mașină de spălat și uscător Mijia Dual-Drum Washer Dryer Pro 10kg Mijia Dual-Drum Washer Dryer Pro 10kg îmbunătățește spălatul rufelor cu tehnologia de curățare de ultimă generație Blue Oxygen și spălarea în două zone pentru gospodăriile axate pe igienă. Permite spălarea și uscarea simultană, cu un tambur mic dedicat rufelor delicate, prevenind transferul de murdărie. Cu triplă distribuire inteligentă a detergentului, sterilizare cu abur și moduri duble de spălare rapidă, oferă îngrijire eficientă și personalizată pentru o gamă largă de articole de îmbrăcăminte. Punctul culminant este sistemul electrochimic Xiaomi Blue Oxygen, care descompune petele și curăță în profunzime albul fără substanțe chimice dure – ideal pentru pielea sensibilă și îngrijirea țesăturilor pe termen lung. Programarea inteligentă, modurile specifice petelor și integrarea aplicațiilor contribuie la o mașină concepută pentru confort, performanță și curățenie. Mijia Dual-Drum Washer Dryer Pro 10kg va fi disponibilă pentru 5.499 RMB (672 Euro). Xiaomi TV S Mini LED 2025 Xiaomi TV S Mini LED 2025 aduce tehnologia vizuală de vârf în camerele de zi cu zi, cu un ecran Mini LED de înaltă luminozitate, control avansat al luminii de fundal și un ecran antireflex premium. Cu 1092 zone locale de dimming (98″) și o luminozitate de vârf de 1700 nits, acesta oferă contrast și detalii cinematografice în orice condiții de iluminare. O rată de reîmprospătare de 144Hz asigură o vizualizare fluidă pentru sport și jocuri. Precizia culorilor este îmbunătățită cu motorul de imagine intern Xiaomi și sistemul de gestionare a culorilor pentru imagini vii și realiste. Ecranul are doar 1,8% reflectivitate – mult mai mică decât televizoarele standard – pentru o claritate superioară. Xiaomi HyperOS 2 introduce ecrane de blocare personalizate și o interfață de utilizator îmbunătățită, oferind dimensiuni de la 55 la 98” pentru a asigura potrivirea perfectă cu orice configurație de acasă. Xiaomi TV S Mini LED 2025 este disponibil în patru dimensiuni: 55”, 65”, 75”, 85” și 98” și va fi disponibil de la 2,999 RMB (366 Euro), până la 9,999 RMB (1.222 Euro). Purificator de apă Mijia Smart Dual-tap Water Purifier Pro 1600G Mijia Smart Dual-tap Water Purifier Pro 1600G combină eficiența debitului ridicat cu un design inteligent, cu două ieșiri, pentru a separa apa potabilă purificată de apa menajeră. Cu un debit inițial de 4,71L/min, acesta umple un pahar de apă standard în mai puțin de două secunde și suportă un debit susținut de până la 25 de tone – ideal pentru gospodăriile mari. Filtrul PPC avansat elimină peste 99,5% clor rezidual, în timp ce filtrul RO Toray premium oferă o durată de viață de șase ani. Zero Stale Water 3.0 de la Xiaomi asigură apă proaspătă la fiecare utilizare, ajutat de o pompă cu șase camere cu zgomot redus pentru o funcționare silențioasă. Robinetul inteligent al acestuia oferă impermeabilizare IPX7 și un finisaj electroplacat luxos. Prin intermediul aplicației Mi Home, utilizatorii pot verifica nivelurile TDS, urmări durata de viață a filtrului și personaliza patru moduri de distribuire pentru o experiență cu adevărat conectată și premium a apei. Mijia Smart Dual-tap Water Purifier Pro 1600G va fi disponibil pentru 2.999 RMB (366 Euro).









