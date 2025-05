FEATURED SMARTPHONES STIRI Xiaomi își menține poziția a doua pe piața din România în primul trimestru din 2025 Ionut Razvan Share







Xiaomi își menține poziția a doua pe piața românească, cu o cotă de piață de 19% ca număr de unități, la sfârșitul perioadei ianuarie-martie 2025, conform celui mai recent raport al companiei de analiză a pieței de tehnologie Canalys. În Europa, Xiaomi ocupă locul al treilea, cu o cotă de piață de 20%. La nivel global, Xiaomi își crește cota de piață cu 3%, până la un total de 14% și își menține poziția a treia ca număr de unități vândute, la sfârșitul primului trimestru al anului 2025. Recent, Xiaomi a anunțat lansarea celor mai recente smartphone-uri vârf de gamă, Xiaomi Seria 15, care le oferă utilizatorilor din toată lumea puterea de a surprinde fotografii și videoclipuri uimitoare în orice scenariu, cu lentilele optice Leica Summilux. Bazată pe cel mai nou Xiaomi HyperOS 2, Seria Xiaomi 15 oferă o experiență de utilizare fluidă și completă, optimizând performanța, conectivitatea și capabilitățile AI pentru o experiență mobilă demnă de generația următoare. De asemenea, compania a lansat Redmi Note 14 Series în România. Gama include cinci dispozitive care duc seria Redmi Note la următorul nivel: Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G și Redmi Note 14. Cu un sistem de camere AI cu rezoluție mare, durabilitate de vârf și experiență impresionantă, seria Redmi Note 14 aduce upgrade-uri complete și caracteristici de flagship publicului larg.

