Work Evolution Summit: 5 lecții-cheie pentru viitorul muncii

Transformarea digitală este astăzi o prioritate strategică pentru companiile din întreaga lume, iar inteligența artificială, automatizarea și soluțiile de colaborare ocupă un loc central în noile modele de lucru. Cu toate acestea, munca modernă rămâne marcată de un paradox: deși avem la dispoziție mai multe aplicații și instrumente ca niciodată, eficiența echipelor este adesea afectată de fragmentare și lipsă de aliniere.

Studiile arată că 25% din timpul unei săptămâni de lucru este petrecut căutând informații, iar unul din doi angajați declară că, în propria companie, echipele ajung frecvent să lucreze, fără să știe, la aceleași sarcini. Doar 7% dintre liderii de organizații spun că au încredere că activitatea tuturor echipelor este conectată la obiectivele strategice ale companiei, arată un comunicat de presă.

În acest context, Work Evolution Summit 2025 a venit ca un răspuns firesc și necesar pentru profesioniștii care modelează viitorul muncii. Evenimentul a reunit peste 150 de participanți – de la IT managers și project leads, până la experți în transformare digitală, HR și servicii financiare.

Evenimentul a adus împreună lideri de opinie, specialiști Atlassian și inovatori în tehnologie, care au împărtășit perspective relevante și bune practici din proiecte reale.

În cadrul sesiunii de deschidere, Alexandru Luchian Constantinescu, CEO Life in Codes, a evidențiat modul în care instrumentele Atlassian – precum Jira, Confluence sau Jira Service Management – pot redefini eficiența echipelor prin automatizare, integrare și management al cunoștințelor.

„Soluțiile digitale nu mai sunt doar o componentă operațională, ci devin piloni strategici pentru orice organizație care vrea să performeze într-un ecosistem economic marcat de schimbări rapide. Misiunea noastră este să creăm echipe transparente, flexibile și adaptabile, care se conectează în jurul unui scop comun”, a subliniat CEO-ul Life in Codes.

Agenda evenimentului a inclus sesiuni tematice abordând subiecte precum integrarea AI în fluxurile de lucru, productivitate în echipe care lucrează de la distanță, guvernanță digitală, service & knowledge management sau scalarea arhitecturilor cloud cu ajutorul ecosistemului Atlassian. Sesiunile de Q&A și demonstrațiile live au permis participanților să interacționeze direct cu experți și dezvoltatori de soluții complementare.

Aceste teme au generat discuții consistente și schimburi valoroase de idei, care au depășit nivelul tehnic și au atins esența modului în care lucrăm. Din dialogurile purtate în sesiuni, din experiențele împărtășite de speakeri și din interacțiunile cu participanții, au reieșit cinci lecții esențiale despre viitorul muncii – idei-cheie care merită reținute și explorate în profunzime.

Prima lecție vizează relația tot mai strânsă dintre oameni și inteligența artificială. Nu este vorba despre o competiție între cele două, ci despre construirea unui parteneriat în care tehnologia amplifică potențialul uman, fără a-i estompa inițiativa, autonomia sau creativitatea.

A doua idee subliniază importanța sensului în activitatea profesională: atunci când echipele înțeleg direcția, când simt că munca lor contează, productivitatea crește natural, alimentată de motivație autentică, nu de presiune sau birocrație.

O altă lecție valoroasă a fost legată de vizibilitatea activității – o nevoie din ce în ce mai acută în echipe distribuite. Vizibilitatea sănătoasă nu are legătură cu controlul, ci cu recunoașterea efortului invizibil, cu oferirea de feedback relevant și cu susținerea performanței prin date inteligente, nu prin supraveghere.

De asemenea, summitul a confirmat un adevăr pe care mulți îl intuiesc, dar puțini îl aplică: spațiul contează. Atât cel fizic, cât și cel social. Un mediu care stimulează dialogul autentic și schimbul de idei – departe de formalismul tradițional – poate genera conexiuni reale și inovație aplicată.

În fine, o temă recurentă a fost cea legată de rolul liderilor în această nouă eră. Leadershipul eficient nu mai înseamnă doar viziune și decizie, ci și capacitatea de a construi o cultură în care tehnologia susține oamenii, iar oamenii pot naviga schimbarea cu încredere și claritate. Viitorul muncii aparține celor care înțeleg că progresul nu vine din polarizare, ci din colaborare – între echipe, între domenii și între om și tehnologie.

Atmosfera de networking a completat experiența evenimentului, generând schimburi valoroase între antreprenori, manageri și consultanți care conduc transformarea organizațională. Feedback-ul participanților a subliniat valoarea practică a discuțiilor și nevoia acută de platforme ca Work Evolution Summit pentru a susține schimbul de idei și know-how în era digitală.

Evenimentul a reconfirmat poziția Life in Codes ca promotor activ al colaborării moderne și al adopției tehnologice în România și la nivel internațional.

Cu birouri în Bruxelles, Londra, Dubai și București, compania oferă servicii complete de migrare, integrare, training și suport pentru întrega suită de produse Atlassian, însoțite de consultanță personalizată și oferte competitive.

Clienții beneficiază de o sesiune gratuită de analiză inițială, integrare rapidă și suport continuu pentru noile funcționalități lansate în platformă.