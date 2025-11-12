Wonderful atrage o nouă finanțare pentru a accelera adopția agenților AI la nivel global

Wonderful, companie care dezvoltă o platformă de agenți AI pentru companii, anunță atragerea unei finanțări de serie A de 100 de milioane de dolari condusă de Index Ventures, cu participarea Insight Partners și IVP, alături de investitorii actuali Bessemer și Vine Ventures.

Wonderful utilizează o platformă AI performantă și un sistem de implementare de top pentru a pune la dispoziția companiilor agenți AI capabili să interacționeze cu clienții prin servicii de asistență vocală, chat și e-mail, pe toate piețele și în toate limbile, inclusiv în limba română. După doar trei luni de la anunțul unei prime runde de finanțare în valoare de 34 de milioane de dolari, această nouă rundă de finanțare confirmă succesul strategiei Wonderful de a facilita utilizarea agenților AI pe scară largă în companiile care interacționează direct cu clienții.

„Promisiunea pe care agenții AI o reprezintă este clară, dar punerea ei în practică și, mai ales, în producție, reprezintă o provocare uriașă”, a declarat Bar Winkler, CEO și co-fondator al Wonderful. „Este nevoie de corelarea celei mai bune tehnologii din domeniu cu o implementare impecabilă, la fața locului, alături de clienți. Aceasta este abordarea Wonderful și motivul care a determinat ritmul accelerat de adopție pe care l-am observat pe diferite piețe în ultimele luni”.

Fondată la începutul anului 2025, Wonderful a cunoscut o creștere fulminantă. Compania a înregistrat progrese semnificative: o creștere puternică a cererii din partea clienților, extinderea pe piețe noi și utilizarea platformei Wonderful în noi scenarii de utilizare de către companii. De la ultima rundă de finanțare, Wonderful a lansat platforma de AI în mai multe țări, printre care Italia, Elveția, Țările de Jos, Grecia, Polonia, România, Turcia, țările Baltice, țările Adriatice și Emiratele Arabe Unite.

În prezent, printre clienții Wonderful se numără deja companii importante care operează în aceste regiuni. De asemenea, compania se pregătește de lansarea operațiunilor în Germania, Austria, țările nordice și Portugalia în cursul acestui an și intenționează să se extindă în regiunile APAC și LATAM la începutul anului 2026.

În România, Wonderful pune bazele unei organizații de top dedicată accelerării adopției AI în economia locală, cu un accent puternic pe transformare operațională, inițiative continue de educație și parteneriate strategice. Sub conducerea Luciei Stoicescu, compania se concentrează nu doar pe dezvoltarea și implementarea acestei tehnologii, ci și pe atragerea de talente în domeniul ingineriei.

„Suntem dedicați construirii unui ecosistem care să permită companiilor românești să beneficieze de un real avantaj competitiv prin integrarea agenților AI în procesele lor de business. Această abordare strategică le oferă companiilor locale posibilitatea de a se adapta rapid la schimbările pieței, de a își reduce costurile și de a se diferenția prin inovare”, a declarat Lucia Stoicescu, Country Manager al Wonderful România.

În Europa Centrală și de Sud-Est, angajamentul Wonderful se axează pe generarea unui impact economic tangibil pentru companii, punând accentul pe transformare operațională și obținerea de rezultate măsurabile. Coordonată de Bogdan Putinică, această strategie este susținută de dezvoltarea unor parteneriate locale și regionale solide, oferind companiilor din Europa Centrală și de Sud-Est (CESE) acces la o platformă avansată de inteligență artificială adaptată fiecărei industrii și fiecărui context cultural. Cu rezultate dovedite în creșterea eficienței operaționale și a gradului de satisfacție a clienților, Wonderful ajută organizațiile din CESE să realizeze reduceri semnificative de costuri, să valorifice noi oportunități de creștere și să-și asigure un avantaj competitiv pe termen lung.

Fiecare agent este personalizat pentru piața pe care o deservește – de la limbă și norme culturale, până la contextul legislativ și specificul industriei. Integrați complet în sistemele interne ale companiilor, agenții AI dezvoltați prin intermediul platformei Wonderful gestionează zilnic zeci de mii de interacțiuni complexe, de la soluționarea unor litigii legate de facturare până la actualizări de conturi, diagnosticarea problemelor și programarea întâlnirilor. Cu rate de soluționare de peste 80%, majoritatea solicitărilor sunt rezolvate fără intervenție umană.

Hannah Seal, partenera Index Ventures care a condus runda de finanțare împreună cu colegul său, Juriaan Duizendstraal, a declarat: „Wonderful a evoluat de la stadiul de concept la o companie care s-a extins la nivel global în mai puțin de un an, ceea ce este extraordinar din orice punct de vedere. Echipa demonstrează astfel că organizațiile nu caută doar agenți AI, ci agenți care funcționează pe toate piețele și în toate limbile. Această claritate a obiectivelor, combinată cu execuția impecabilă a echipei, sunt motivele pentru care Wonderful se dezvoltă atât de rapid”.

„Wonderful demonstrează deja ce înseamnă să construiești o afacere durabilă la nivel global”, a declarat Jeff Horing, co-fondator și Managing Director al Insight Partners. „Nivelul rapid de adopție din multiple industrii dovedește cât de valoroși pot fi agenții AI capabili să comunice fluent cu clienții din diferite țări. Este o companie care are potențialul de a redefini modul în care companiile interacționează cu clienții lor, la nivel mondial”.

Deși primele implementări ale Wonderful s-au axat în zona de customer support, procesul de adopție se propagă rapid în domenii noi. Companiile testează noi cazuri de utilizare, cum ar fi instruirea angajaților, stimularea vânzărilor, asigurarea conformității cu cerințele legislative, suportul IT intern și integrarea noilor angajați în echipă. Datorită abordării sale flexibile, care presupune o integrare solidă cu sistemele companiilor și un grad ridicat de personalizare la nivel național, cu echipe dedicate de implementare pe teren, clienții pot utiliza agenții și pentru funcții conexe, cu un efort suplimentar minim.