Wizrom Software: 2021 va aduce mai multă predictibilitate. Vedem investiții mari în zona de IT, companiile au început să pună mult accent pe automatizare

Companiile locale au început 2021 cu mai mult optimism și se pregătesc pentru trecerea la un nou normal, direcționându-și investițiile în această direcție, consideră Wizrom Software, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori și integratori de software de business din România.

Anumite tendințe ori comportamente de consum s-au schimbat, însă, complet, ca urmare a crizei sanitare, și au generat noi modele de business.

Pandemia de coronavirus ne-a reorganizat complet viața profesională și cea personală și a schimbat, poate chiar definitiv, conform unor studii, comportamentele de consum. Au apărut noi modele de afaceri, iar activitatea celor mai multe companii s-a reinventat prin implementarea de soluții digitale și tehnologice, pentru a funcționa în noul peisaj global.

“În momentul de față, chiar dacă debutul campaniilor de vaccinare la nivel global nu ne pot oferi un orizont de timp clar pentru întorcerea la o variantă de viață personală și profesională cu mai puține limitări, ele ne oferă, totuși, speranța într-un context economic și social mai bun. De aceea, în 2021, vedem o nevoie clară de mai multă predictibilitate, pe care companiile încearcă să și-o creeze prin planuri concrete de investiții și transformare. Anul trecut, tehnologia a jucat un rol-cheie în a face posibilă adaptarea reactivă la situație. Acum, companiile vor să se pregătească proactiv pentru revenire, ceea ce înseamnă și mai multă tehnologie, tot mai multe investiții în IT și, în special, în softurile de business”, punctează Adrian Bodomoiu, Director General în cadrul Wizrom Software.

Investițiile în soluțiile IT, mai necesare ca niciodată

Companiile de pe plan local vor investi masiv în soluții IT, în 2021, ritmul de digitalizare urmând să se accelereze anul acesta. Cele mai căutate softuri de business sunt și vor fi cele cu plus-valoare imediată în business: softuri de management al resurselor umane (în special cu capabilități de pontaj și self-service 100% remote), softuri ERP, de administrare a resurselor companiilor, și softurile de contabilitate. Procesele de business consumă foarte mult timp și, din acest motiv, pot deveni extrem de costisitoare. Automatizarea lor are un impact pozitiv asupra rezultatelor financiare și contribuie și la simplificarea vieții angajaților, crescând satisfacția lor la locul de muncă. ERP-urile, spre exemplu, care colectează numeroase informații și date importante pentru desfășurarea activității într-un singur loc, eliminând posibilitatea unor erori apărute din date incorecte ori din lipsa corelării dintre informații, sunt tot mai implementate și necesare în instituții, indiferent de sectorul de activitate.

“Anul acesta vom vedea multe schimbări ale modelelor de afaceri”

În 2021 vor avea loc schimbări ale modelor de business, crede Bodomoiu. „Companiile caută să-și personalizeze soluțiile IT, în funcție de nevoi și de specificul industriei, din dorința de a fi mai aproape de clienți, mai repede și mai eficient, precum și pentru a le ușura viața angajaților lor. Există procese, precum raportarea, care odată automatizate, reduc semnificativ costurile și cresc exponențial satisfacția angajaților, aceștia din urmă scăpând de sarcini de rutină, repetitive și obositoare. De exemplu, platformele de contabilitate și management al afacerii le oferă managerilor și specialiștilor posibilitatea de a dedica mai mult timp analizelor și business-ului, reducând investiția de timp necesară creării situațiilor financiare și a declarațiilor.”

În același timp, componenta de inteligență artificială devine tot mai frecventă în dezvoltarea soft-urilor de business, fiind un instrument precis care le permite organizațiilor să colecteze și să interpreteze date valoroase despre lumea în care trăim, simplificând o multitudine de procese de business, de la achiziții, la raportare și interpretare de date.