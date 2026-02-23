Wi-Fi 8: Fundația pentru o Inovație Securizată, Inteligentă și AI Edge pentru Întreprinderi

Broadcom răspunde nevoii de regândire arhitecturală completă a rețelei întreprinderilor, anunțând prima soluție de punct de acces (AP) și switch Wi-Fi 8 pentru întreprinderi din industrie, special concepută pentru a oferi performanța, eficiența și securitatea necesare rețelelor de generație următoare, pregătite pentru AI. Această mișcare vine într-un moment în care rețeaua întreprinderilor se află într-un punct de inflexiune.

Trecerea la munca hibridă, creșterea colaborării video în timp real și explozia datelor de telemetrie de la miliarde de dispozitive conectate impun cerințe fără precedent asupra infrastructurii rețelei întreprinderilor. Acum, odată cu trecerea Inteligenței Artificiale din cloud la edge, această rețea nu mai este doar un canal pentru date – trebuie să fie o platformă inteligentă, sigură și predictivă pentru era AI.

Următoarea Generație de Cerințe pentru Întreprinderi

Când întreprinderile trec la soluția de switch Wi-Fi 8 de la Broadcom, se pot aștepta la mult mai mult decât o creștere a vitezei; Aceștia se pot aștepta la o schimbare fundamentală determinată de patru nevoi critice ale pieței și ale utilizatorilor finali:

• Lucru hibrid și videoconferințe: Dependența de video ca principal mod de comunicare determină o creștere substanțială a cererii de lățime de bandă atât în direcția uplink, cât și în cea downlink, necesitând capabilități robuste de mai mulți gigabiți.

• Peisajul amenințărilor în evoluție: Inteligența artificială adversă alimentează accelerarea și sofisticarea atacurilor cibernetice. Întreprinderile necesită o postură defensivă bazată pe securitate la nivel hardware, principii zero-trust și criptografie pregătită pentru viitor pentru a apăra datele corporative și ale utilizatorilor.

• Wi-Fi industrial de ultimă generație: Îmbunătățirile latenței reduse sunt esențiale pentru a permite utilizarea tehnologiei în medii de fabrică de ultimă generație, sprijinind controlul și sincronizarea în timp real a sistemelor tehnologice operaționale (OT).

• Eficiență operațională (Opex): Gestionarea costurilor și a complexității acestei infrastructuri îmbunătățite este o considerație critică, necesitând operațiuni de rețea (AIOps) mai inteligente și automatizate.

Arhitectura unificată, Wireless First, de la Broadcom

Pentru a satisface aceste cerințe în creștere, Broadcom a inițiat o platformă end-to-end care unifică punctul de acces wireless și infrastructura switch-ului cu fir.

Această platformă este construită pe trei premiere majore în industrie:

1. Securitate completă, end-to-end: Platforma este prima care implementează ACSEC pe toate porturile switch-ului și punctele de acces, oferind criptare și autentificare completă, bazată pe hardware, de nivel 2.

2. Analitică fără precedent: Soluțiile Wi-Fi 8 introduc motoare avansate de telemetrie și analiză care acoperă întregul portofoliu, de la punctul de acces până la infrastructura de switching a campusului.

3. Inteligență artificială (IA) integrată la marginea ecranului: Accelerarea avansată a modelului IA este livrată printr-un motor Edge AI/ML integrat pe punctul de acces Wi-Fi 8, eliminând necesitatea costului suplimentar al unei unități de procesare a rețelei (NPU) sau al unui coprocesor separat.

Componente cheie ale platformei pregătite pentru inteligența artificială

În centrul acestei soluții unificate se află două cipuri special concepute pentru viitorul rețelelor: Prezentăm APU-ul BCM49438 Wi-Fi 8 — Accelerat pentru era inteligenței artificiale

Unitatea de procesare accelerată (APU) BCM49438 Wi-Fi 8 este un sistem pe cip de generație următoare care unifică calculul de înaltă performanță, rețelele și accelerarea inteligenței artificiale.

Caracteristici cheie:

• NPU AI/ML Neural Engine (BNE) de la Broadcom: Oferă inferență integrată pentru operațiuni inteligente de rețea la margine.

• MACSec și criptografie post-cuantică (PQC): PHY-uri Ethernet duale de 10 Gb cu MACSec, precum și securitate conformă cu PQC CNSA 2.0, protejând rețeaua împotriva amenințării viitoarelor atacuri de calcul cuantic.

• Rețele wireless sensibile la timp (wTSN): Motor de telemetrie wireless BroadStream cu suport wTSN și 1588 PTP, esențial pentru mediile industriale și de tehnologie operațională.

• Motoare de descărcare a rețelei: Descarcă complet atât căile de date cu fir, cât și cele wireless, permițând ocolirea completă a CPU-ului pentru tot traficul de rețea.

• Controler de memorie DDR multi-mod: Suport pentru multe tipuri de DDR, inclusiv DDR5/LPDDR5/DDR4/LPDDR4, pentru a permite producătorilor de echipamente originale să proiecteze cu flexibilitate pentru a reacționa la piețele de memorie în rapidă schimbare.

Prezentarea switch-ului Ethernet BCM56390

Familia de switch-uri Ethernet BCM56390 maximizează performanța rețelei wireless Wi-Fi 8. Este primul dispozitiv de switch de rețea care adoptă o abordare axată pe securitate:

Caracteristici cheie:

Design axat pe securitate: Integrează un motor MACsec compatibil AES-GCM (compatibil cu PQC) și un motor de pornire securizată cu hardware Root-of-Trust pentru platforme rezistente la manipulare.

• Lățime de bandă mare: Dublează lățimea de bandă a panoului frontal până la 48 de porturi multi-gig și, în mod corespunzător, dublează lățimea de bandă în uplink pentru conectarea la nivelurile de agregare și de bază, respectând cerințele punctelor de acces Wi-Fi 8.

• BroadScan Analytics: Un motor hardware de analiză a fluxului capabil de inspecție și analiză per pachet a zeci de mii de fluxuri la lățime de bandă completă.

Deblocarea AIOps și Automatizare Industrială

Această nouă platformă ridică nivelul telemetriei rețelei, oferind informații detaliate, în timp real, necesare pentru AIOps (IA pentru Operațiuni IT) eficiente.

Prin analizarea utilizării timpului de difuzare, a modelelor de interferență și a performanței aplicațiilor pe întreaga cale end-to-end, administratorii de rețea pot obține o imagine cuprinzătoare și granulară, permițând:

• Identificarea proactivă a blocajelor.

• Analiza automată a cauzelor principale.

• Întreținerea predictivă.

În plus, adăugarea rețelei wireless sensibile la timp (wTSN), care valorifică precizia protocolului de precizie temporală 1588 (PTP), oferă tehnologia fundamentală pentru AI industrială de generație următoare. Aceasta garantează o latență ultra-scăzută și o comunicare deterministă esențială pentru coordonarea flotelor de roboți mobili autonomi (AMR), sincronizarea proceselor de fabricație bazate pe AI și executarea sistemelor de control de mare viteză, în buclă închisă.

Viitorul tehnologiei wireless a sosit

Pe măsură ce întreprinderile se bazează din ce în ce mai mult pe AI pentru operațiuni critice și securitate, cererea pentru o infrastructură de rețea robustă, inteligentă și sigură nu a fost niciodată mai mare. Noua platformă end-to-end de la Broadcom pentru Wi-Fi și Switching, care încorporează Wi-Fi 8, Ethernet multi-gigabit și AI integrat la margine, oferă fundația esențială pentru ca organizațiile să

prospere în era AI sigură.

Acest nou ecosistem oferă:

• Wi-Fi 8 pentru performanță fără precedent: Lățime de bandă semnificativ crescută, latență mai mică și capacitate mai mare.

• Switching Multi-Gigabit îmbunătățit: Conectivitate Ethernet 10G de înaltă densitate de la punctele de acces la switch-ul de rețea.

• Capacități AI integrate la margine: Operațiuni inteligente de rețea, întreținere predictivă și detectare și răspuns îmbunătățite la amenințări.

• Securitate robustă MACSEC și PQC: Protecție MACSEC end-to-end bazată pe hardware, cuplată cu securitate compatibilă cu PQC CNSA 2.0, pregătită pentru viitor.

SolvIT Networks este partener strategic pentru Europa Centrală și de Est al Broadcom.