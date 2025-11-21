VTEX deschide primul birou în Orientul Mijlociu

VTEX, platformă de comerț digital de tip enterprise, a anunțat un parteneriat strategic cu Dubai CommerCity (DCC), prima zonă liberă din Emiratele Arabe Unite dedicată comerțului digital și un joint venture între Dubai Integrated Economic Zones Authority (DIEZ) și Wasl Properties.

Acest parteneriat va:

Pentru companiile din Emiratele Arabe Unite: Stimula creșterea comerțului digital în Emiratele Arabe Unite și în întreg Consiliul de Cooperare al Golfului (GCC), punând la dispoziția brandurilor, retailerilor și startup-urilor tehnologii avansate de comerț, soluții bazate pe inteligența artificială și acces simplificat la piețele regionale și globale.

Pentru companiile europene: Parteneriatul servește drept rampă de lansare în Golf, permițând companiilor europene să își stabilească operațiunile în Dubai CommerCity. Prin intermediul VTEX, acestea obțin sediul operațional, rețeaua și căile regionale necesare pentru a construi și extinde o prezență durabilă în regiunea GCC.

Acordul a fost semnat de Amna Lootah, Director General al Dubai CommerCity, și Santiago Naranjo, Chief Revenue Officer la VTEX, în prezența înalților oficiali din ambele organizații.

VTEX Lansează un Hub Regional care Consolidează Coridorul de Comerț dintre GCC și UE

Ca parte a acordului, VTEX a sărbătorit și lansarea primului său hub regional din Orientul Mijlociu în cadrul Dubai CommerCity, valorificând infrastructura de clasă mondială, special construită a zonei libere, pentru a stimula excelența operațională, a accelera timpul de lansare pe piață *(speed-to-market) și a permite transformarea digitală a business-urilor de toate dimensiunile.

Prin noua sa bază din DCC, VTEX își va extinde platforma de comerț de nivel enterprise către brandurile inovatoare cu potențial ridicat din cadrul zonei libere și al altor inițiative de inovare din Emiratele Arabe Unite, în condiții speciale de parteneriat care promovează adoptarea și scalabilitatea. Abordarea se aliniază celor mai bune practici globale care facilitează accesul preferențial la ecosistemele tehnologice, accelerând transformarea digitală rapidă și creșterea durabilă.

Amna Lootah a declarat despre parteneriat: „Parteneriatul nostru cu VTEX reflectă angajamentul continuu al Dubai CommerCity de a sprijini creșterea business-urilor și ambițiile Agendei Economice a Dubaiului (D33). Scopul nostru este de a da putere brandurilor și retailerilor să prospere într-un peisaj digital care evoluează rapid, integrând platforma VTEX, deja dovedită, în ecosistemul nostru.”

„Acest parteneriat se aliniază viziunii strategice a Emiratelor Arabe Unite pentru diversificare economică și transformare digitală, consolidând poziția Dubai CommerCity ca motor al inovației și creșterii durabile în sectorul e-commerce. Dubai CommerCity continuă să sprijine companiile și să se impună ca o zonă liberă de nouă generație, dedicată avansării excelenței operaționale și a leadership-ului digital printr-un ecosistem progresiv și agil, în conformitate cu viziunea Alteței Sale Șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepreședinte și Prim-ministru al EAU și Conducător al Dubaiului, «Emiratele: Capitala Mondială a Startup-urilor»,” a adăugat ea.

Prakash Gurumoorthy, GM EMEA & APAC la VTEX Commerce, a menționat: „Parteneriatul nostru cu Dubai CommerCity reprezintă un pas transformator pentru comerțul de tip enterprise în Orientul Mijlociu. Pentru companiile din Emiratele Arabe Unite, acest hub VTEX accelerează creșterea digitală, consolidează capacitățile operaționale și oferă acces la soluții avansate de comerț bazate pe Inteligență Artificială, care permit brandurilor să scaleze mai rapid și să concureze la nivel global încă din prima zi. În același timp, companiile europene obțin o cale directă de acces în Golf, cu infrastructura, tehnologia și expertiza regională necesare pentru a stabili o prezență stabilă și a se extinde în întreaga regiune GCC. Prin combinarea experienței globale VTEX la nivel enterprise cu ecosistemul de inovare de la Dubai CommerCity, noul nostru hub permite celor mai ambițioase branduri să profite de noi oportunități, să stimuleze creșterea durabilă și să modeleze următoarea eră a comerțului conectat într-una dintre piețele cu cea mai rapidă creștere din lume.”

VTEX & Dubai CommerCity: Accelerarea creșterii prin excelență în comerțul enterprise

Prin acest parteneriat, VTEX aduce ecosistemul său global cu 25 de ani de experiență de top în comerț și soluții de tip enterprise pentru a oferi beneficii directe:

Sprijinirea Inovatorilor din Emirate: Lansarea unui program regional pentru a sprijini IMM-urile și antreprenorii din Emirate să se alinieze cu inițiativa „Emiratele: Capitala Mondială a Startup-urilor”. Programul urmărește să încurajeze antreprenoriatul, să stimuleze creșterea bazată pe inovare și să consolideze competitivitatea afacerilor conduse de cetățeni ai Emiratelor pe piețele regionale și globale.

Lansarea unui program regional pentru a sprijini IMM-urile și antreprenorii din Emirate să se alinieze cu inițiativa „Emiratele: Capitala Mondială a Startup-urilor". Programul urmărește să încurajeze antreprenoriatul, să stimuleze creșterea bazată pe inovare și să consolideze competitivitatea afacerilor conduse de cetățeni ai Emiratelor pe piețele regionale și globale.

Bazându-se pe decenii de implementare a programelor avansate de comerț digital la nivel mondial, VTEX aduce metodologia sa sofisticată, de nivel enterprise, în Orientul Mijlociu. Programul oferă participanților cunoștințe practice aprofundate în întregul ecosistem de comerț, inclusiv arhitectura soluțiilor de ecommerce, operațiuni omnichannel, storefront-uri composable și strategie de marketplace. Prin masterclass-uri captivante, webinar-uri interactive și cursuri certificate, participanții dobândesc experiență practică cu instrumente și practici de ultimă oră care permit afacerilor mai inteligente și mai agile să-și accelereze creșterea veniturilor, să scaleze operațiunile în mod eficient și să aducă contribuții măsurabile la PIB-ul țării. Creștere Bazată pe Date cu InsightsIQ: Dubai CommerCity sprijină inițiativa prin Platforma sa de Inteligență în Comerț, InsightsIQ, care este complet integrată cu platforma globală de comerț digital a VTEX. Arhitectura adaptabilă, premiată a VTEX, oferă analize în timp real, bazate pe inteligență artificială, permițând brandurilor inovatoare să ia decizii informate pe baza datelor, să optimizeze operațiunile și să descopere noi oportunități de creștere. Împreună, VTEX și Dubai CommerCity își consolidează angajamentul de a sprijini IMM-urile și companiile de tip enterprise prin soluții inovatoare, scalabile și măsurabile.

Noul hub VTEX din Orientul Mijlociu, situat în Dubai CommerCity, oferă companiilor posibilitatea de a accelera transformarea digitală, de a-și scala operațiunile și de a accesa capabilități de comerț de nivel enterprise. Brandurile cu potențial ridicat din Dubai CommerCity și din alte inițiative de inovare din Emiratele Arabe Unite se pot alătura acum în condiții de parteneriat adaptate care stimulează adoptarea și creșterea. Aflați cum VTEX consolidează coridorul de comerț GCC–UE și permite brandurilor să se extindă rapid și sustenabil.