„Vreau să fiu influencer!”: Cum pot susține părinții activitatea digitală a copiilor

Pentru sezonul de întoarcere la școală care urmează, experții Kaspersky au creat un ghid pentru părinți intitulat „Digital Schoolbag: A Parent’s Guide for the School Year”. Acesta oferă sfaturi esențiale pentru a ajuta la menținerea copiilor în siguranță, acoperind practici de securitate cibernetică atât pentru mediul online, cât și pentru cel offline. Într-o lume în care tot mai mulți copii își doresc să devină influenceri, ghidul include perspectivele Kaspersky în domeniul confidențialității, enumerând principalele riscuri de securitate cibernetică pe care tinerii creatori le pot întâlni și măsurile pe care le pot lua părinții din timp pentru a le reduce.

Peste 30% dintre copiii din generația Alpha declară că își doresc să devină creatori pe rețelele sociale, iar studiile arată că aproximativ 32% dintre copiii cu vârste între 12–15 ani au ales ”profesia” de YouTuber drept job al visurilor lor. Pentru mulți copii, creatorii digitali sunt modele de carieră, iar dorința lor de a străluci online apare chiar înainte de adolescență. Într-o astfel de situație, implicarea părinților devine nu doar utilă, ci vitală. Atunci când părinții au un rol activ — învățând cum funcționează platformele, configurând împreună setările de confidențialitate și securitate și având discuții deschise despre limite — această călătorie digitală comună transformă riscurile potențiale în momente educative și le oferă copiilor încrederea de a-și explora creativitatea în siguranță.

Dacă un copil spune: „Vreau să fiu YouTuber”, asta poate stârni îngrijorare din partea părinților. Însă cel mai sigur prim pas nu este să respingi dorința copilului, ci să inițiezi un dialog – de ce vrea să își construiască o prezență online, ce vrea să posteze, care sunt ultimele tendințe online pentru copii. Această abordare are două beneficii importante: în primul rând, arată că părinții iau în serios interesele copilului, construind încredere. În al doilea rând, oferă ocazia de a introduce natural subiecte legate de siguranță, precum setările de confidențialitate, limitele de conținut și modul de gestionare a atenției online.

„Kaspersky’s Cybersecurity Alphabet” — o carte disponibilă gratuit online — îi ajută pe copii să învețe bazele igienei digitale într-un mod distractiv și simplu. Aceasta introduce concepte-cheie de securitate cibernetică printr-un limbaj accesibil, susținut de ilustrații colorate, ajutându-I să recunoască înșelătoriile, să își protejeze datele și să rămână în siguranță în timp ce își manifestă creativitatea online.

Fie că este vorba de YouTube, TikTok, Instagram sau altă platformă, părinții trebuie să-și ajute copiii să

aleagă setările de confidențialitate potrivite (de ex. cine poate vedea postările, comenta sau trimite mesaje)

dezactiveze implicit etichetarea locației

folosească o parolă puternică și unică

activeze autentificarea cu doi factori (2FA) pentru protecție suplimentară

Acest lucru nu doar că reduce riscul de hacking sau expunere, dar îl și învață pe copil bune obiceiuri de igienă digitală încă de la început.

Când copiii învață să posteze online, adesea vor să împărtășească totul: unde sunt, ce fac, cu cine sunt. Însă o parte importantă în maturizarea în mediul digital este să înțeleagă că nu toate informațiile trebuie să fie publice. Asta înseamnă să nu împărtășească adresa de acasă, numele școlii sau uniforma, programul zilnic, planurile de vacanță sau locurile pe care le vizitează frecvent. Aceste detalii pot încuraja stalkingul, mai ales atunci când sunt combinate cu fotografii, etichete de locație sau marcaje de timp.

Pe măsură ce câștigă vizibilitate, copiii pot începe să primească mesaje de la presupuse branduri sau conturi care oferă produse gratuite, sponsorizări sau oportunități de colaborare. Pentru un copil, asta poate părea un vis devenit realitate, dar în multe cazuri este o înșelătorie. „Colaborările” false vin adesea prin mesaje directe sau e-mailuri și pot conține link-uri către site-uri de phishing create pentru a fura date de autentificare, informații personale sau chiar date bancare. Unii escroci cer și „taxe de transport” pentru cadouri false sau încearcă să păcălească copiii să instaleze aplicații malițioase.

Pentru copiii mai mici, este cel mai sigur ca toate interacțiunile de tip business — inclusiv citirea mesajelor, evaluarea ofertelor de brand și răspunsurile la cereri de colaborare — să fie gestionate de părinți.

Grooming-ul online este și el o amenințare reală, mai ales pentru creatorii tineri, deschiși și încrezători, care împărtășesc detalii despre viața lor. Groomerii se prezintă adesea drept „prieteni” — laudă conținutul, oferă ajutor sau pretind că au interese similare. În timp, pot cere detalii personale, fotografii private sau pot încerca să mute conversația pe platforme mai puțin sigure (chat-uri private, apeluri video sau mesagerii criptate).