Vodafone lansează EASY, un nou serviciu mobil digital care oferă clienților libertate în alegerea ofertei

Mai mult, noul serviciu este ușor de activat, ușor de folosit și ușor de plătit, în doar câțiva pași online, direct din aplicația mobilă Vodafone EASY, disponibilă atât pentru Android, cât și iOS. Acesta poate fi activat oriunde, iar utilizarea eSIM-ului contribuie la protejarea mediului prin reducerea producției de materiale plastice.

“Într-o lume în care tehnologia evoluează din ce în ce mai rapid, lansăm Vodafone EASY, un serviciu care răspunde așteptărilor dinamice ale societății de astăzi și misiunii noastre de a ușura viața clienților noștri. Noul produs, 100% digital, aduce flexibilitate, simplitate și libertatea de a alege și modifica opțiunile propuse, direct din aplicația dedicată. Vodafone EASY se adresează cu precădere generației digitale, cu beneficii ușor adaptabile dorințelor și dispoziției clienților. Construim, astfel, cea mai bună experiență pentru o generație ale cărei nevoi redefinesc viitorul conectivității”, a declarat Ana Popa, Consumer Business Unit Director, Vodafone România.

Clienții au libertatea de a alege oferta Vodafone EASY potrivită, în funcție de nevoile lor de conectivitate și contextul în care se află – fie că sunt în vacanță, la un concert peste hotare, într-o călătorie de afaceri sau au nevoie de date nelimitate pentru vizionarea de conținut online sau pentru jocuri. De asemenea, au opțiunea de a-și schimba oferta oricând, fără angajamente contractuale pe termen lung.

Toate ofertele includ acces la tehnologia 5G, iar utilizatorii pot opta ușor între cele trei planuri tarifare, cu valabilitate de 30 de zile: EASY Chill – 2 euro, EASY Boost – 4 euro și EASY TOP – 8 euro. Ofertele de 4 euro și 8 euro includ trafic de date nelimitat național, cât și trafic generos de date în roaming în țări din Spațiul Economic European (SEE).

În același timp, clienții au flexibilitatea de a activa o serie de extraopțiuni ce includ date mobile în roaming în țări din SEE, precum și non-SEE, cum ar fi Marea Britanie, Egipt, Japonia sau Mexic. Opțiunile pot fi activate instant, direct în aplicație, chiar și în ultimul moment, pe drumul spre aeroport.

Mai multe detalii despre Vodafone EASY și tarife sunt disponibile pe aici.