VMware Telco Cloud Platform 9 sporește eficiența hardware pentru infrastructura de telecomunicații pregătită pentru guvernare

VMware Telco Cloud Platform 9 va oferi o platformă unificată, nativă pentru inteligență artificială, care permite monetizarea prin inteligență artificială și îmbunătățirea eficienței și guvernanței, cu un cost total de proprietate (TCO) mai mic

Broadcom Inc., un lider global în tehnologie care proiectează, dezvoltă și furnizează soluții software pentru semiconductori și infrastructură, a dezvăluit recent viitorul VMware Telco Cloud Platform, o platformă cloud privată pentru centrele de date de telecomunicații, concepută pentru a ajuta operatorii globali de telecomunicații să obțină o eficiență hardware mai mare și să reducă costurile operaționale atunci când furnizează servicii suverane și de inteligență artificială.

VMware Telco Cloud Platform 9, construită pe VMware Cloud Foundation 9 cu propriile sale capabilități suplimentare specifice telecomunicațiilor, va permite companiilor de telecomunicații, cu o fundație de infrastructură unificată și orizontală, să:

• Obțină economii cumulative estimate la cinci ani de 40% în comparație cu arhitecturile izolate;

• Consum de energie și costuri asociate reduse cu aproximativ 25-30% prin performanță îmbunătățită a serverului și densitate a mașinilor virtuale;

• Costul total de proprietate (TCO) al memoriei și serverului este estimat la 38% mai mic cu Advanced NVMe Memory Tiering;

• Costul total de proprietate al stocării este estimat la 38% cu vSAN ESA Global Dedup;

• Îmbunătățirea eficienței, guvernanței și conformității prin automatizare inteligentă, gestionare integrată a costurilor și aplicare proactivă a politicilor.

„Costurile hardware scapă de sub control, iar cererea globală de memorie rezultată din inteligența artificială va accelera și mai mult creșterea prețurilor serverelor. VMware Telco Cloud Platform, construită pe cea mai răspândită tehnologie de platformă cloud privată din industrie, ajută companiile de telecomunicații să își reducă dramatic atât cheltuielile de capital, cât și cele de operare”, a declarat Paul Turner, director de produs, divizia VMware Cloud Foundation, Broadcom. „VMware Telco Cloud Platform 9 va permite operatorilor de telecomunicații să ofere infrastructura sigură, suverană, nativă pentru inteligența artificială, care stimulează adoptarea tehnologiei de generație următoare, accelerarea veniturilor și reducerea costurilor.”

