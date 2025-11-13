Visa lansează un program pilot pentru plăți în stablecoin prin Visa Direct

Visa a anunțat la Web Summit, una dintre cele mai mari și importante conferințe de tehnologie din lume, un proiect pilot revoluționar care permite afacerilor și platformelor digitale să trimită plăți direct în portofelele de stablecoin ale beneficiarilor. Companiile care utilizează Visa Direct pot face plățile în monedă tradițională, iar destinatarii pot alege să-și primească fondurile în stablecoin-uri indexate la dolarul american, precum USDC – o soluție care redefinește viteza și accesibilitatea plăților globale. Această inovație extinde acoperirea Visa Direct, oferind creatorilor de conținut, liber-profesioniștilor și platformelor de tip marketplace acces mai rapid la fonduri și o valoare stabilă chiar și pe piețele care se confruntă cu volatilitate valutară sau care au o infrastructură bancară limitată.

„Lansarea plăților în stablecoin înseamnă să oferim acces rapid și universal la bani, în câteva minute – nu zile – pentru oricine, oriunde în lume”, a declarat Chris Newkirk, Președinte al diviziei Commercial & Money Movement Solutions la Visa. „Fie că este vorba despre un creator de conținut care dezvoltă un brand digital, despre o companie activă pe piețele internaționale sau despre un freelancer care lucrează peste granițe, toți beneficiază de transferuri de bani mai rapide și mai ușor de gestionat.”

Potrivit unui nou studiu inclus în analiza Monetized: Visa 2025 Creator Report (Monetized: Raportul Visa 2025 despre economia creatorilor de conținut), accesul mai rapid la fonduri este principalul motiv pentru care creatorii de conținut preferă metodele de plată digitale. Realizat în parteneriat cu Morning Consult, studiul a analizat creatorii de conținut de pe TikTok și explorează atât provocările de business, cât și oportunitățile cu care se confruntă peste 1.000 de creatori de conținut intervievați în perioada mai – august 2025. 88% dintre creatorii de conținut chestionați la nivel global se așteaptă ca veniturile lor să crească în următorul an, iar 52% dintre ei primesc plăți din afara țării de origine, confirmând profilul lor de antreprenori globali. Totodată, 57% dintre respondenți au susținut că accesul instantaneu la bani reprezintă principală motivație pentru alegerea metodelor digitale de plată pentru munca lor.

Acest proiect pilot marchează o nouă etapă în inovațiile Visa din domeniul plăților bazate pe stablecoin. La evenimentul SIBOS din septembrie, Visa Direct a anunțat că utilizează pentru prima dată stablecoins și testează criptomonedele stabile ca o nouă sursă de finanțare. În cadrul acestui program, companiile alimentează Visa Direct cu stablecoin-uri în loc de monede tradiționale pentru a acoperi plățile transfrontaliere. Visa tratează aceste stablecoin-uri ca „bani în bancă”, punând imediat fondurile la dispoziție pentru plăți. Beneficiarii pot converti oricând stablecoin-uri în moneda lor locală, oferind astfel acces extins și o flexibilitate financiară mai mare pentru milioane de utilizatori.

Practic, în septembrie, Visa Direct a început să faciliteze companiilor prefinanțarea plăților folosind stablecoin-uri în loc de monedă tradițională, o inovație în gestionarea fondurilor la nivel backend. Împreună, aceste două proiecte pilot oferă mai multă flexibilitate financiară pentru clienții Visa și consumatori. Ele permit ca plățile să ajungă direct la destinatarii finali oriunde în lume, sub formă de stablecoin-uri, transferând „dolari digitali” direct în portofelele lor digitale. Programul este ideal pentru business-uri internaționale, marketplace-uri, platforme digitale pentru creatori de conținut și freelanceri, fintech-uri, precum și pentru destinatarii care dețin un portofel compatibil cu stablecoin și care au trecut verificările de securitate și conformitate (identitate și prevenirea activităților ilegale).

Puncte cheie ale soluției de plată Visa Direct Stablecoin: