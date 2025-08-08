Visa își extinde expertiza în domeniul securității cibernetice

Visa (NYSE: V), lider global în domeniul plăților digitale, creează noi oportunități pentru clienții săi de a valorifica expertiza vastă a companiei în domeniul securității cibernetice, prin servicii cu valoare adăugată și soluţii de management al riscului. Ca parte a acestei strategii, Visa a anunţat lansarea diviziei globale de consultanță în securitate cibernetică, Visa Cybersecurity Advisory Practice, care oferă clienților analize de risc, alături de informații practice necesare pentru a identifica, evalua și contracara amenințările cibernetice emergente. De asemenea, compania îl numește pe Jeremiah Dewey, expert consacrat în domeniu, în poziția de lider pentru produse de securitate cibernetică.

„Când vine vorba de securitate cibernetică și prevenirea fraudelor, detectarea și răspunsul proactiv sunt esențiale,” a declarat James Mirfin, Global Head of Risk and Identity Solutions la Visa. „Clienții noștri – de la mici afaceri de familie până la mari corporații – au nevoie de resurse complete, care pot fi scalate în funcție de nevoile lor specifice. Suntem încântați să îl avem pe Jeremiah în echipă, şi să dezvoltăm în continuare soluţii inovatoare care ajută afacerile de toate dimensiunile să înțeleagă riscurile și să rămână protejați din punct de vedere cibernetic.”

Visa a investit 12 miliarde de dolari în tehnologie și infrastructură în ultimii cinci ani, inclusiv în prevenirea fraudelor și securitate cibernetică. Clienții din întreaga lume încep să beneficieze de expertiza și soluțiile dezvoltate ca urmare a acestei investiții. În noul său rol, Dewey va coordona dezvoltarea portofoliului de produse de securitate cibernetică al Visa și va consolida parteneriate strategice, asigurându-se că Visa răspunde nevoilor clienților în acest domeniu. Dewey vine cu peste două decenii de experiență în poziţii de conducere în domeniul serviciilor de gestionare a securităţii, răspuns la incidente, și consultanță pentru sectorul privat și instituții guvernamentale.

„Securitatea cibernetică nu mai este văzută ca un centru de cost, ci ca o componentă esențială a strategiei de creștere a oricărei afaceri,” a declarat Carl Rutstein, Global Head of Advisory Services la Visa. „Prin combinarea celor mai recente progrese în tehnologia AI cu expertiza echipelor noastre de consultanță și analiză, continuăm să livrăm soluții îmbunătățite care ajută clienții să rămână competitivi într-un mediu al amenințărilor cibernetice în continuă schimbare.”

Noua divizie dedicată securității cibernetice în domeniul plăților, Cybersecurity Advisory Practice, utilizează rețeaua globală Visa Consulting & Analytics (VCA), formată din mii de consultanți, specialişti în analiza datelor și experți în produse din întreaga lume. VCA oferă o gamă largă de servicii menite să ghideze clienții în elaborarea unei strategii de securitate cibernetică. Aceste servicii includ:

Payment Cybersecurity Institute – Programe de instruire și conștientizare pentru angajați privind bunele practici în securitatea cibernetică a plăților

– Programe de instruire și conștientizare pentru angajați privind bunele practici în securitatea cibernetică a plăților Evaluări ale nivelului de maturitate în securitate cibernetică – Analiza proceselor și fluxurilor pentru a oferi recomandări de îmbunătățire a acestora

– Analiza proceselor și fluxurilor pentru a oferi recomandări de îmbunătățire a acestora Protecţie împotriva atacurilor prin forţă brută – Detectarea și blocarea atacurilor care presupun încercarea automată de multiple combinaţii de parole pentru a obţine acces la un cont sau sistem, şi asigurarea de asistenţă dedicată.

Ca parte a angajamentului echipei VCA de a le oferi clienților o abordare holistică în materie de securitate cibernetică, noua divizie intenţionează să lanseze noi servicii, precum furnizarea de informaţii despre ameninţări informatice şi testări şi evaluări ale gradului de vulnerabilitate.