VIGI by TP-Link aduce pe piață cele mai noi soluții profesionale pentru supraveghere video

Siguranța activelor, protecția angajaților și prevenirea incidentelor sunt aspecte esențiale pentru orice companie, indiferent de domeniul de activitate. Infracționalitatea, vandalismul, incidentele de securitate sau pur și simplu administrarea eficientă a unui perimetru au devenit priorități majore, mai ales în contextul presiunilor de reducere a costurilor și de creștere a sustenabilității operaționale. VIGI by TP-Link vine în sprijinul afacerilor din România printr-o gamă variată de soluții de supraveghere video, de la camere IP și Network Video Recordere, până la sisteme cu panouri solare și soluții de management via Cloud. Supraveghere avansată cu tehnologii AI InSight S485PI și InSight S385PI introduc soluțiile panoramice în gama VIGI, fiind capabile să supravegheze la un unghi de 180°, acoperind un perimetru vast care, de obicei, era acoperit de două sau trei camere tradiționale, reducând astfel costurile hardware ale unei rețele. Camerele InSight S485PI și InSight S385PI introduc soluțiile panoramice în gama VIGI, fiind capabile să supravegheze la un unghi de 180°, acoperind un perimetru vast care, de obicei, era acoperit de două sau trei camere tradiționale, reducând astfel costurile hardware ale unei rețele. Aceste două camere sunt modele de exterior, turret și bullet, cu rezoluție 4K (8MP) Ultra HD Full-Color care integrează tehnologii AI pentru o supraveghere avansată, oferind analiză și clasificare pentru persoane și vehicule, pentru a trimite doar notificări relevante. InSight S285 se prezintă ca și o soluție compactă care integrează rezoluția 4K (8MP) și tehnologiile AI menționate mai devreme. Toate cele trei camere menționate până acum dispun de protecție IP67 și IK10 anti-vandalism, alături de carcase rezistente de metal pentru o anduranță îmbunătățită. Cu specificații asemănătoare, dar în format dome, InSight S385, un model bullet de exterior, ideal pentru a optimiza costurile de implementare atunci când este nevoie de o calitate ridicată a imaginilor, dar nu și de un mecanism Pan/Tilt. InSight S345-4G este o cameră video de exterior ce integrează conectivitatea 4G pentru a putea accesa internetul chiar și în zonele izolate sau în locațiile temporare. Folosind o cartelă* Nano SIM, S345-4G poate accesa internetul și poate conecta până 3 echipamente prin porturile sale LAN. În practică, înseamnă că putem realiza un ansamblu de supraveghere video complet autonom, format dintr-un sistem cu panou solar și până la 3 camere. VIGI SP9030, un sistem smart ce integrează un panou fotovoltaic de 90W, un acumulator de 31.2Ah și un Controler MPPT. Acesta poate alimenta până la 3 camere via conectori DC, una dintre ele fiind InSight S345-4G, care în revers va putea oferi o conexiune la internet panoului pentru ca acesta să poată fi administrat și monitorizat de la distanță prin platforma VIGI VMS. Într-un asemenea ansamblu, alimentarea se poate realiza prin intermediul InSight S345ZI, una din camerele varifocale cu zoom optic 5X motorizat din gama VIGI. Aceasta păstrează calitatea imaginilor în timpul zoom-ului, oferind o claritate ridicată și culori mai saturate față de camerele obișnuite. Dacă spațiul care trebuie supravegheat are o întindere mai mare, soluția o poate reprezenta. Stocare sigură și management via cloud VIGI NVR2016H-16MP ca și una dintre opțiunile versatile pentru alcătuirea unei rețele profesionale de supraveghere. Printre soluțiile de stocare locală și administrare a înregistrărilor video, putem discuta despre NVR2016H-16MP ca și una dintre opțiunile versatile pentru alcătuirea unei rețele profesionale de supraveghere. NVR2016H-16MP este un Network Video Recorder cu 16-Channel Live View și 4K HDMI Video Output, în care se pot instala 2 HDD-uri de până la 16TB pentru stocarea locală a înregistrărilor. Spre deosebire de un NVR obișnuit, acesta se remarcă și prin cele 16 Porturi RJ45 PoE+ destinate alimentării camerelor IP din rețea, simplificând procesul de instalare și reducând din costurile hardware. Pe lângă interfața de management oferită de către NVR-ul VIGI, administratorii IT au la dispoziție și o soluție de management de la distanță via cloud, pentru desktop sau mobil, reprezentată de Platforma VIGI Cloud VMS. VIGI Cloud VMS este un sistem de management găzduit în Cloud care centralizează și gestionează de la distanță echipamentele de securitate din multiple locații. Acesta oferă funcții de bază, precum monitorizarea video, gestionarea evenimentelor și mentenanța echipamentelor, dar și funcții avansate destinate în special rețelelor Enterprise. Acesta oferă funcții de bază, precum monitorizarea video, gestionarea evenimentelor și mentenanța echipamentelor, dar și funcții avansate destinate în special rețelelor Enterprise.

