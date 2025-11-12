Vertiv va furniza infrastructura AI-ready pentru noul campus de centre de date Digital Realty din Italia

Vertiv (NYSE: VRT), lider global în infrastructura digitală critică, a anunțat astăzi că va furniza infrastructură de nouă generație pentru ROM1, primul centru de date al Digital Realty din Italia, cu o capacitate planificată de peste 3 MW. Acordul extinde suita completă de soluții Vertiv și implementările tehnologice existente, realizate împreună cu Digital Realty, în locații europene, precum Paris, Madrid și Amsterdam.

Facilitatea ROM1 va include infrastructuri avansate de răcire și alimentare cu energie, concepute special pentru medii de calcul de înaltă performanță (HPC). Implementarea tehnologică va cuprinde sisteme inovatoare de free-cooling, care valorifică condițiile climatice ale Romei, precum și sisteme de management energetic de înaltă eficiență, proiectate pentru a susține sarcini de lucru cu densitate mare.

Proiectul va fi implementat în etape, iar începerea operațiunilor este planificată pentru anul 2027. ROM1 va funcționa ca o facilitate carrier-neutral (neutră față de operatori), optimizată pentru sarcini de lucru bazate pe inteligență artificială (AI) și machine learning (ML). Locația sa strategică va consolida poziția Romei ca un hub digital esențial, conectat la principalele orașe mediteraneene prin rețele de fibră optică și cabluri submarine. Planurile de extindere includ, de asemenea, conectivitate în Barcelona, cu lansarea programată pentru începutul anului 2026. Noua facilitate va susține dezvoltarea companiei ca lider în regiunea mediteraneană, completând centrele de date existente din Marsilia, Atena și Creta.

„Roma devine o poartă strategică pentru infrastructura digitală ce leagă Europa de regiunea Mediteraneană”, a declarat Alessandro Talotta, Managing Director, Italia, la Digital Realty. „Tehnologiile de ultimă generație alese pentru ROM1 vor transforma această facilitate într-un hub strategic pentru inteligența artificială, stabilind noi standarde de eficiență energetică și performanță în domeniul calculului de înaltă performanță.”

„Adoptarea accelerată a aplicațiilor de inteligență artificială duce la o nevoie crescută de infrastructuri de centre de date tot mai sofisticate”, a declarat Karsten Winther, Președinte EMEA la Vertiv. „Soluțiile noastre de răcire și alimentare sunt dezvoltate pe baza unei experiențe de zeci de ani în susținerea celor mai solicitante aplicații și sunt proiectate pentru scalabilitate și eficiență pe termen lung.”

Inovațiile tehnice ale ROM1 includ sisteme de răcire compatibile cu AI, care se adaptează la variațiile sarcinilor de lucru, și distribuții de energie de înaltă eficiență proiectate pentru procese de calcul intensive. Facilitatea integrează sisteme inteligente de control al mediului, care reacționează la condițiile în timp real și sunt compatibile cu surse alternative de energie. Aceste alegeri tehnologice reflectă angajamentul ambelor companii de a sprijini cerințele avansate de calcul, reducând în același timp consumul de energie și impactul asupra mediului.