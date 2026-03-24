Vertiv va achiziționa ThermoKey, extinzând portofoliul de soluții de disipare a căldurii pentru infrastructura fizică convergentă

Vertiv (NYSE: VRT), lider global în infrastructură digitală critică, anunță semnarea unui acord pentru achiziția ThermoKey S.p.A., furnizor de top de tehnologii de disipare și schimb de căldură, recunoscut pentru parteneriatele solide cu producători de echipamente originale (OEM-uri) și integratori de sisteme. Această inițiativă face parte din strategia continuă a Vertiv de a investi în soluții avansate de răcire, menite să susțină centrele de date AI de mare densitate. La finalizarea tranzacției, achiziția este de așteptat să extindă portofoliul Vertiv de management termic și capacitățile de producție, în special în regiunea EMEA. În același timp, va consolida abilitatea companiei de a furniza soluții complete pe întregul lanț termic pentru fabricile AI și centrele de date de mare densitate.

După încheiere, ThermoKey va contribui la accelerarea strategiei Vertiv de infrastructură fizică convergentă, prin extinderea gamei de tehnologii termice disponibile clienților. În același timp, va îmbunătăți capacitatea Vertiv de a susține arhitecturi termice integrate, la nivel de sistem, care permit clienților să mențină un avans de mai multe generații de platforme de calcul față cu cerințele pieței. Portofoliul ThermoKey, care include dry coolere (răcitoare cu aer, fără consum de apă) și soluții de schimb de căldură bazate pe tehnologia microcanalelor, completează lanțul termic integrat al Vertiv, oferind clienților flexibilitatea de a optimiza performanța în funcție de condițiile amplasamentului și de evoluția viitoare a infrastructurii.

„Disiparea căldurii devine tot mai critică pentru centrele de date și fabricile AI, pe măsură ce industria caută soluții pentru a crește capacitatea, a îmbunătăți eficiența energetică și a scala cu încredere”, a declarat Giordano Albertazzi, CEO Vertiv. „Colaborarea cu ThermoKey ne-a arătat valoarea tehnologiilor sale de schimb de căldură, a expertizei inginerești și a relațiilor solide cu OEM-uri și integratori de sisteme. Prin această achiziție, ne propunem să extindem opțiunile disponibile clienților, pe măsură ce aceștia adoptă strategii de răcire mai eficiente și dezvoltă infrastructuri capabile să țină pasul cu cerințele de calcul în continuă evoluție.”

