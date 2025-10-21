Vertiv și NVIDIA își unesc forțele pentru a accelera dezvoltarea platformelor de 800 VDC, ce vor alimenta fabricile de AI ale viitorului

Vertiv (NYSE: VRT), lider global în infrastructura digitală critică, a anunțat recent atingerea unei etape importante în extinderea colaborării cu NVIDIA, menită să accelereze dezvoltarea următoarei generații de fabrici de inteligență artificială (AI), evidențiind progresul arhitecturilor sale de alimentare la 800 VDC. Pornind de la alinierea strategică anunțată în mai 2025, Vertiv a realizat progrese semnificative în dezvoltarea platformelor sale pentru a accelera strategia sa „unit of compute”, avansând de la idee la etapa de pregătire pentru execuție tehnică. Portofoliul de soluții de alimentare de 800 VDC este planificat pentru lansare în a doua jumătate a anului 2026, pentru a sprijini lansarea programată în 2027 a noilor platforme NVIDIA Rubin Ultra.

De la angajament la execuție

Industria centrelor de date se află într-un moment de cotitură: distribuția tradițională de 54 VDC în rack, proiectată pentru rackuri la scară kilowatt, nu mai poate face față cerințelor la scară de megawatt impuse de calculul accelerat. Pentru a răspunde acestei provocări, Vertiv și NVIDIA colaborează pentru dezvoltarea unor sisteme Vertiv™ de 800 VDC scalabile, integrate cu soluții de stocare a energiei, punând bazele noii generații de fabrici de AI, proiectate pentru procese complexe și sincronizate, specifice inteligenței artificiale și calculului de înaltă performanță. Vertiv finalizează în prezent specificațiile componentelor pentru proiecte de platformă complete, care includ redresoare centralizate, magistrale de curent continuu (DC busways) de înaltă eficiență și convertoare DC-DC la nivel de rack, proiectate pentru a susține cerințele de alimentare la scară megawatt ale viitoarelor platforme de calcul NVIDIA.

„Sarcinile AI tot mai mari schimbă fundamental fiecare aspect al proiectării centrelor de date,” a declarat Scott Armul, Vicepreședinte Executiv, Portofoliu global și Unități de afaceri Vertiv. „Expertiza noastră la nivel de sistem, atât în arhitecturi de alimentare bazate pe curent alternativ (AC), cât și pe curent continuu (DC), ne conferă o poziție unică pentru a răspunde cerințelor de putere fără precedent ale acestor aplicații. Prin dezvoltarea platformelor Vertiv 800 VDC, ne valorificăm experiența extinsă pentru a crea soluții de nouă generație, capabile să susțină densitățile masive de calcul necesare fabricilor AI.”

„Asigurarea alimentării fabricilor AI de scară megawatt ale viitorului presupune o schimbare fundamentală a arhitecturilor de alimentare,” a declarat Dion Harris, Director Senior, HPC, Cloud și Infrastructură AI la NVIDIA. „NVIDIA și Vertiv colaborează strâns pentru a dezvolta o infrastructură de alimentare scalabilă și eficientă, esențială pentru valorificarea întregului potențial al platformelor AI de nouă generație.”

Următorul capitol pentru alimentarea de 800 VDC

Lider de încredere în domeniul centrelor de date, portofoliul de soluții Vertiv de 800 VDC se bazează pe zeci de ani de experiență și pe tehnologii din arhitecturi DC pentru telecomunicații și aplicații industriale. Vertiv este deja implicată activ în fazele de proiectare timpurie ale mai multor fabrici AI de mari dimensiuni, în care arhitectura de referință 800 VDC reprezintă baza de proiectare și este dimensionată în funcție de cerințele reale, la scară gigawatt.

Platformă pregătită și servicii mature

Pregătirea la nivel de platformă se extinde și asupra modelului global de servicii Vertiv. Asigurarea operării în siguranță a mediilor complexe de 800 VDC reprezintă un element esențial pentru adoptarea pe scară largă a fabricilor de inteligență artificială și un diferențiator major pentru Vertiv. Experiența dovedită a companiei în furnizarea de servicii pentru sisteme de curent alternativ (AC) și curent continuu (DC), susținută de o rețea de peste 4.000 de ingineri de service în teren, oferă încrederea operațională pe termen lung necesară pentru implementările AI critice.

„Proiectăm un sistem holistic și scalabil, în care toate componentele infrastructurii funcționează integrat – demonstrând rolul Vertiv ca partener strategic la nivel de sistem, capabil să transforme viziunea în realitate și să ofere infrastructura necesară pentru alimentarea fabricilor AI ale viitorului,” a adăugat Armul.