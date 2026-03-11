Vertiv lansează un UPS proiectat pentru medii comerciale și industriale

Vertiv (NYSE: VRT), lider global în infrastructură digitală critică, a anunțat astăzi lansarea sistemului de alimentare neîntreruptibilă (UPS) Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial, proiectat pentru a oferi o protecție fiabilă a alimentării cu energie pentru piețele comerciale și industriale (C&I). Soluția susține operațiuni din industrii precum producție, transport, petrol și gaze, industria farmaceutică, alimente și băuturi, ambalare și siderurgie.

„Mediile industriale se confruntă frecvent cu instabilitate electrică, temperaturi ridicate și contaminanți în aer — condiții pentru care sistemele UPS tradiționale nu sunt proiectate să reziste”, a declarat Greg Funk, Vicepreședinte pentru convertoare modulare de putere la Vertiv. „Vertiv PowerUPS 6000 Industrial este proiectat special pentru aplicații Industry 4.0 și oferă performanță fiabilă în medii solicitante, unde fluctuațiile de energie și condițiile dificile pot afecta operațiunile de pe liniile de producție, din rafinării sau din unități industriale.”

Vertiv PowerUPS 6000 Industrial are un grad de protecție IP42 (Ingress Protection), ceea ce indică faptul că este proiectat să reziste la praf, umiditate și temperaturi ambientale de până la 50°C. Sistemul UPS protejează sistemele industriale critice de control, precum PLC-uri (controlere logice programabile) și sisteme SCADA de monitorizare și control industrial, echipamente industriale de rețea și sisteme de automatizare ale liniilor de producție, contribuind la menținerea continuității operaționale în aplicații în care fiabilitatea alimentării cu energie este esențială.

UPS-ul dispune de un cabinet compact, care permite instalarea în spații restrânse. În plus, sistemul poate fi instalat și operat cu acces exclusiv frontal, ceea ce simplifică implementarea, mentenanța și operațiunile de service. Proiectat pentru eficiență energetică și fiabilitate operațională, Vertiv PowerUPS 6000 Industrial atinge o eficiență de până la 97% în modul double-conversion și de până la 99% în modul ECO. Sistemul este compatibil cu baterii valve-regulated lead-acid (VRLA), Nickel-Cadmium (Ni-Cd) și Lithium-Ion (Li-ion), pentru a răspunde unor cerințe diverse de autonomie. De asemenea, sistemul gestionează fluctuațiile de energie din mediul industrial printr-un interval larg al tensiunii de intrare (-40% până la +25%) și furnizează energie condiționată, cu distorsiuni armonice reduse, diminuând presiunea asupra infrastructurii electrice din amonte. Funcționarea în paralel permite extinderea puterii instalate și asigurarea redundanței, iar ansamblurile de circuite imprimate (PCBA) acoperite cu strat protector conformal oferă rezistență sporită la praf, umiditate și coroziune. Certificat conform standardelor europene EN 50121 și EN 50171, sistemul este proiectat pentru aplicații industriale critice.