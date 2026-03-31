Vertiv își extinde portofoliul de soluții termice cu un nou sistem de răcire

Vertiv lider global în infrastructură digitală critică, a anunțat lansarea Vertiv™ CoolPhase Wall, un sistem de răcire compact, montat pe perete, conceput pentru spații IT de mici dimensiuni și medii edge. Sistemul este proiectat special pentru cerințele echipamentelor IT, eliminând căldura și permițând funcționarea continuă, fără a ocupa spațiu la nivelul podelei. Vertiv CoolPhase Wall este disponibil în prezent în Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA).
Pe măsură ce infrastructurile IT distribuite devin tot mai critice pentru operațiunile de business, mediile IT compacte necesită soluții de control termic avansate, adaptate sistemelor electronice sensibile. Cu toate acestea, multe organizații folosesc încă sisteme de răcire pentru confort, destinate spațiilor de lucru, care nu răspund raportului ridicat de căldură sensibilă (SHR) și cerințelor crescute de debit de aer ale echipamentelor IT. Vertiv CoolPhase Wall răspunde acestei nevoi printr-un sistem dedicat, conceput special pentru a furniza SHR-ul necesar, alături de capabilități integrate de monitorizare și control, menite să protejeze echipamentele și să permită continuitatea operațională 24/7.
Conceput pentru flexibilitate în instalare, Vertiv CoolPhase Wall dispune de un sistem split, cu unitatea interioară montată pe perete. Sistemul oferă un flux de aer cu până la 60% mai mare comparativ cu sistemele standard de răcire pentru confort și utilizează compresoare și ventilatoare cu viteză variabilă, care se adaptează la cerințele de sarcină termică, îmbunătățind eficiența energetică și contribuind astfel la reducerea costurilor operaționale.
