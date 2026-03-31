LOADING

Type to search

STIRI TECH & TRENDING

Vertiv își extinde portofoliul de soluții termice cu un nou sistem de răcire

Ionut Razvan March 31, 2026
Share

Share the post "Vertiv își extinde portofoliul de soluții termice cu un nou sistem de răcire"

  • Facebook
  • X
  • Bluesky
  • Shares
Vertiv lider global în infrastructură digitală critică, a anunțat lansarea Vertiv™ CoolPhase Wall, un sistem de răcire compact, montat pe perete, conceput pentru spații IT de mici dimensiuni și medii edge. Sistemul este proiectat special pentru cerințele echipamentelor IT, eliminând căldura și permițând funcționarea continuă, fără a ocupa spațiu la nivelul podelei. Vertiv CoolPhase Wall este disponibil în prezent în Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA). Pe măsură ce infrastructurile IT distribuite devin tot mai critice pentru operațiunile de business, mediile IT compacte necesită soluții de control termic avansate, adaptate sistemelor electronice sensibile. Cu toate acestea, multe organizații folosesc încă sisteme de răcire pentru confort, destinate spațiilor de lucru, care nu răspund raportului ridicat de căldură sensibilă (SHR) și cerințelor crescute de debit de aer ale echipamentelor IT. Vertiv CoolPhase Wall răspunde acestei nevoi printr-un sistem dedicat, conceput special pentru a furniza SHR-ul necesar, alături de capabilități integrate de monitorizare și control, menite să protejeze echipamentele și să permită continuitatea operațională 24/7. Conceput pentru flexibilitate în instalare, Vertiv CoolPhase Wall dispune de un sistem split, cu unitatea interioară montată pe perete. Sistemul oferă un flux de aer cu până la 60% mai mare comparativ cu sistemele standard de răcire pentru confort și utilizează compresoare și ventilatoare cu viteză variabilă, care se adaptează la cerințele de sarcină termică, îmbunătățind eficiența energetică și contribuind astfel la reducerea costurilor operaționale. Mai multe detalii, aici

Share the post "Vertiv își extinde portofoliul de soluții termice cu un nou sistem de răcire"

  • Facebook
  • X
  • Bluesky
  • Shares
Tags:
Previous Article

Related Stories

Vertiv anunță extinderea capacităților de producție pentru soluții de infrastructură, energie și sisteme rack, pentru a răspunde cererii în creștere
Vertiv va achiziționa ThermoKey, extinzând portofoliul de soluții de disipare a căldurii pentru infrastructura fizică convergentă
Vertiv lansează un UPS proiectat pentru medii comerciale și industriale
Vertiv anunță un sistem busway dublu etajat, scalabil și de mare capacitate
DARMAX  ENTERPRISES  S.R.L
Drumul Taberei Nr 48
BI. GII 3 Et 2, Ap.14
Sector 6 București

Cookie Policy

Terms & conditions

© 2024 MOBILE NEWS