Vertiv anunță un sistem busway dublu etajat, scalabil și de mare capacitate

Vertiv (NYSE: VRT), lider global în infrastructură digitală critică, a anunțat astăzi extinderea gamei Vertiv™ PowerBar Track prin introducerea unui design compact, de mare capacitate, cu arhitectură double stack, care permite creșterea densității de putere, optimizând în același timp valorosul spațiu IT (white space). Conceput pentru a răspunde volumului și complexității în continuă evoluție a sarcinilor de lucru AI din centrele de date de tip colocation și hyperscale, sistemul scalabil oferă distribuție de energie de mare capacitate printr-o arhitectură flexibilă și modulară, care susține dezvoltarea viitoare, îmbunătățește eficiența energetică și simplifică implementarea. Soluția este proiectată pentru a îndeplini standarde globale stricte de siguranță și performanță, cu configurații de până la 2000A conform standardului UL (Underwriters Laboratories) 857 și până la 2500A conform IEC (International Electrotechnical Commission) 61439-6, fiind disponibilă în variante cu conductori din cupru sau aluminiu.

Vertiv PowerBar Track asigură livrarea continuă și sigură a energiei electrice și permite modificări de configurare în timp real, fără întreruperea funcționării sistemului. Arhitectura sa cu canal deschis de montaj (open-track) permite instalarea sau relocarea cutiilor de record pentru preluarea puterii (tap-off boxes) oriunde de-a lungul busway-ului, fără întreruperea alimentării și cu menținerea distribuției active a sarcinii. Fiecare punct de conectare integrează interblocări mecanice și electrice pentru siguranța operatorului, iar opțional poate fi inclus un sistem de măsurare integrat, care oferă vizibilitate în timp real asupra consumului de energie, facilitând o mai bună planificare a capacității și un management optimizat al energiei. Configurația double stack susține o capacitate mai mare și mai multe conexiuni per cutie de racord și permite, de asemenea, scalarea verticală pentru a deservi eficient mediile cu densitate ridicată.

„Distribuția energiei trebuie să țină pasul cu amploarea și densitatea mediilor moderne de inteligență artificială și calcul de înaltă performanță”, a declarat Kyle Keeper, Senior Vice President al diviziei Power din cadrul Vertiv. „Pe măsură ce clienții gestionează cerințe tot mai mari de putere, constrângeri de spațiu din ce în ce mai stricte și cerințe de infrastructură aflate într-o evoluție rapidă, au nevoie de soluții care să le ofere flexibilitate. Vertiv PowerBar Track double stack este conceput pentru a răspunde acestor provocări, permițând extinderea compactă, dar scalabilă, susținând modificări în timp real și oferind fiabilitatea necesară mediilor de centre de date critice.”

Sistemul busway se integrează perfect în lanțul complet de alimentare end-to-end al Vertiv, inclusiv cu Vertiv™ PowerBoard, sistemele de alimentare neîntreruptibilă (UPS) și rack-urile, formând o infrastructură completă și coordonată pentru aplicații de mare densitate. Susținut de rețeaua globală de producție și servicii a Vertiv, Vertiv™ PowerBar Track poate fi configurat pentru a facilita mentenanța, contribuind la reducerea timpilor de nefuncționare asociați intervențiilor și permițând implementări mai rapide și o adaptabilitate crescută pentru centrele de date aflate în expansiune accelerată. De asemenea, Vertiv PowerBar Track contribuie la ecosistemul de alimentare Vertiv™ 360AI, care combină tehnologii de distribuție, protecție și management al energiei, concepute pentru a susține noua generație de infrastructură digitală pregătită pentru AI.

Vertiv PowerBar Track se integrează cu Vertiv™ OneCore, o soluție scalabilă de infrastructură prefabricată pentru centre de date, precum și cu Vertiv™ SmartRun, un sistem modular de infrastructură IT aeriană, facilitând o abordare coerentă a designului modular și scalabil al centrelor de date.