Vertiv anunță extinderea capacităților de producție pentru soluții de infrastructură, energie și sisteme rack, pentru a răspunde cererii în creștere

Vertiv (NYSE: VRT), lider global în infrastructură digitală critică, a anunțat astăzi deschiderea și extinderea a patru unități de producție în regiunea Americilor, crescând capacitatea companiei pentru soluții de infrastructură, management al energiei și cabinete integrate. Pe măsură ce operatorii de centre de date se concentrează pe scalare rapidă și pe reducerea timpului până la primul token („time to first token”), Vertiv este poziționată în mod unic pentru a răspunde cerințelor în continuă evoluție privind infrastructura și serviciile destinate fabricilor AI, prin accentul pus pe inovație și extinderea amprentei sale industriale.

„Vertiv consideră inteligența artificială o tendință structurală pe termen lung, iar noi accelerăm extinderea capacităților pentru a anticipa creșterea continuă a cererii”, a declarat CEO-ul Vertiv, Giordano (Gio) Albertazzi. „Anunțul de astăzi reprezintă cei mai recenți pași în abordarea noastră continuă de planificare și implementare a capacităților, pe măsură ce ne extindem suplimentar prezența la nivel regional și global. Rămânem dedicați strategiei noastre de a livra soluții de înaltă densitate, pregătite pentru viitor, care le permit clienților noștri să planifice cu încredere pentru mai multe generații de computing.”

