Veniturile Xiaomi în T2 2025 ating 116,0 miliarde RMB, marcând al treilea trimestru consecutiv peste 100 de miliarde RMB

— Xiaomi Corporation („Xiaomi” sau „Grupul”; cod bursier: 1810), o companie de electronice de consum și producție inteligentă cu smartphone-uri și hardware inteligent conectate printr-o platformă Internet of Things („IoT”) în centrul său, a anunțat rezultatele consolidate neauditate pentru cele trei luni încheiate la 30 iunie 2025 („T2 2025” sau „Perioada”). În al doilea trimestru, veniturile Grupului au crescut cu 30,5% față de anul precedent, atingând 116,0 miliarde RMB (13,83 miliarde euro), marcând al treilea trimestru consecutiv în care veniturile au depășit 100 de miliarde RMB. Profitul net ajustat a crescut cu 75,4% față de anul precedent, ajungând la 10,8 miliarde RMB (1,29 miliarde euro), depășind 10 miliarde RMB pentru al doilea trimestru consecutiv. Rezultatele demonstrează o profitabilitate rezistentă și o creștere susținută, de la o bază deja solidă.

Ghidată de strategia ecosistemului inteligent „ Human x Car x Home”, cele trei afaceri de bază ale Xiaomi — smartphone-uri, vehicule electrice inteligente și electrocasnice mari inteligente — au realizat o creștere robustă în al doilea trimestru. Veniturile din segmentul de smartphone-uri au atins 45,5 miliarde RMB (5,42 miliarde euro), livrările crescând pentru al optulea trimestru consecutiv și menținând o poziție în top trei la nivel global pentru al 20-lea trimestru consecutiv. Segmentul de produse IoT și lifestyle a stabilit un nou record de venituri, de 38,7 miliarde RMB (4,61 miliarde euro), în creștere cu 44,7% față de anul precedent, susținut de o creștere de 66,2% a veniturilor din electrocasnice inteligente. Veniturile din segmentul de vehicule electrice inteligente, AI și alte inițiative noi au atins 21,3 miliarde RMB (2,54 miliarde euro), în creștere semnificativă, de 234%, față de anul precedent, veniturile din vehicule electrice depășind pentru prima dată 20 de miliarde RMB, un reper major pentru această afacere.

Strategia de abordare premium a Xiaomi în toate categoriile de produse accelerează. Cota de piață a Grupului în segmentele de smartphone-uri cu prețuri mai ridicate a continuat să se extindă în al doilea trimestru. În iunie, Xiaomi a lansat primul său SUV, seria Xiaomi YU7. Poziționată ca un SUV de lux de înaltă performanță, seria Xiaomi YU7 a primit un răspuns remarcabil din partea pieței, cu peste 240.000 de comenzi confirmate în 18 ore de la lansare.

Smartphone-urile Xiaomi se mențin în clasamentul global în top 3 timp de 20 de trimestre consecutive, cu progrese continue în strategia de abordare premium

În ciuda presiunii generale de pe piața globală a smartphone-urilor în al doilea trimestru, componenta de smartphone-uri a Xiaomi a demonstrat reziliență atât în China continentală, cât și pe piețele internaționale. Veniturile segmentului au atins 45,5 miliarde RMB (5,42 miliarde euro). Livrările globale de smartphone-uri au totalizat 42,4 milioane de unități, marcând al optulea trimestru consecutiv de creștere față de anul precedent. Conform Canalys (acum, parte a Omdia), cota de piață globală a Xiaomi, ca livrări, a fost de 14,7% în T2 2025, asigurând o poziție în top trei la nivel global pentru al 20-lea trimestru consecutiv. După ce revenirea pe primul loc în livrările de smartphone-uri din China continentală în primul trimestru, activările de noi dispozitive ale Xiaomi au continuat să conducă, și în al doilea trimestru.

Strategia de concentrare pe premium a Grupului a continuat să producă rezultate semnificative. Conform datelor terțe, vânzările de smartphone-uri premium (cu prețuri de cel puțin 3.000 RMB – 357 euro) în China continentală au reprezentat 27,6% din vânzările totale de smartphone-uri ale Grupului, cu o creștere de 5,5 puncte procentuale față de anul precedent. Grupul și-a extins poziția de lider în segmentul de prețuri de 4.000–5.000 RMB (476-596 euro), cota de piață crescând cu 4,5 puncte procentuale față de anul precedent, până la 24,7%, consolidând poziția de lider pe piața internă. În segmentul de prețuri de 5.000–6.000 RMB (596-715 euro), cota de piață a atins 15,4%, în creștere cu 6,5 puncte procentuale față de anul precedent.

Livrările de vehicule electrice Xiaomi continuă să crească, semnalând trecerea la o fază de creștere scalată

Segmentul de vehicule electrice inteligente, AI și alte inițiative noi al Xiaomi a crescut semnificativ. În al doilea trimestru, veniturile totale ale segmentului au atins 21,3 miliarde RMB (2,54 miliarde euro), veniturile din vehicule electrice depășind pentru prima dată 20 de miliarde RMB și marcând intrarea afacerii într-o fază rapidă de creștere scalată. În al doilea trimestru, livrările de vehicule electrice Xiaomi au continuat să crească, cu 81.302 vehicule livrate.

Chiar și înainte de începerea livrărilor seriei Xiaomi YU7, Grupul a furnizat peste 157.000 de vehicule în prima jumătate a anului. Până în iulie 2025, livrările cumulate de la lansarea Xiaomi EV au depășit 300.000 de unități. Pierderea operațională din afacerea cu vehicule electrice s-a redus la 300 de milioane RMB (35,7 milioane euro) în al doilea trimestru, revenirea pe zero fiind anticipată în a doua jumătate a anului.

Grupul a continuat să-și extindă rețeaua de vânzări și servicii. Până la 30 iunie 2025, Xiaomi a deschis 335 de centre de vânzări pentru vehicule electrice inteligente, în 92 de orașe din China continentală.

Afacerea IoT menține creșterea ridicată, prin electrocasnicele mari inteligente care sfidează tendințele pieței, cu creșteri de preț și volum

Afacerea de produse IoT și lifestyle a Grupului a înregistrat venituri de 38,7 miliarde RMB (4,61 miliarde euro) în al doilea trimestru, în creștere de 44,7% față de anul precedent, cu o marjă de profit brut în creștere cu 2,8 puncte procentuale, până la 22,5%. În ciuda concurenței intense a prețurilor pe piața mai largă a electrocasnicelor, linia de electrocasnice mari inteligente a Xiaomi a realizat o performanță remarcabilă, cu venituri în creștere cu 66,2% față de anul precedent. Livrările au sfidat tendințele pieței, aparatele de aer condiționat depășind 5,4 milioane de unități, în creștere cu peste 60% față de anul precedent. Livrările de frigidere au crescut cu 25%, la peste 790.000 de unități, iar livrările de mașini de spălat au crescut cu 45%, depășind 600.000 de unități.

Afacerea de tablete a Xiaomi a continuat să-și mențină impulsul puternic în această perioadă. Conform Canalys, livrările globale de tablete ale Xiaomi au crescut cu 42,3% față de anul precedent, înregistrând cel mai rapid ritm dintre primii cinci furnizori, la nivel mondial. Livrările de căști TWS au ocupat locul al doilea la nivel global și locul întâi în China continentală. În iunie, Grupul a lansat primii săi ochelari AI – Xiaomi AI Glasses, vânzările depășind cu mult așteptările. Versiunea electrocromică s-a epuizat, iar Grupul accelerează producția pentru a satisface cererea.

Până la 30 iunie 2025, numărul de dispozitive IoT conectate pe platforma AIoT a Grupului (excluzând smartphone-urile, tabletele și laptopurile) a crescut la 989,1 milioane, în creștere cu 20,3% față de anul precedent. Numărul de utilizatori cu cinci sau mai multe dispozitive conectate a atins 20,5 milioane, în creștere de 26,8% față de anul precedent. În iunie 2025, MAU (numărul de utilizatori activi lunar) al aplicației Mi Home a crescut cu 16,8% față de anul precedent, ajungând la 113,1 milioane, în timp ce MAU al Asistentului AI a crescut cu 16,4%, ajungând la 153,2 milioane.

Serviciile de internet mențin o marjă brută ridicată, iar baza de utilizatori continuă să se extindă

Linia de servicii de internet a menținut o performanță stabilă, cu venituri de 9,1 miliarde RMB (1,08 miliarde euro) în al doilea trimestru, în creștere cu 10,1% față de anul precedent. Marja de profit brut a segmentului a rămas la un nivel ridicat, de 75,4%. Pe măsură ce baza de utilizatori pentru servicii de internet a continuat să se extindă, atât MAU global, cât și cel din China continentală au atins noi recorduri. În iunie 2025, MAU global a atins 731,2 milioane, cu o creștere de 8,2% față de anul precedent. MAU în China continentală a atins 184,8 milioane, în creștere cu 12,4% față de anul precedent.

Investițiile Xiaomi în tehnologiile de bază cresc, cheltuielile trimestriale pentru cercetare și dezvoltare ating un record de 7,8 miliarde RMB

Xiaomi a continuat să-și intensifice investițiile în tehnologii de bază, generând progrese semnificative în afacerile inovatoare din domeniul auto, al cipurilor și AI. Cheltuielile de cercetare și dezvoltare ale Grupului au atins un record de 7,8 miliarde RMB (930 milioane euro) în al doilea trimestru, în creștere cu 41,2% față de anul precedent. Până la 30 iunie 2025, personalul de cercetare și dezvoltare al Xiaomi a atins un nou maxim de 22.641.

În sectorul cipurilor, Xiaomi a dezvăluit procesorul său de top de 3nm dezvoltat intern, Xiaomi XRING O1. Acest lucru face ca Xiaomi să fie a patra companie la nivel global și prima din China continentală capabilă să proiecteze și să dezvolte independent un cip de top de 3nm. Smartphone-ul premium Xiaomi 15S Pro, împreună cu tabletele OLED ultra-premium Xiaomi Pad 7 Ultra și Xiaomi Pad 7S Pro, toate alimentate de Xiaomi XRING O1, au fost lansate succesiv în al doilea trimestru, fiind bine primite de consumatori.

Xiaomi a realizat, de asemenea, mai multe progrese în modelele de limbaj AI de mari dimensiuni. În mai, Xiaomi a lansat oficial și a deschis sursa modelului său multimodal de limbaj de mari dimensiuni, Xiaomi MiMo-VL-7B. În iulie, un total de 12 lucrări ale sale despre modele de limbaj de mari dimensiuni au fost acceptate pentru publicare la conferințe globale de top, inclusiv ICCV 2025 și ACL 2025, reprezentând cele mai recente cercetări inovatoare în domeniu. În august, Xiaomi a deschis sursa modelului său de limbaj de mari dimensiuni pentru raționament audio, MiDashengLM-7B, care a obținut performanțe de vârf în 22 de benchmark-uri de înțelegere și raționament audio.