Veniturile Xiaomi din primul trimestru al anului au atins 13,61 miliarde Euro

Xiaomi Corporation („Xiaomi” sau „Grupul”; cod bursier: 1810), o companie producătoare de electronice de larg consum și produse inteligente, cu smartphone-uri și hardware inteligent conectate printr-o platformă Internet of Things („IoT”), a anunțat rezultatele consolidate neauditate pentru cele trei luni încheiate la 31 martie 2025. Xiaomi a înregistrat venituri de peste 100 de miliarde RMB (12,23 miliarde Euro) pentru al doilea trimestru consecutiv, cu un profit net ajustat care a depășit 10 miliarde RMB (1,22 miliarde Euro) pentru prima dată. Rezultatele au depășit așteptările pieței, veniturile din primul trimestru ajungând la 111,3 miliarde RMB (13,61 miliarde Euro), în creștere cu 47,4% față de anul precedent. Profitul net ajustat a ajuns la 10,7 miliarde RMB (1,31 miliarde Euro), în creștere cu 64,5% față de anul precedent, semnalând un început puternic al anului 2025.

În timpul primului trimestru, s-a înregistrat o creștere robustă în toate segmentele de afaceri. Veniturile din smartphone-uri au crescut cu 8,9% față de anul precedent, ajungând la 50,6 miliarde RMB (6,19 miliarde Euro); veniturile din produsele IoT și lifestyle au crescut cu 58,7% față de anul precedent, ajungând la 32,3 miliarde RMB (3.95 miliarde Euro), livrările de mașini de spălat și frigidere atingând niveluri record, în timp ce livrările de aparate de aer condiționat au înfruntat dificultățile, crescând cu peste 65,0% față de anul precedent. Veniturile din vehicule electrice inteligente („EV”), inteligență artificială și alte inițiative noi au ajuns la 18,6 miliarde RMB (2,27 miliarde Euro), livrările de vehicule Xiaomi SU7 totalizând 75.869 de unități.

Strategia de concentrare pe premium a Xiaomi a câștigat teren în toate categoriile. Prețul mediu de vânzare („ASP”) al smartphone-urilor a crescut la 1.211 RMB (148 Euro) în primul trimestru al anului 2025, la un nivel record. Vânzările modelului Xiaomi 15 Ultra, lansat în februarie, au crescut cu 90% față de predecesorul său, în aceeași perioadă.

Smartphone-urile Xiaomi își recapătă locul întâi în China după un deceniu, cu o cotă de piață de 18,8%

În primul trimestru al anului, veniturile Xiaomi din domeniul smartphone-urilor au crescut cu 8,9% față de anul precedent, ajungând la 50,6 miliarde RMB (6,19 miliarde Euro). Livrările globale de smartphone-uri au ajuns la 41,8 milioane de unități, înregistrând o creștere de la an la an de șapte trimestre consecutive. Potrivit Canalys (acum, parte a Omdia), Xiaomi s-a menținut în Top 3 al livrărilor globale de smartphone-uri pentru al nouăsprezecelea trimestru consecutiv, cu o cotă de piață de 14,1% și a înregistrat o creștere de la an la an timp de șapte trimestre consecutive în ceea ce privește livrările globale de smartphone-uri. În special, cota de piață a smartphone-urilor Xiaomi în China a crescut cu 4,7 puncte procentuale față de anul precedent, ajungând la 18,8%, marcând al cincilea trimestru consecutiv de creștere de la an la an a cotei de piață și recăpătând poziția 1 ca livrări, după zece ani.

Xiaomi a continuat să își consolideze prezența pe segmentele premium de piață. Conform datelor furnizate de terți, în China, smartphone-urile Xiaomi cu prețuri de 3.000 RMB (366,8 Euro) și peste au reprezentat 25% din totalul smartphone-urilor sale din China, în creștere cu 3,3 puncte procentuale față de anul precedent. Pentru smartphone-urile cu prețuri de 4.000 RMB (489 Euro) și peste, unitățile vândute au acumulat o cotă de piață de 9,6%, în creștere cu 2,9 puncte procentuale față de anul precedent.

Veniturile și marja brută din IoT au atins niveluri record; Afacerile cu electrocasnice inteligente de mari dimensiuni s-au dublat

Segmentul de produse IoT și lifestyle al Grupului a susținut o creștere rapidă, veniturile crescând cu 58,7% față de anul precedent, la 32,3 miliarde RMB (3,95 miliarde Euro) în primul trimestru al anului 2025. Marja brută s-a îmbunătățit cu 5,4 puncte procentuale față de anul precedent, ajungând la 25,2%, stabilind noi recorduri atât pentru venituri, cât și pentru marja brută. În ciuda extrasezonului tradițional pentru vânzările de electrocasnice, electrocasnicele inteligente mari Xiaomi au înregistrat o creștere explozivă. Livrările de aparate de aer condiționat au depășit 1,1 milioane de unități, în creștere cu peste 65,0% față de anul precedent; livrările de frigidere au depășit 880.000 de unități, în creștere cu peste 65,0% față de anul precedent; iar livrările de mașini de spălat au crescut cu peste 100% față de anul precedent, la 740.000 de unități. Atât livrările de frigidere, cât și cele de mașini de spălat au atins niveluri record. Fabrica de electrocasnice inteligente Xiaomi urmează să înceapă operațiunile în acest an.

Afacerea cu tablete a Xiaomi și-a menținut, de asemenea, o creștere puternică. Potrivit Canalys, livrările globale de tablete au crescut cu 56,1% față de anul precedent, în primul trimestru al anului, atingând pentru prima dată un loc în top trei la nivel global și menținându-și poziția a treia în China. Livrările de brățări inteligente Xiaomi s-au clasat pe locul 1 la nivel global și pe locul 2 în China, în timp ce livrările de căști TWS s-au clasat pe locul 2 la nivel global și pe locul 1 în China.

La 31 martie 2025, numărul de dispozitive IoT conectate (cu excepția smartphone-urilor, tabletelor și laptopurilor) pe platforma AIoT Xiaomi a crescut la 943,7 milioane, în creștere cu 20,1% față de anul precedent; iar numărul de utilizatori cu cinci sau mai multe dispozitive conectate la platforma AIoT Xiaomi (cu excepția smartphone-urilor, tabletelor și laptopurilor) a ajuns la 19,3 milioane, în creștere cu 26,5% față de anul precedent. În martie 2025, utilizatorii activi lunar („MAU”) ai aplicației Mi Home au crescut la 106,4 milioane, în creștere cu 19,5% față de anul precedent. MAU-ul asistentului AI a crescut la 146,7 milioane, în creștere cu 17,5% față de anul precedent.

Marja brută a serviciilor de internet crește la 76,9%, baza de utilizatori continuând să se extindă

Segmentul de servicii de internet al Xiaomi și-a continuat creșterea constantă, veniturile avansând cu 12,8% față de anul precedent, la 9,1 miliarde RMB (1,11 miliarde Euro) în primul trimestru al anului. Marja brută a crescut cu 2,7 puncte procentuale față de anul precedent, ajungând la 76,9%.

Baza de utilizatori ai serviciilor de internet Xiaomi s-a extins în continuare, atingând niveluri record la nivel global și în China continentală. În martie 2025, numărul de utilizatori mobili (MAU) la nivel global a ajuns la 718,8 milioane, în creștere cu 9,2% față de anul precedent, în timp ce numărul de utilizatori mobili (MAU) în China continentală a ajuns la 181,1 milioane, în creștere cu 12,9% față de anul precedent.

Divizia Xiaomi de vehicule electrice inteligente înregistrează o creștere constantă și își mărește capacitatea de producție pentru a atinge obiectivul de livrare a 350.000 de vehicule în întregul an

Veniturile din vehiculele electrice inteligente Xiaomi, inteligența artificială și alte inițiative noi au susținut o creștere solidă, veniturile totale ajungând la 18,6 miliarde RMB (2,27 miliarde Euro) în primul trimestru al anului 2025. Livrările din seria Xiaomi SU7 au progresat constant, cu 75.869 de vehicule livrate în timpul trimestrului. Grupul va continua să accelereze producția pentru a atinge obiectivul de a livra 350.000 de vehicule pentru întregul an 2025.

Xiaomi a continuat să își extindă rețeaua de vânzări și service. La 31 martie 2025, Xiaomi deschisese 235 de centre de vânzări de vehicule electrice inteligente în 65 de orașe din China.

În ultimul an, seria Xiaomi SU7 a consolidat recunoașterea mărcii premium Xiaomi. Xiaomi SU7 Ultra, lansat în februarie, a redefinit piața vehiculelor electrice premium, intrând în segmentul ultra-premium cu prețuri începând de la peste 500.000 RMB (61.100 Euro). Viitorul SUV de lux de înaltă performanță, Xiaomi YU7, este pregătit să extindă și mai mult prezența Xiaomi în sectorul vehiculelor electrice premium. Capacitățile de livrare a vehiculelor electrice Xiaomi s-au îmbunătățit constant, livrările cumulative depășind 258.000 de vehicule de la debut. Livrările lunare au depășit 20.000 de vehicule timp de șase luni consecutive. În aprilie, Xiaomi SU7 a condus vânzările pentru toate modelele cu prețuri de peste 200.000 RMB (24.450 Euro).

Investiții de 24,45 de miliarde Euro în cercetare și dezvoltare în următorii cinci ani pentru a crea o barieră tehnologică în jurul inovațiilor din domeniul cipurilor, inteligenței artificiale și sistemului de operare

Xiaomi este ferm angajată să investească în tehnologii fundamentale și să devină un lider global în domeniul în continuă evoluție al tehnologiilor de ultimă generație. Cheltuielile de cercetare și dezvoltare au ajuns la 6,7 ​​miliarde RMB (820 milioane Euro) în primul trimestru al anului 2025, în creștere cu 30,1% față de anul precedent. La 31 martie 2025, personalul de cercetare și dezvoltare al Xiaomi a atins un nivel record de 21.731. Xiaomi și-a extins, de asemenea, capacitățile de proprietate intelectuală, obținând peste 43.000 de brevete la nivel mondial. Grupul intenționează să investească 200 de miliarde RMB (24,45 miliarde Euro) în cercetare și dezvoltare în următorii cinci ani, consolidându-și angajamentul față de inovația în tehnologiile fundamentale.

În 22 mai, Xiaomi a dezvăluit procesorul Xiaomi XRING O1 de 3nm, dezvoltare proprie, care a fost utilizat pe smartphone-uri și tablete. Această etapă importantă marchează implementarea completă a tehnologiilor fundamentale ale Xiaomi – „cip, inteligență artificială și sistem de operare”. Prin stabilirea constantă a unui bazin tehnologic pe termen lung, Xiaomi continuă să seteze un standard global pentru inovație de vârf și un ecosistem tehnologic de top.