VENEVO dă startul selecției proiectelor cu finanțare directă de la investitori

VENEVO, platforma românească de finanțare participativă prin împrumuturi (crowdlending), anunță deschiderea procesului de selecție a proiectelor antreprenoriale care vor fi listate în momentul lansării oficiale, preconizate pentru primăvara anului viitor.

Perioada de selecție se va derula pe parcursul următoarelor luni și este dedicată antreprenorilor care caută o alternativă concretă la finanțarea bancară sau la sursele clasice de capital. VENEVO creează o punte directă între aceștia și investitori individuali din România, oferind acces la finanțare configurabilă și susținere activă în dezvoltarea afacerilor listate.

Acces deschis la finanțare, indiferent de domeniu

Pot aplica orice fondatori sau companii înregistrate în România, indiferent de vechime, domeniu sau dimensiune. Fiecare proiect este evaluat printr-un sistem intern de analiză a riscului, completat de o echipă de validare compusă din specialiști în strategie de afaceri, în domeniile financiar, juridic și management de risc.

Antreprenorii care obțin un scor de eligibilitate pot construi propria ofertă de finanțare – inclusiv nivelul dobânzii – în funcție de profilul stabilit de platformă.

Pentru lansare, VENEVO va selecta minimum 20 de proiecte reprezentative, care vor deveni primele oportunități de investiție disponibile pe platformă.

Finanțare participativă, cu randamente atractive pentru investitori

VENEVO permite investitorilor să susțină direct afaceri românești prin împrumuturi acordate în mod transparent, 100% digital. Sumele minime pornesc de la 100 – 250 de lei per proiect, iar rambursarea se face lunar, conform unui grafic agreat contractual, cu dobândă inclusă.

Investitorii au acces complet la toate informațiile relevante despre fiecare proiect, inclusiv scorul de risc și fișele standardizate cu date esențiale, în conformitate cu cerințele legale. Astfel, fiecare decizie de investiție poate fi aliniată profilului propriu de risc și obiectivelor de randament.

Pentru a reduce riscurile și a crește încrederea în platformă, fiecare proiect listat trece printr-un proces riguros de evaluare, care îmbină analiza financiară, juridică și de risc.

„Construim un mecanism funcțional, scalabil și reglementat, care face legătura între antreprenori și investitori fără intermediere bancară. România are nevoie de soluții financiare noi, adaptate realităților economice locale. IMM-urile au idei viabile, dar nu găsesc sprijin, iar investitorii individuali nu mai vor depozite cu dobânzi infime. VENEVO răspunde ambelor nevoi și creează un sistem în care capitalul circulă cu sens, responsabil și eficient”, spune Matei Oprea, fondator VENEVO.

Investiție locală, viziune europeană

Platforma VENEVO este construită integral în România și a beneficiat până acum de investiții de peste 250.000 de euro în tehnologie, infrastructură, reglementare și parteneriate strategice.

„Într-un moment în care Europa înregistrează un avans semnificativ al finanțărilor alternative – cu peste 11 miliarde de euro mobilizate anual prin crowdfunding și crowdlending – inițiative precum VENEVO pot accelera transformarea pieței locale. România are zeci de mii de companii care nu accesează credite bancare și o generație nouă de investitori care caută instrumente accesibile, transparente și cu impact direct în economie”, mai spune Matei Oprea.

Obiectiv: 150 de proiecte finanțate și peste 25 de milioane de euro intermediate

În primul an de funcționare, VENEVO își propune să finanțeze cel puțin 150 de proiecte, cu o acoperire largă a economiei reale. Pe partea de investiții, platforma urmărește atragerea a peste 9.500 de investitori activi, oferindu-le acces la oportunități locale structurate profesionist.

Valoarea totală a împrumuturilor intermediate este estimată la 25 de milioane de euro, ceea ce ar putea poziționa VENEVO drept unul dintre cei mai relevanți jucători emergenți din zona de finanțare alternativă din Europa Centrală și de Est.

Un alt obiectiv important pentru primul an este lansarea unei funcționalități de tranzacționare anticipată, care le va permite investitorilor să își transfere către alți utilizatori drepturile de încasare din proiectele în care au investit. Această opțiune – echivalentul unei piețe secundare interne – oferă flexibilitate celor care doresc să iasă dintr-o investiție înainte de termen și contribuie la creșterea lichidității întregului ecosistem.

Cum pot aplica antreprenorii

www.venevo.ro , prin completarea unui formular dedicat. Proiectele eligibile vor fi evaluate și pregătite pentru listare în perioada premergătoare lansării platformei. Cei interesați pot începe procesul de aplicare direct pe, prin completarea unui formular dedicat. Proiectele eligibile vor fi evaluate și pregătite pentru listare în perioada premergătoare lansării platformei.

Investitorii se pot înscrie încă de pe acum pentru a primi acces prioritar la primele proiecte listate, odată cu deschiderea oficială a investițiilor în primăvara anului viitor.