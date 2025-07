STIRI Valurile de căldură impulsionează achizițiile de soluții de răcire Ionut Razvan Share







În contextul temperaturilor exterioare ridicate cu care România s-a confruntat în ultimele luni, E.ON Energie România a înregistrat o creștere de 11% a instalărilor pentru soluția E.ON Cool. Astfel, numărul aparatelor de aer condiționat instalate în primul semestru a ajuns la peste 3.580, reprezentând o medie de 20 de unități pe zi, dar au existat și zile când au fost instalate chiar și de trei ori mai multe aparate. Numărul românilor din mediul urban și rural limitrof care dețin cel puțin un aparat de aer condiționat a crescut semnificativ, cu 6% față de iunie 2024, ajungând în prezent la 51%, în special datorită regiunii București-Ilfov, unde 82% din populație deține un astfel de aparat, arată un studiu* realizat în luna iunie 2025, pe un eșantion de 1.000 de persoane, de către compania E.ON Energie România. „Soluțiile eficiente de răcire sunt în prezent o necesitate pentru confortul și sănătatea familiilor. Continuăm să dezvoltăm soluții eficiente și sigure pentru fiecare locuință și ne bucurăm că peste 33.000 de famiilii au ales soluțiile E.ON de răcire. Este esențial însă și să utilizăm responsabil aparatele de aer condiționat, pentru a limita impactul asupra consumului de energie și costurile asociate. Pe lângă alegerea unor echipamente eficiente, recomandăm utilizatorilor să acorde atenție setărilor și întreținerii echipamentului”, a afirmat Claudia Griech, director general al E.ON Energie România. Intenția de a achiziționa un aparat de aer condiționat în următorul an rămâne ridicată, 22% dintre respondenți declarând că vor achiziționa un astfel de aparat. Cele mai importante criterii în alegerea lui sunt: prețul, consumul de energie și puterea aparatului. Totodată, 54% dintre cei care doresc să achiziționeze un aparat AC ar opta pentru unul smart (controlat prin aplicații de pe telefonul mobil), iar 42% pentru unul cu Inverter, mai arată studiul E.ON. De exemplu, utilizarea unui aparat cu tehnologie Inverter poate reduce consumul de energie cu până la 30-33%, contribuind astfel la economii importante la facturile de energie electrică, cu până la 300 lei pe sezon – echivalentul unei luni de consum gratuit, conform calculelor companiei. Sfaturi pentru utilizarea eficientă a aparatelor de aer condiționat E.ON le recomandă consumatorilor să folosească aparatele de aer condiționat într-un mod responsabil și eficient energetic. Iată câteva sugestii practice: Setați temperatura optimă : O temperatură de 24-26°C în interior este confortabilă și eficientă energetic. Diferența mare între temperatura interioară și cea exterioară duce la un consum crescut.

Folosiți funcțiile de programare și control de la distanță : Modelele dotate cu Wi-Fi permit controlul prin aplicație. Astfel, puteți seta aparatul să pornească doar când este nevoie sau să funcționeze în intervale prestabilite.

Închideți ferestrele și coborâți jaluzele : Pe timpul zilei, menținerea ferestrelor închise și tragerea draperiilor/jaluzelelor contribuie la reducerea încălzirii spațiului și scade solicitarea aparatului.

Curățați periodic filtrele : Un aparat cu filtre murdare consumă mai mult curent și răcește mai greu.

Evitați utilizarea în exces: Dacă plecați de acasă pentru o perioadă mai lungă, opriți aparatul sau setați-l pe modul eco sau sleep.

