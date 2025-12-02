Utilizatorii XProtect pot analiza ușor datele de numărare și pot partaja imagini în apelurile prin interfon

ELKO Romania anunță lansarea versiunii 5.7 a AXIS Optimizer for XProtect. Cea mai recentă versiune adaugă suport pentru analiza datelor în dashboard-urile AXIS Optimizer Insights. De asemenea, introduce comunicarea vizuală în primul interfon Axis cu display interactiv. În plus, AXIS Optimizer este acum disponibil pentru instalare și actualizări direct din XProtect Update Manager, un tool dezvoltat de Milestone Systems, ca parte a suitei XProtect.

AXIS Optimizer for XProtect versiunea 5.7 face posibilă analiza datelor de numărare a obiectelor (object counting data) direct în dashboard-urile AXIS Optimizer Insights din XProtect Smart Client. Pe baza datelor agregate din scenariile AXIS Object Analytics crossline counting și occupancy in area, aceste dashboard-uri oferă o modalitate eficientă pentru utilizatorii XProtect de a analiza datele și de a exporta grafice pentru a lua decizii bazate pe date – data-driven.

Datele brute de numărare a obiectelor, colectate din activitățile dintr-o scenă, pot fi transformate rapid în grafice care afișează statistici, tendințe și anomalii. Operatorii folosesc șabloane/ template-uri pentru a număra obiectele într-o direcție definită și pentru a estima nivelurile de ocupare.

În ambele scenarii, echipamentele Axis cu aceste funcții activate transmit în flux date în timp real pentru a susține vizualizarea și analiza.

Această versiune le permite, de asemenea, operatorilor să afișeze comunicare vizuală ca răspuns la apelurile de interfon primite pe AXIS I8307-VE Network Video Intercom. Operatorii pot configura mai multe butoane de acțiune sau pot partaja imagini și GIF-uri animate pe display-ul interfonului pentru a răspunde persoanei care inițiază apelul sau solicitarea de acces la ușă. Aceasta îmbunătățește comunicarea și accesibilitatea, crește nivelul de securitate și contribuie la o experiență mai bună pentru utilizator.

În plus, există acum două modalități de a instala și actualiza AXIS Optimizer datorită XProtect Update Manager. Acest instrument simplifică instalarea și mentenanța XProtect și a întregului pachet AXIS Optimizer la nivelul întregului sistem de supraveghere.

Este suficient să deschizi XProtect Update Manager pentru a instala sau actualiza de la distanță AXIS Optimizer pe mașinile țintă. În plus, utilizatorii XProtect pot continua să descarce și să instaleze sau să actualizeze AXIS Optimizer de pe Axis.com.

Caracteristicile principale ale acestei versiuni includ:

Analiza simplificată a datelor de numărare a obiectelor pentru utilizatorii XProtect

Analiză eficientă și export al datelor recente și istorice în grafice

Bază pe scenariile AXIS Object Analytics crossline counting și occupancy

Utilizarea comunicării vizuale pentru a răspunde apelurilor de interfon primite

Opțiuni flexibile de instalare

Disponibil gratuit, AXIS Optimizer este un pachet de integrări rentabil care optimizează performanța echipamentelor Axis în Milestone. Oferă acces instant la fluxuri de lucru care economisesc timp, integrare Axis fără întreruperi și operare fluentă în XProtect.

AXIS Optimizer for Milestone XProtect versiunea 5.7 este disponibilă începând cu luna noiembrie 2025 și poate fi descărcat din XProtect Update Manager sau de pe Axis.com. Pentru mai multe informații despre disponibilitatea și specificațiile complete ale Axis și Milestone din portofoliul ELKO, partenerii sunt invitați să contacteze echipa de soluții la adresa solutii@elko.ro.