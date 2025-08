FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI Utilizatorii se pot răzgândi: cum se poate anula portarea unui număr de telefon Ionut Razvan Share







Portabilitatea le permite utilizatorilor de servicii de telefonie să-și păstreze numărul de telefon atunci când schimbă furnizorul pentru a beneficia de cele mai bune oferte de pe piață. Totuși, există situații în care utilizatorii se răzgândesc, de exemplu, când primesc o ofertă mai bună de la furnizorul actual. ANCOM reamintește că anularea portării este posibilă în anumite condiții și termene. Condiții pentru anularea portării Cererea de anulare a portării trebuie depusă la operatorul unde a fost solicitată portarea (furnizorul acceptor). Dacă solicitarea de portare a fost depusă prin mijloace de comunicare la distanță, cererea de anulare poate fi transmisă furnizorului acceptor într-un mod similar. Formularul tip pentru cererea de anulare a portării poate fi obținut de aici sau direct de la furnizorul acceptor.

Dacă solicitarea de portare a fost depusă prin mijloace de comunicare la distanță, cererea de anulare poate fi transmisă furnizorului acceptor într-un mod similar. Formularul tip pentru cererea de anulare a portării poate fi obținut de sau direct de la furnizorul acceptor. Cererea de anulare trebuie depusă cel mai târziu cu 24 de ore înainte de momentul (ziua și ora) convenit împreună cu furnizorul acceptor pentru realizarea portării. Neîncadrarea în acest termen conduce, de regulă, la procesarea cererii de portare, iar un proces de portare finalizat nu mai poate fi anulat. Atât pentru calcularea termenului de portare, cât și a celui de anulare a portării se iau în considerare doar zilele lucrătoare.

de momentul (ziua și ora) convenit împreună cu furnizorul acceptor pentru realizarea portării. Neîncadrarea în acest termen conduce, de regulă, la procesarea cererii de portare, iar un proces de portare finalizat nu mai poate fi anulat. Atât pentru calcularea termenului de portare, cât și a celui de anulare a portării se iau în considerare doar zilele lucrătoare. După primirea cererii de anulare, furnizorul are obligația de a confirma primirea și procesarea acesteia. Este foarte important ca utilizatorii să solicite și să păstreze o dovadă a depunerii la furnizor a cererii de anulare a portării.

În cazul în care contractul încheiat cu furnizorul acceptor presupune și achiziția unui terminal, este important ca utilizatorii să verifice clauzele contractuale referitoare la acesta. Anularea portării nu anulează și costurile aferente terminalelor. Atenție! ANCOM nu este în măsură să dispună anularea unui proces de portare. Demersul poate fi realizat doar de părţile implicate în acest proces: furnizor acceptor și utilizator. Ce, cum și unde reclami În cazul problemelor întâmpinate pe parcursul procesului de anulare a portării, utilizatorii trebuie să se adreseze, în primul rând, furnizorului acceptor, în rețeaua căruia au intenționat să-și porteze numerele. Dacă cererile de anulare a portării nu sunt soluționate sau clarificate de furnizorul acceptor, utilizatorii se pot adresa ANCOM. Pentru a veni în sprijinul acestora și pentru a facilita un răspuns prompt, Autoritatea a pus la dispoziție un formular dedicat reclamațiilor privind anularea portării. Pentru ca sesizarea transmisă ANCOM să poată fi analizată, utilizatorii trebuie să prezinte dovada contactării furnizorului acceptor și a depunerii cererii de anulare a portării. Mai multe informații cu privire la paşii care trebuie urmaţi pentru a porta un număr de telefon, răspunsuri la întrebări care apar frecvent în situaţia portării numerelor, precum şi sfaturi pentru a evita problemele care pot interveni pe parcursul procesului de portare sunt disponibile la www.portabilitate.ro!

Tags: