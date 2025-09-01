LOADING

Unitate de răspuns de înaltă clasă pentru birouri și utilizare comercială

Ionut Razvan September 1, 2025
Axis Communications anunță lansarea unei unități de răspuns care le permite recepționerilor și concierge-lor să răspundă eficient apelurilor provenite de la interfoanele IP de la intrare.

Ideal pentru birouri și spații comerciale, acest telefon IP combină verificarea vizuală cu o comunicare clară, bidirecțională, pentru un plus de securitate.

AXIS I5304 Answering Unit face posibilă atât audierea, cât și vizualizarea vizitatorilor, adăugând un nivel suplimentar de siguranță pentru personalul de recepție și concierge.

Datorită imaginii video de înaltă calitate, oferă o verificare vizuală sigură. În plus, afișează o previzualizare a camerei interfonului, iar utilizatorii pot deschide rapid ușa printr-o simplă atingere a butonului de pe ecranul tactil de 7”.

Caracteristici principale:

  • Ideală pentru birouri și utilizare comercială
  • Ecran tactil de 7”
  • Video de înaltă calitate pentru verificare vizuală
  • Comunicare clară, bidirecțională
  • Instalare rapidă și flexibilă

Acest telefon IP inteligent asigură o instalare securizată. Cu suport pentru PoE, are nevoie de un singur cablu atât pentru alimentare, cât și pentru conectivitate, ceea ce permite conectarea directă la rețea.

Mai mult, poate fi amplasat oriunde este nevoie — pe un birou de recepție, montat pe perete sau încastrat, cu ajutorul accesoriilor disponibile.

