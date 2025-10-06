Underground Devices Inc. susține creșterea viitoare cu soluții Allied Telesis

Underground Devices Inc. (UDI), lider de lungă durată din 1973, este specializată în fabricarea de componente esențiale pentru infrastructura subterană. Linia lor de produse include distanțiere pentru conducte și distanțiere pentru găuri de alimentare pentru încadrarea conductelor, precum și suporturi nemetalice pentru cabluri pentru cămine de alimentare și comunicații. UDI s-a mutat recent într-un sediu recent renovat de 10.920 de metri pătrați în suburbiile orașului Chicago, marcând o etapă importantă pentru companie.

Un amplu proiect de renovare a transformat complet o clădire de birouri industrială existentă în noua sediu de ultimă generație a UDI. Clădirea se mândrește acum cu o nouă unitate de producție, facilități de depozitare extinse și spații de birouri și cantină reconfigurate cu grijă. Pentru a sprijini în continuare nevoile lor operaționale, au fost integrate și birouri prefabricate. Rezultatul este un sediu care îmbină perfect funcționalitatea cu o atmosferă inspiratoare și creativă, pregătit să impulsioneze creșterea și inovația continuă a UDI într-un cadru axat pe angajați.

Oportunitatea: O rețea de ultimă generație pentru o clădire revitalizată

Renovarea clădirii a fost oportunitatea perfectă pentru a instala o infrastructură de rețea modernă, sigură și de înaltă performanță, care să suporte atât servicii cu fir, cât și wireless în întreaga unitate. UDI s-a bazat pe expertiza furnizorului de servicii gestionate Valexity Technologies pentru a defini cerințele de rețea și a selecta un furnizor de tehnologie. Cerințele cheie au inclus:

• Roaming wireless fără întreruperi pentru a asigura că personalul depozitului își poate menține productivitatea fără întreruperi în timpul scanării inventarului.

• Conectivitate fiabilă în întreaga unitate, inclusiv în zonele fără climatizare, este esențială pentru a susține sistemul lor ERP și alte aplicații de bază ale afacerii.

• Prioritizarea serviciilor vocale, care sunt esențiale pentru coordonarea în timp real în cadrul fabricii și al birourilor.

• Acoperire completă a camerelor pentru o securitate fizică sporită și monitorizare operațională.

• Acces securizat la distanță pentru IT, pentru a oferi asistență rapidă și a minimiza timpul de nefuncționare.

• Management centralizat pentru a eficientiza operațiunile pentru echipa lor IT eficientă.

O considerație crucială pentru UDI a fost limitarea acoperirii wireless exterioare pentru a spori securitatea amplasamentului și a preveni accesul neautorizat la rețeaua lor internă, asigurându-se că aceasta rămâne un activ protejat.

Soluția: O abordare holistică, fără compromisuri, cu Allied Telesis

Valexity a evaluat companiile de rețele capabile să ofere o soluție și a ales Allied Telesis pentru capacitatea lor de a îndeplini toate cerințele tehnice și operaționale – fără compromisuri. Această abordare cu un singur furnizor nu numai că a simplificat implementarea, dar a asigurat și o infrastructură perfect integrată și ușor de gestionat, pregătită pentru cerințele viitoare.

Soluția implementată include:

• Acoperire LAN prin cablu și wireless de la perete la perete, alimentată de Allied Telesis, asigurând conectivitate omniprezentă.

• Puncte de acces wireless amplasate strategic, care permit roaming fără întreruperi pentru personal în depozit și birouri.

• Prioritizarea vocii peste IP (VoIP) prin configurarea calității serviciului (QoS), garantând comunicații vocale clare.

• Capacități de acces de la distanță securizate pentru administratorii IT, permițând depanare și asistență rapidă și eficientă în afara sediului.

• Vizibilitate completă și gestionare simplificată a rețelei folosind Vista Manager™ și Autonomous Management Framework (AMF Plus) de la Allied Telesis, oferind echipei IT a UDI un control fără efort.

Un studiu predictiv al locației wireless realizat de Allied Telesis, optimizând acoperirea Wi-Fi și eliminând potențialele zone de interferență pentru performanțe maxime.

Această abordare cuprinzătoare asigură că fiecare colț al instalației UDI, de la desktopurile de birouri la scanerele critice din depozit, are o conectivitate fiabilă și sigură.

Rezultatele: Producție neîntreruptă și eficiență sporită

Noua rețea Allied Telesis a funcționat impecabil de la implementarea sa. UDI a experimentat:

• Zero probleme raportate de la lansare, demonstrând stabilitatea și fiabilitatea soluției.

• Trafic vocal prioritizat, asigurând comunicații clare, esențiale pentru coordonarea producției.

• Funcționare impecabilă a aplicațiilor critice din depozit, ducând la o productivitate sporită.

• Conectivitate neîntreruptă pentru personalul care se mișcă liber în întreaga instalație.

• Depanare eficientă de la distanță de către echipa IT, reducând la minimum timpul de nefuncționare și menținând eficiența operațiunilor.

De ce Allied Telesis?

UDI și Valexity au ales Allied Telesis deoarece au reușit să ofere o soluție personalizată, fără compromisuri. De la consultația inițială pre-vânzare până la implementarea finală, echipa Allied Telesis a demonstrat expertiză tehnică profundă, planificare proactivă și asistență excepțională.

„Allied Telesis ne-a oferit exact ceea ce aveam nevoie”, declară Anthony Valle, CEO al Valexity. „Sondajul lor predictiv Wi-Fi, capacitățile QoS și instrumentele centralizate de gestionare ne-au dat încredere încă din prima zi.”

Prin furnizarea unei soluții robuste pentru o rețea sigură, ușor de gestionat, Allied Telesis a permis Underground Devices Inc. să mențină o producție continuă și să se concentreze pe ceea ce fac cel mai bine: fabricarea componentelor esențiale de infrastructură.

Produse și tehnologii cheie implementate

Switch-uri și puncte de acces Allied Telesis

• Switch-uri din seria x550 sunt comutatoare Layer 3 rezistente și de mare capacitate, concepute pentru aplicații solicitante de rețea centrală și distribuție.

• Switch-uri din seria x530 sunt comutatoare Layer 3 de înaltă performanță și bogate în funcții, care oferă soluții versatile pentru rețelele întreprinderilor.

• Access points wireless TQ6702 GEN2 sunt soluții Wi-Fi 6 de înaltă performanță, concepute pentru medii solicitante ale întreprinderilor.

• TQ6702e sunt puncte de acces Wi-Fi 6 pentru exterior, proiectate pentru medii dure, cu protecție la praf și umiditate și o gamă largă de temperaturi de funcționare.

Vista Manager – Management și monitorizare unificată a rețelei

• Vista Manager simplifică administrarea complexă a rețelei, oferind o vizualizare unică și cuprinzătoare a tuturor dispozitivelor de rețea cu fir și fără fir. Acesta automatizează sarcini critice precum configurarea, monitorizarea și securitatea, reducând semnificativ efortul manual, costurile operaționale și probabilitatea erorilor umane.

Cadrul de Management Autonom (AMF Plus)

• AMF Plus permite gestionarea unei întregi rețele, de la nucleu la margine, ca un singur dispozitiv virtual, automatizând sarcini precum configurarea, backup-ul, actualizările și recuperarea dispozitivelor. Această abordare „zero-touch” minimizează semnificativ efortul manual și potențialul de erori, îmbunătățind timpul de răspuns al rețelei și reducând costul total de proprietate.

Calitatea Serviciului (QoS)

• QoS asigură performanța optimă a rețelei prin prioritizarea aplicațiilor critice și a traficului de date. Previne impactul congestiei rețelei asupra comunicațiilor sensibile la timp, cum ar fi VoIP și videoconferințele, garantând astfel o experiență fluidă a utilizatorului și protejând productivitatea afacerii.

Acces Securizat la Distanță

• Soluțiile Allied Telesis pentru acces la distanță permit angajaților să se conecteze în siguranță la rețeaua UDI din orice locație, asigurând confidențialitatea datelor și protejând împotriva amenințărilor cibernetice.