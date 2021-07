Un set unic LEGO® IDEAS SEINFELD

Fanii serialului clasic de comedie al anilor ’90, Seinfeld, pot recrea acum scene memorabile cu ajutorul noului set LEGO® Ideas Seinfeld. Acesta include apartamentul lui Jerry Seinfeld, o scenă de stand-up și un stâlp Festivus, inspirând fanii să retrăiască momente clasice ale serialului.

Setul a fost creat de Brent Waller, fan LEGO din Brisbane, Australia, prin intermediul platformei LEGO Ideas®, o inițiativă care transformă ideile fanilor LEGO în realitate.

Așadar, fie că vor dori să recreeze episoadele Story of Festivus, Wallet Scene sau Fix Up, elementele detaliate ale setului îi vor transpune pe fani în New York-ul anilor ’90, și le va permite să pună la cale, cărămidă cu cărămidă, propriul serial despre nimic.

Brent, fan și designer LEGO, co-fondator al unei companii de jocuri video, a iubit jocul LEGO încă de mic și l-a redescoperit ca adult, îmbinând abilitățile sale ca artist 3D pentru a creiona propriile creații LEGO, inclusiv setul Seinfeld. „Mi-a plăcut foarte mult Seinfeld în anii ’90 și am revăzut recent toate episoadele. Mi s-a părut ciudat că nu există un set LEGO Seinfeld așa că am vrut să rezolv acest lucru și să creez cea mai bună interpretare a apartamentului lui Jerry și a găștii. Cea mai mare provocare a fost să includ cât mai multe detalii din serial în bucătărie, toate dulapurile, obiectele din și de pe dulapuri. Sunt foarte mândru de cum a ieșit”, a declarat Brent.

Unele dintre cele mai recognoscibile elemente sunt: bucătăria cu bar, frigiderul, cuptorul cu microunde, cuptorul, sufrageria cu canapea, mesele, un birou; o scenă de stand-up pentru comediantul Jerry și un stâlp Festivus. Setul etalează numeroase simboluri ale celor mai amuzante momente din cele 180 de episoade ale serialului.

De asemenea, setul include 5 minifigurine inspirate de personajele principale și de poștașul din serial: Jerry Seinfeld, George Costanza, Cosmo Kramer, Elaine Benes și Newman, toți cu ținute specifice anilor ’90.

„Platforma LEGO Ideas reprezintă o bună oportunitate pentru fani de a-și prezenta ideile și pasiunea pentru o anumită temă. Brent a venit nu doar cu o dorință personală de a crea acest set, dar mulți alți fani au fost de acord și au contribuit cu cele 10.000 de voturi din comunitate necesare pentru a face acest set să devină realitate”, a declarat Federico Begher, VP Global Marketing în cadrul Grupului LEGO.

“Seinfeld este un serial clasic de comedie și un simbol cultural imens pentru anii ’90, care a trecut testul timpului. Combinația dintre personajele bizare și nostalgia serialului este perfectă pentru LEGO, fiind clar că acest concept trebuie să se transforme în ceva real. Mă bucur să observ cum a fost adus la viață în formă LEGO, păstrând detaliile mobilierului și ale accesoriilor minifigurinelor”, a continuat Federico Begher.

Setul LEGO® Ideas Seinfeld este disponibil pentru membrii LEGO VIP începând cu 21 iulie, iar în magazinele LEGO și pe Lego.com/Seinfeld începând cu 1 August 2021, la prețul recomandat de 419,99 RON

Informații despre produs: LEGO® Ideas Seinfeld (21328)