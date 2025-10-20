Un pas înainte pentru comerțul asistat de AI: Visa lansează Trusted Agent Protocol

Visa Inc. (NYSE: V) anunţă introducerea Trusted Agent Protocol, stabilind un cadru fundamental pentru comerțul asistat de agenți AI, care permite comunicarea sigură între agenți și comercianți în fiecare etapă a unei tranzacții. Trusted Agent Protocol își propune să răspundă provocărilor specifice comerțului asistat de agenți AI, inaugurând o nouă eră în care inteligenţa artificială poate căuta, compara și plăti în numele consumatorilor,şi asigurând totodată o relație de încredere între comercianți și agenții AI. Prin lansarea acestui protocol, dezvoltat în colaborare cu Cloudflare, Visa continuă să promoveze şi să faciliteze interacțiuni mai sigure și mai fluide în ecosistemul plăţilor inteligente, aflat într-o continuă transformare. Trusted Agent Protocol este disponibil în Visa Developer Center și GitHub.

În ultimul an, traficul generat de AI către site-urile de retail din Statele Unite a crescut cu peste 4.700%, iar 85% dintre consumatorii care au folosit inteligenţa artificială pentru a face cumpărături spun că experiența lor de cumpărare s-a îmbunătățit. De asemenea, tot mai mulți consumatori din EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa) apelează la inteligența artificială în procesul de cumpărare: 34% au folosit ChatGPT sau asistenți AI în ultimele 12 luni pentru a-i ajuta să facă achiziţii[1]. Însă, pe măsură ce tot mai mulți agenți AI navighează și cumpără în numele consumatorilor, comercianții se confruntă cu noi provocări:

Gestionarea sistemelor de detectare a boţilor, care pot bloca în mod eronat tranzacțiile legitime ale agenților AI;

Permiterea finalizării comenzilor realizate de agenți AI, atât pentru clienții autentificaţi cât și cei pentru cei neînregistraţi;

Păstrarea unei imagini clare asupra clientului real și a informațiilor de plată, chiar dacă achiziția e făcută de un agent AI.

Protocolul lansat de Visa abordează aceste provocări, permițând agenților autorizaţi să transmită comercianților informații importante cu privire la plată, în condiţii de siguranță. Astfel, oferă un cadru clar pentru recunoașterea agenților de încredere cu intenții comerciale, diferenţiindu-i de boţi şi programe automate create în scopuri frauduloase. Protocolul a fost dezvoltat pe baza feedbackului util primit de la alți parteneri inițiali, printre care Adyen, Ant International, Checkout.com, Coinbase, CyberSource, Elavon, Fiserv, Microsoft, Nuvei, Shopify, Stripe și Worldpay.

„Credem că întregul ecosistem de plăți are responsabilitatea de a se asigura că orice comerciant poate avea la fel de multă încredere în agenții AI ca şi în cei mai buni clienți ai săi și în rețelele de plată”, a declarat Jack Forestell, Chief Product and Strategy Officer la Visa. „În ultimul an, am colaborat îndeaproape cu comercianţi, bănci și partenerii noştri pentru a ne asigura că tranzacțiile inițiate de agenții AI sunt la fel de fluide și sigure ca orice altă plată în momentul de faţă. Noul nostru protocol pentru agenții AI este conceput pentru a oferi comercianţilor soluţii simple, care nu necesită coduri de programare, şi care le permit identificarea în siguranță a agenților învestiţi cu intenția de a cumpăra, oferind o experienţă de plată mai bună și personalizată pentru clienţi.”

„Avem responsabilitatea comună de a crea un viitor al comerțului mai sigur, pe măsură ce agenții AI încep să acționeze în numele consumatorilor”, a declarat Stephanie Cohen, director de strategie la Cloudflare. „Colaborarea noastră cu Visa pentru dezvoltarea Trusted Agent Protocol este un pas esenţial în construirea barierelor de protecție necesare pentru acest nou ecosistem.”

Sprijinirea comercianților în era cumpărăturilor asistate de AI

Într-o lume în care agenții AI acţionează pentru clienţi, comercianții au nevoie de o modalitate de a recunoaște agenții AI de încredere, de a le verifica credenţialele și de a menține relațiile cu clienții fără a fi nevoie să facă modificări majore în sistemele lor.

Trusted Agent Protocol răspunde acestor nevoi prin specificații noi care utilizează semnături criptografice unice pentru fiecare agent AI şi care oferă următoarele informații:

Intenția agentului – O indicație că agentul este de încredere şi are intenția de a obține detalii suplimentare despre un anumit produs sau de a-l achiziționa.

– O indicație că agentul este de încredere şi are intenția de a obține detalii suplimentare despre un anumit produs sau de a-l achiziționa. Recunoașterea consumatorului – Date care indică dacă un consumator are un cont existent sau a interacționat anterior cu comerciantul.

– Date care indică dacă un consumator are un cont existent sau a interacționat anterior cu comerciantul. Informații de plată – Agenții au opțiunea de a include date de plată specifice metodei de checkout sau de plată preferată pentru respectivul comerciant.



Conceput pentru viitorul comerţului digital, în care sistemele vor fi interoperabile

Deși în această fază specificațiile inițiale se aplică rețelei Visa, pentru a permite agenților AI să acționeze în siguranță în numele consumatorului este necesară o abordare deschisă, la nivelul întregului ecosistem. Visa intenționează să se alinieze cu organizaţiile internaţionale de standardizare, IETF, OpenID Foundation și EMVCo și să colaboreze îndeaproape cu partenerii din ecosistem pentru a se asigura că Trusted Agent Protocol va completa alte iniţiative anunțate recent, precum Agentic Commerce. De asemenea, Visa lucrează împreună cu Coinbase pentru a se asigura că protocolul este compatibil cu x402.

Bazat pe standardul fundamental HTTP Message Signature și compatibil cu Web Both Auth, Trusted Agent Protocol permite o interacțiune sigură și bazată pe încredere între comercianți și agenți AI, utilizând infrastructura web existentă, fără schimbări majore pe site-urile comercianților sau pe paginile de checkout / plată. În plus, tehnologia poate fi adaptată și pentru alte forme de comunicare, non-web — cum ar fi aplicațiile de chat sau sistemele interne de mesagerie.