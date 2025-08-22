Un furnizor de utilități și servicii obține o rețea rezilientă

Din 1990, Tecnoparco Valbasento este lider în sectoarele energetic și de mediu, specializându-se în proiectarea, construcția și managementul infrastructurilor tehnologice. Produce și distribuie utilități esențiale pentru zone industriale, parcuri științifice și tehnologice și companii producătoare.

Angajată în compatibilitatea cu mediul și competitivitatea economică, Tecnoparco aderă la cele mai înalte standarde de calitate, poziționându-se ca un partener de încredere pentru creșterea afacerilor și a activităților industriale.

Facilitățile sale produc și distribuie energie electrică – în principal din surse regenerabile – împreună cu energie termică, gaze tehnice și apă industrială. În plus, operează stații avansate de epurare chimico-fizică și biologică pentru gestionarea apelor uzate și a deșeurilor.

Dedicată excelenței în producție și sustenabilității, Tecnoparco a lansat o inițiativă semnificativă de modernizare a infrastructurii sale de rețea. Acest proiect asigură furnizarea și controlul serviciilor sale printr-o rețea rezistentă, susținând operațiunile sale diverse și critice.

Obiectivele proiectului

Infrastructura de rețea a Tecnoparco se întinde pe o suprafață impresionantă de 338.316 metri pătrați, oferind conectivitate completă unei game diverse de instalații cu cerințe variate.

Facilitățile sunt interconectate prin fibră optică, conectând Centrul de Date (CED) al companiei la operațiunile, birourile, depozitele și zonele de servicii din interior și din exterior.

Scopul principal al modernizării rețelei a fost creșterea fiabilității prin introducerea rezilienței în toate conexiunile, atât în cadrul facilităților individuale, cât și de-a lungul inelului principal al rețelei.

O provocare cheie a acestei implementări a fost adaptarea la medii cu controale de temperatură drastic diferite, de la zone cu temperatură reglată până la setări necontrolate unde echipamentele comerciale standard nu puteau fi implementate. În plus, rețeaua trebuia să mențină un grad ridicat de fiabilitate și interoperabilitate fără probleme, indiferent de tipul de echipament utilizat în aceste medii variate.

Soluția

Pentru a sprijini facilitățile în care echipamentele se aflau într-un mediu cu temperatură necontrolată, și în special în osmoza recent renovată, s-a decis utilizarea de switch-uri de calitate industrială instalate pe șine DIN în dulapuri dedicate.

Pentru a atinge obiectivele de fiabilitate stabilite, reziliența rețelei a fost crescută prin utilizarea rezilienței în inelul principal, duplicarea legăturilor către zonele cele mai critice și adăugarea prin crearea de stive de switch-uri pentru a crește reziliența.

Echipamentul

Infrastructura de rețea a Tecnoparco a instalat deja un set de echipamente din seria x510, care au fost reutilizate și plasate în rețeaua actualizată.

Nucleul rețelei este distribuit de-a lungul inelului și deservit de echipamente din seria x930 și x530, în timp ce în diversele stive de facilități și servicii, switch-urile din seria x530 și x510 conectează utilitățile.

Pentru instalația de osmoză, au fost utilizate switch-uri industriale din familia IE340, care permit instalarea în medii de operare cu temperaturi extreme, de la -40° la +75°.

Tehnologia VCStack oferă reziliență instalațiilor critice prin duplicarea legăturii către nucleul rețelei.

Rezultate și dezvoltări viitoare

Implementarea a îmbunătățit considerabil fiabilitatea infrastructurii, asigurând reziliența la toate serviciile critice și permițând controlul noii instalații de osmoză, aceste schimbări îmbunătățind nivelul de servicii oferit tuturor partenerilor.

În viitor, se vor continua lucrările privind fiabilitatea prin implementarea unor protocoale de reziliență inelară mai performante și automatizarea prin introducerea platformei de gestionare și monitorizare VistaManger și a cadrului de automatizare AMF Plus Cloud. Aceste soluții vor simplifica operațiunile prin automatizarea funcționalității și reducerea costurilor generale de gestionare.