Un-Doi adaugă biletele Loto în aplicația mobilă și extinde rețeaua de automate de plată la peste 2.000 unități

Un-Doi, soluție pentru plata facturilor și accesarea de servicii publice, digitale și de utilități, extinde accesul la serviciile Loteriei Române și introduce posibilitatea achiziției de bilete Loto direct din aplicația mobilă, în completarea opțiunilor deja disponibile în magazinele partenere și la automatele de plată.
Integrarea Loto în aplicația mobilă face parte din direcția strategică a companiei de a extinde opțiunile disponibile prin infrastructura Un-Doi la nivel național.
„Integrarea serviciilor Loteriei Române în aplicația mobilă Un-Doi marchează un nou pas în extinderea ecosistemului nostru digital. Ne dorim să oferim utilizatorilor acces cât mai simplu, într-un singur loc, la servicii pe care le folosesc frecvent. Prin aplicația Un-Doi, utilizatorii pot gestiona rapid și în siguranță plata facturilor, a asigurărilor, vinietelor sau a taxelor, iar adăugarea posibilității de achiziție a biletelor Loto completează aceste opțiuni și face aplicația mai utilă în viața de zi cu zi”, spune Călin Chira, CEO Mobile Distribution.
Serviciile Loteriei Române, disponibile prin toate canalele Un-Doi
Prin integrarea serviciilor Loteriei Române în aplicația mobilă, utilizatorii pot achiziționa bilete pentru jocurile loto direct de pe telefon (LOTO 6/49, LOTO 5/40, JOKER). Opțiunea oferă o alternativă digitală pentru accesarea acestor servicii și completează opțiunile deja existente în rețeaua Un-Doi, oferind utilizatorilor libertatea de a alege între achiziția prin aplicația mobilă, folosind magazinele partenere sau automatele de plată operate la nivel național.
