Un an de FREE NOW în România: 1 milion de pasageri, 7 milioane de curse, 38,5 milioane de kilometri

Un milion de pasageri din România au călătorit peste 38,5 milioane de kilometri cu FREE NOW în primul an de la lansarea aplicației pe plan local, înconjurând astfel granițele țării de peste 12.000 de ori.

În total, ei au comandat peste 7 milioane de curse, cu distanță medie de 5,5 kilometri și un timp de aproximativ 20 de minute fiecare, ceea ce înseamnă că au petrecut în total echivalentul a peste 97.000 de zile în călătorii cu FREE NOW.

Aplicația s-a extins continuu în primul an de prezență în România, în ciuda efectelor pandemiei de Covid-19 asupra pieței de transport alternativ. Serviciul FREE NOW a pornit inițial în București și este astăzi disponibil și în alte șase orașe din țară – Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Oradea și Timișoara.

De curând, FREE NOW și-a extins serviciile prin lansarea flotei Confort, România fiind singura țară din cadrul grupului care oferă în prezent acest serviciu prin care pasagerii pot comanda mașini mai noi sau premium din noua flotă, direct din aplicație. Opțiunea este afișată alături de Ride și Taxi după selectarea destinației de călătorie.

Tot parte din strategia grupului FREE NOW de a extinde permanent opțiunile de mobilitate pe care le oferă pasagerilor din toate țările în care operează, a fost lansat la începutul acestui an în România și serviciul FREE NOW Business. De atunci, peste jumătate de milion de angajați din peste 300 de companii care au cont de business pe FREE NOW au beneficiat de curse plătite de angajator pentru a se deplasa între casă și birou, cu riscuri minime pentru sănătate în contextul epidemiologic actual.

Aplicația de mobilitate FREE NOW s-a implicat și în comunitate după izbucnirea coronavirusului și a sprijinit medicii implicați direct în gestionarea cazurilor de Covid-19. În perioada stării de urgență, compania a creat o secțiune specială în aplicație, dedicată acestor eroi din spitale, prin care au putut comanda curse și s-au putut deplasa gratuit de la și către locul de muncă. Românii au donat peste 3.000 de curse gratuite cu FREE NOW pentru medici și personal auxiliar din București și Cluj-Napoca, iar pentru desfășurarea în siguranță a curselor, FREE NOW a echipat 500 de mașini ale șoferilor voluntari cu panouri care despart scaunele din față de bancheta din spate.

„2020 a fost un an plin de inițiative și de provocări. Ne-am continuat planurile de extindere în ciuda epidemiei de Covid-19, sănătatea și siguranța tuturor celor care călătoresc cu FREE NOW, la volan sau pe bancheta din spate, fiind principala prioritate. Pentru următorul an, misiunea este să dezvoltăm mai departe aplicația, pentru a oferi mai multe opțiuni de călătorie pasagerilor și o soluție de creștere a veniturilor pentru șoferi”, a declarat Anca Gherle , Senior Public Affairs Manager în cadrul FREE NOW.

Pentru a marca un an de prezență pe piața din România, compania introduce codul promoțional 366zile prin care oferă tuturor pasagerilor care călătoresc cu FREE NOW pe 27 noiembrie o reducere de 36,6% la prima cursă cu plata prin card, în limita a 7 lei.